Die Schachunion Ebersberg-Grafing feiert in diesem Jahr ihr 50-jähriges Bestehen. Das soll die Welt erfahren, sei es bei einem Festabend mit Schachfilm und -theater, sei es bei einer Schachpartie mit lebenden Figuren, in der die Bürgermeister, Landräte und Landtagsabgeordneten sich auch einmal außerhalb des Faschings verkleiden dürfen, wenn sie in die Kostüme von König, Dame und Turm schlüpfen. Und dabei die seltene Erfahrung machen, nur Spielball zu sein und herumgeschoben zu werden.

Und es gab im Juni eine besondere Premiere: die 1. Offene Bayerische Schach960-Meisterschaft. Dabei wird vor jeder Partie die Aufstellung der Figuren auf der Grundreihe ausgelost, wobei es insgesamt 960 Möglichkeiten gibt, unsere bekannte Grundstellung ist eine von ihnen.

So wird jede theoretische Vorbereitung vermieden, "jeder muss mit seinem eigenen Köpfchen denken" (so der Schachgroßmeister Miguel Najdorf). Der ehemalige Weltklassespieler Vlastimil Hort, der auch mitspielte, ist ein großer Verfechter dieser bunten Vielfalt an oft kuriosen Stellungsbildern. Betrachten Sie nur den zwischen seinen Türmen eingeklemmten weißen König bei Alexander Belezky gegen Gunnar Schnepp.

Die Partie endete nach 1...Tb8 2.c3 remis, aber mit welchem fantastischen Opfer hätte Schnepp als Schwarzer mindestens das gleiche Ergebnis erzielen können?

Lösung aus Nr. 37:



Wie konnte Weiß den einsamen schwarzen König matt setzen? Nach 1.Lf2+ Kh3 2.Le1! (zwei Rückzüge!) mit der Drohung 3.Tf3+ war Schwarz verloren und gab wegen beispielsweise 2...Lf4 3.Dd3+ Kg4 4.Dxg6+ Lg5 5.h3+! Kxh3 6.Df5 matt auf