Es gibt Situationen, da kann ich nicht objektiv sein, da versagen meine journalistischen Reflexe, da läuft in meinem Inneren ein Film ab. Vor einigen Tagen entdeckte ich eine Meldung in der Zeitung: Ein Junge stirbt beim Sportunterricht in Gütersloh. Er rutscht aus beim Speerwurf. Der Speer bohrt sich in seinen Kopf – ein Unfall.

Der journalistische Reflex müsste mich jetzt fragen lassen, ob Speere in Schülerhand wirklich eine gute Idee sind. Ich müsste nach Schuldigen suchen. Doch ich kann nicht, wegen des Films in mir. In dem bin ich wieder Schüler der 5b und sehe meine Religionslehrerin weinen. Sie weint nicht nur, sie wird von Weinkrämpfen geschüttelt, kann kein Wort mehr sprechen, verlässt fluchtartig das Klassenzimmer. Kurz zuvor hatte sie uns mitgeteilt, dass eine Mitschülerin aus der 5a "von uns gegangen ist". Aber das stimmte nicht: Die Mitschülerin war nirgendwohin gegangen. Sie wurde ermordet. Auf dem Schulweg. Das erfuhr ich später von meinen Eltern.

Wie das Mädchen hieß und wie es aussah, kann ich nicht mehr sagen. Das Ganze ist 25 Jahre her. Doch als ich die Meldung von dem Jungen in Gütersloh las, habe ich wieder meine Lehrerin weinen sehen. Ich erinnere mich, wie wütend ich war. Wie ich dachte: Eine Lehrerin darf nicht weinen! Nicht vor uns. Lehrer sind höhere Wesen. Und nun war eines dieser Wesen schwach wie wir, schwächer sogar, denn wir weinten ja nicht, wir saßen auf unseren Stühlen und waren hilflos und entsetzt.

Heute weiß ich: Damals ging einiges schief. Ein Lehrer darf traurig sein, aber weinen geht tatsächlich nicht. Der Lehrer muss informieren, leiten, stark sein. Kann er das nicht, sollte der Schulleiter einspringen. Das sollte er wahrscheinlich sowieso.

Aber ich habe gut reden: Zwischen damals und heute liegen die Amokläufe von Erfurt und Winnenden. Seitdem gibt es psychologische Beratung, Experten für Krisenintervention, Strukturen, die Lehrern und Schülern helfen, zu weinen, wenn die Zeit dafür reif ist. Und weinen muss man, das hat mich Robert Kiehl gelehrt. Im Jahr 2002 sah er als Lehrer am Erfurter Gutenberg-Gymnasium Schüler und Kollegen während eines Amoklaufs sterben. Er überlebte. Zehn Jahre später traf ich ihn. Robert erzählte mir, dass er lange nicht habe weinen können, aus Verantwortungsgefühl seinen Schülern gegenüber.

Aber eines Tages passierte es doch. Robert saß in einem Café. Im Hinterzimmer spielten Schüler Billard. Auf einmal merkte er: Etwas muss raus. Da ließ Robert los. Er weinte und weinte, und es war ihm unsagbar peinlich.

Das erzählte er mir an seinem Esstisch. Es gab Pfefferminztee. Wieder lief in mir der Film ab mit meiner Lehrerin. Nur sah ich sie diesmal anders: Sie trug keine Schuld. Sie konnte nichts für die Tränen. Sie war kein höheres Wesen, und ich bin seit 25 Jahren kein Fünftklässler mehr. Das muss doch mal aufhören, dachte ich. Aber anscheinend hört es nicht auf. Es reicht eine Meldung – Gütersloh, Sportunterricht, Speer im Kopf –, und ich schiebe schon das Wörtchen "eigentlich" im Geiste hin und her. Denn eigentlich müsste ich mir meine Jacke schnappen. Eigentlich müsste etwas in mir sagen: "Geh hin! Schau nach! Rede mit allen!" Aber da ist nichts. Nur Stille.