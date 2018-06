Alfred Dorfer © Peter Rigaud

Seltsame Blüten treibt der Wahlkampf in Wien. Manche sehen aus wie eine merkwürdige Kombination aus Pusteblume und verwelkter Heckenrose, andere wiederum schockieren mit ungeheuerlicher Musterung. Ein Plakatsujet der Grünen zeigt beispielsweise das Gesicht eines Mannes, das übersät ist mit fetten, roten Kussmündern. Dazu liest man den Slogan: "Ich bin Öffi für alles". Dieses Plakat wurde nun von der sogenannten Werbewatchgroup, einer Art feministischer Reklamepolizei, beanstandet. Nicht wegen mangelnder Originalität, wie man sich eigentlich erwarten würde, sondern wegen Sexismus.



Tatsache. Die Hüter des Gleichbehandlungsgedankens lieferten auch eine originelle Begründung dafür, dass sie den grünen Toy Boy an den Pranger stellten: Der Slogan suggeriere, der Kussmundmann sei offen für sexuelle Abenteuer, und dadurch fände eine Sexualisierung des Mannes an sich statt. Seltsam, dass ähnliche Assoziationen nicht auch bei Plakaten mit dem Bürgermeister aufkommen. Doch zurück zur Sexualisierung des Mannes. Mann ist ja an sich bereits eine Geschlechtsbezeichnung und daher schwierig zu sexualisieren, also weiter zu vergeschlechtlichen.



Vermutlich meint die Watchgroup aber, es liege eine Diskriminierung des Mannes vor, der sich nicht gegen die Attacke eines weiblichen Kussmonsters zu wehren vermochte. Vielleicht wurde ihm die sexistische Kriegsbemalung sogar in einem Auto aufgezwungen. Als logische Folge dieses traumatischen Erlebnisses schwor er sich auf die öffentlichen Verkehrsmittel ein. "Öffi für alles", welch ein dadaistischer Hilferuf. Das Diminutiv als Symbol reduzierter Virilität, das Wort "Verkehr" wird vermieden als posttraumatischer Reflex. Dennoch bleibt das Opfer auf subtile Art offen. Vielleicht liegt da das Problem des Sujets.



Heißt das, wer für sexuelle Abenteuer offen ist, sollte nicht die Öffis benützen? Oder etwa für die Grünen Reklame machen? Möglich ist aber auch, dass die Werbewatchgroup einfach nur an Unterbeschäftigung leidet.