Ich zweifle. An mir selbst. An meiner Schreibe. Das ist nicht neu. Das geht nicht nur mir so. Ein bekannter Journalist erklärte einst: Writing is like fucking – only amateurs have fun.

Neu ist, dass ich vor dem Computer sitze und es passiert: nichts. Meine Ideen sind naheliegend. Meine Worte sind Kreuzworträtsel. Meine Sätze sitzen selten. Ich sitze viel.

Ich suche Trost bei Familie und Kollegen. Meine Mutter sagt: "Stimmt, deine letzte Kolumne war flach. Hast du private Probleme?" Mein Chef sagt: "Du musst mehr Sex reinpacken. Wie da, wo du über die rauen Hände der Griechin geschrieben hast." Meine Kollegin sagt: "Schreiben braucht Mut. Glaub an dich!"

Ich verlor meinen Glauben im Studium, als ich Sartre las. Danach lag ich drei Wochen im Bett. Mein Mitbewohner machte sich Sorgen. Ich sagte, Sorgen seien sinnlos. Mein Mitbewohner brachte mir Essen. Ich sagte, Essen sei sinnlos. Irgendwann brachte mein Mitbewohner seine Freundin mit. Eine Zeugin Jehovas. "Warum glaubst du nicht?", fragte sie. "Weil es keinen Sinn ergibt", sagte ich. "Alles hat seinen Sinn", sagte die Freundin, "auch wenn wir Menschen ihn nicht erkennen." Die Freundin hatte einen ruhigen Tonfall. Das regte mich auf. Ich schrie: "Und welchen Sinn hatte Hitler?" Sie lächelte. "Er war gut zu Blondi."

Vor Kurzem bin ich aus der Kirche ausgetreten. Auf dem Bezirksamt. Ich war in Begleitung dort. Meine Begleiterin saß mit mir vor der Tür und wartete. Als wir eintraten, deutete sie auf ein Schild. "Kirchenaustritte" stand dort und "Standesamt". Ihre Finger umklammerten meine. Sie hat weiche Hände. Ich glaube, ich glaube doch an was.