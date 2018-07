Inhalt Seite 1 — Die wahren Spitzel sind wir Seite 2 Auf einer Seite lesen

Ein älterer Mensch, der einem Kind erzählt, dass er in den siebziger Jahren des vergangenen Jahrhunderts selbst mal jung gewesen ist, muss damit rechnen, dass das Kind ihn misstrauisch ansieht und fragt: "Echt? In Schwarz-Weiß?" Denn das Kind von heute weiß von dem, was damals geschah, vor allem aus Filmen, und vermutlich hat es den Verdacht, dass die Menschen damals, vor vierzig Jahren, gar nicht richtig gelebt haben, sondern immer nur gefilmt wurden – und zwar in Schwarz-Weiß.

Ein ähnliches Denken wird wirksam, wenn ein Mensch aus dem Westen einem Menschen begegnet, der aus dem Osten, dem "Ostblock", eingereist ist. Auch der Westler stellt sich vor, dass der Ostler seine frühere Existenz, da sie hinter dem "Eisernen Vorhang" stattfand, in Schwarz-Weiß geführt habe. Das Kinogenre des Spionagethrillers lebt geradezu von dieser Formel: Rückständigkeit + Unfreiheit = Farblosigkeit. Szenen aus dem Ostblock werden bevorzugt in körniges Schwarz-Weiß gekleidet, und ein Belag von Blei liegt über den Menschen und ihren Dingen.

Katie Mitchell, englische Regisseurin, hat jetzt am Hamburger Schauspielhaus einen Text von Herta Müller im Geist dieser Farbenlehre inszeniert. Der Text heißt Reisende auf einem Bein und ist 1989 erschienen. Es ist der erste Prosaband, den Müller nach ihrer Übersiedlung aus Rumänien nach Berlin veröffentlichte, er handelt von der Verwirrung, die den befällt, der zwischen die Systeme gerät. Katie Mitchell zeigt die Reise vom Osten in den Westen als Wahrnehmungsschock: als Konflikt zwischen dem Farblosen und dem Bunten. Kurz gesagt: Die Frau, um die es geht, Irene, lebt "in Farbe", aber sie erinnert sich, sie denkt, sie fürchtet sich weiterhin in Schwarz-Weiß.

Wie stellt Katie Mitchell diese Doppelwirkung her? Das Typische an ihrer Arbeit ist, dass sie kein Drama inszeniert, sondern die Zuschauer bei der Verwandlung des Dramas in einen Film dabei sein lässt: Sie zeigt die Dreharbeiten, das Spiel der Darsteller, die Bewegungen der Beleuchter, Kameraleute und Kulissenschieber, allerdings auch die "fertige" Filmszene auf Leinwänden, welche über den Kulissen schweben oder in sie eingebaut sind: Man sieht zugleich den Film und sein Making-of. In diesem Fall: Was Irene tut, geschieht in Farbe, aber gefilmt, also konserviert und überliefert, wird es in Schwarz-Weiß.

Mitchells Arbeit weckt im Zuschauer zweierlei: einerseits die Freude über die perfekte Künstlichkeit des Vorgangs, denn man sieht ja in jedem Moment, wie alles "gemacht" ist. Andererseits ein Staunen über die höhere Echtheit des Filmes, der uns, obwohl wir bei seiner Verfertigung dabei sind, in seinen Bann schlägt. Zwischen diesen Empfindungen kippt man hin und her – mit dem Effekt, dass man sich über die Bildermaschine im eigenen Schädel, die Glaubwürdigkeit der persönlichen Erinnerung Gedanken macht.

Katie Mitchell und ihre Dramaturgin Rita Thiele haben Herta Müllers Text bearbeitet; man kann auch sagen: Sie haben ihn eingedampft auf den Thriller-Rest. Immerhin, die intensive Hintergrundstrahlung des Urtextes, Einsamkeit und Verwirrung, beherrscht auch die Hamburger Bühne (Alex Eales). Wir sehen einen Menschen, der aus dem Rumänien der Securitate stammt und sich noch im Westen bespitzelt und verraten fühlt. Und da wir auf Leinwänden sehen, was Irene (Julia Wieninger) in dunklen Winkeln der Bühne heimlich tut (Schlafen, Lieben, Denken), wissen wir, dass sie recht hat mit ihrem Verdacht: Sie wird überwacht, und zwar von uns. Wir stecken mit den Agenten unter einer Decke. Wir sehen Irenes Leben in Schwarz-Weiß, was es uns noch leichter macht, sie als Objekt der Geschichte und ihr Leben als erledigten Vorgang zu begreifen.