Er schäme sich, schrieb Sigmar Gabriel, schäme sich als Deutscher und als Sozialdemokrat, nachdem er in dieser Zeitung von den Zuständen gelesen hatte, in denen in Deutschland Fleisch produziert wird (ZEIT Nr. 51/14): Es gibt in Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen Menschen, die schlafen zu viert in einem Zimmer, schuften mehr als zwölf Stunden am Tag und verdienen kaum mehr als 1.000 Euro. Es gibt dort Menschen, die hausen im Wald, weil sie Ärger mit ihrem Vorarbeiter haben, der zugleich ihr Vermieter ist. Offiziell verrichten diese Menschen ihr Werk unabhängig von den großen Fleischbetrieben, und deswegen schauen die Konzerne auch nicht so genau hin. Sie holen sich die Arbeiter von Subunternehmen. Ein solches Arbeitsverhältnis nennt man einen Werkvertrag.

Er wolle etwas gegen solche Zustände tun, schrieb der Bundeswirtschaftsminister. Und er hat Wort gehalten. Am Montag haben sechs führende Produzenten der Fleischwirtschaft in Berlin eine Selbstverpflichtung unterschrieben: Tönnies, Wiesenhof, Westfleisch, Danish Crown, Heidemark und Vion. Bis Juli 2016 sollen sämtliche in den Fleischbetrieben eingesetzten Beschäftigten in Deutschland sozialversicherungspflichtig beschäftigt sein, wenn auch weiterhin teilweise in Werkverträgen. Dann aber wären die Arbeiter besser abgesichert, falls sie krank oder arbeitslos würden, und sie hätten die Möglichkeit, Rentenansprüche aufzubauen.

Das ist eine wichtige Maßnahme, und es ist ein Bekenntnis der Unternehmer dazu, sich der Zustände in den Betrieben anzunehmen.

In den vergangenen Monaten ist Gabriel mehrfach nach Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen gereist. Er hat sich zu Arbeitern an den Küchentisch gesetzt, diejenigen um Rat gebeten, die sich um sie kümmern, und er hat die Fleischfabrikanten besucht. Werkverträge, sagte er ihnen, seien vom Gesetzgeber nur ausnahmsweise vorgesehen. Zurzeit beschäftigen viele Fleischbetriebe aber zwei Drittel ihrer Arbeiter in Werkverträgen, und immer mit dem gleichen Argument: Fleisch sei ein saisonales Geschäft, man könne die Hochzeiten der Produktion gar nicht anders abfangen.

"Sie machen aus der Ausnahme die Regel, und das werden wir auf Dauer nicht dulden", sagte der Minister dem Geschäftsführer von Danish Crown, Steen Sönnichsen. "Ich möchte gern, dass Sie wieder ein Arbeitgeber werden. Und kein Flüchtling mehr sind. Sie sind ein Flüchtling aus dem deutschen Arbeitsrecht – und ich gebe Ihnen kein Asyl mehr." Gabriel drohte mit Schwerpunktstaatsanwaltschaften, die das Geschehen in den Betrieben viel strenger kontrollieren würden, sollten sich die Verhältnisse nicht endlich ändern.

Die Marktführer haben vereinbart, "den Anteil ihrer Stammbelegschaft zu erhöhen und weiter auszubauen". Das bedeutet: Die Branche ist sich weiterhin sicher, dass sie nicht ohne Werkvertragsarbeiter produzieren kann.

Auf eine Quote, die festlegt, wie viele Arbeiter in Zukunft in Werkverträgen beschäftigt sein und wie viele zur Stammbelegschaft gehören sollen, konnte man sich zwar nicht einigen. Die Selbstverpflichtung legt aber fest, dass die Betriebsräte von nun an weitreichende Einblicke in die Bedingungen der Werkvertrags- und Leiharbeiter bekommen. Die zuständige Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten nennt die Selbstverpflichtung einen "richtigen Schritt in die richtige Richtung".

Die Selbstverpflichtung ist ein Vertrag, bei dem Verstöße geahndet werden. Zur Umsetzung wird es einen jährlichen Bericht der Gesamtbranche geben, in dem die Fortschritte dokumentiert und an das Arbeits- und Wirtschaftsministerium übermittelt werden.

Es gibt in der Geschichte der deutschen Wirtschaft zahlreiche Beispiele für Selbstverpflichtungen, die ein Instrument des Aufschubs waren. Die Frau in der Führungsposition. Der Katalysator. Man verspricht lange, dass sie wirklich kommen, aber damit wirklich etwas passiert, muss am Ende ein Gesetz her. Das kommt im Herbst so oder so, dann nämlich soll das Gesetz für Werkvertrags- und Leiharbeiter überarbeitet werden.