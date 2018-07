Höchste Zeit, einmal die Wahl zur Deutschen Weinkönigin zu glossieren. Doch vielleicht hätte ich mir vorher Mut antrinken sollen.

Beginnen wir mit den trockenen Fakten: Am kommenden Samstag trifft eine "Fachjury aus Vertretern von Weinwirtschaft, Politik und Medien" (Pressematerial des Deutschen Weininstituts) die Vorauswahl; die Endausscheidung folgt am 25. September, begleitet von einer "Fernsehgala"; ich habe an dem Abend zufälligerweise etwas anderes vor.

Die Königin bereist sodann die große Welt und bewirbt den deutschen Wein, in New York, Tokio, und unbedingt auch auf dem Wurstmarkt von Bad Dürkheim, den am vergangenen Wochenende die amtierende Weinhoheit Janina Huhn beehrte; bei dieser Gelegenheit wurde sie von der rheinland-pfälzischen Ministerpräsidentin "Malu" Dreyer (SPD) als "wunderwunderwunderbare Deutsche Weinkönigin" gepriesen. Vor zwanzig Jahren gewann übrigens Julia Klöckner die Wahl zur Weinkönigin, heute ist die CDU-Politikerin die schärfste Konkurrentin von Frau Dreyer.

Zurück zum Wahlverfahren. Die über 70-köpfige Jury, von Weinfunktionären nach objektiven Kriterien zusammengestellt (Prominenz, ein gewisses Alter und ein noch gewisseres Geschlecht), wird das Fachwissen der Kandidatinnen beurteilen. Und, lechz, den Charme ihres Auftretens.

Die Prätendentinnen sind überwiegend Winzerstöchter oder Weinbaustudentinnen. Sie haben bereits das Spießrutenlaufen lokaler und regionaler – nun ja: Wahlen hinter sich. Das sind Volksfeste, die zuweilen an ein untergegangenes TV-Format namens Zum blauen Bock erinnern.

Wie jedes Brauchtum wirft auch dieses bedeutsame Fragen auf. Wieso gibt es keinen Weinkönig? Oder wenigstens ein Pendant zu Conchita Wurst? Und ist das nicht eigentlich eine verkappte Misswahl? Ich erinnere mich an eine solche im Jahr 1973, die Kandidatinnen trugen Badeanzüge, Feministinnen schmissen Schweineschwänze auf die Bühne. War super.

Wäre aber diesmal fehl am Platz. Opas Weinkultur lebt, doch den Frauenrechten wird sie in einer Zeit, in der wir von Bundeskanzlerinnen und Ministerpräsidentinnen regiert werden, kaum mehr etwas anhaben können.

Hm. So bierernst endet dieser Kommentar, der eigentlich eine Glosse werden sollte. Das muss wohl am Gegenstand liegen.