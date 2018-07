In der Flüchtlingsfrage wird der Stimmungsumschlag beschworen. Zum Teil ist das gut (und trivial) beobachtet: Irgendwann schwinden auch dem Hilfsbereitesten die Kräfte. Zum Teil wird die Zäsur jedoch herbeigeredet. "Realisten" von Thomas de Maizière bis Boris Palmer äußern, man müsse nun Grenzen setzen und den Multikulti-Idealismus beenden. Der eine redet über die Massen, die nicht einmal ordentlich zu registrieren, aber geordnet in Herkunftsländer oder -lager zu verbringen sind (aber wie, bitte?). Der zweite redet von den ganz anderen, die nicht nur die Turnhallen von Tübingen belegen, sondern "ganz andere Vorstellungen von der Rolle der Frauen, der Religion, Meinungsfreiheit, Homosexualität oder Umweltschutz in der Gesellschaft haben als wir Grüne". Stimmt. Und jetzt?

Daniel Cohn-Bendit (Grüne) war Abgeordneter im EU-Parlament

Während die Hilfsbereiten und Erfinderischen in der Zivilgesellschaft, in den Behörden und den Sozialdiensten sich mit der Situation auseinandersetzen, wie sie nun mal ist, leiern selbst ernannte Realisten ihre Trilogie von rascher Abschiebung, Europäisierung und Fluchtursachenbekämpfung herunter, die keinem Flüchtling eine warme Unterkunft oder gar einen Arbeitsplatz verschafft, bevor der Winter beginnt. Und den Sportvereinen und Schulen ihre Turnhallen auch nicht zurückgibt.

Wahre Realisten würden einsehen: Die Masseneinwanderung ist Folge einer jahrzehntelangen Verschleppung und Verschiebung von Konflikten, die Europa nun gnadenlos auf die Füße fallen. Wir haben sie in Afrika, im Mittleren Osten und auf dem Balkan durch Waffenlieferungen, falsche Interventionen, aber auch durch Wegsehen und Kopfeinziehen eskalieren lassen. Die ökonomische und kulturelle Weltgesellschaft entpuppt sich nicht als Einbahnstraße und hält die Verlierer genauso wenig wie Touristen und Geschäftsreisende an Staatengrenzen auf.

Claus Leggewie leitet das Kulturwissenschaftliche Institut Essen

Wir haben uns mit Diktatoren arrangiert, die uns die Flüchtlinge vom Hals halten sollten. Wir haben die Erderwärmung geschehen lassen, die in vielen Küsten- und Hitzeregionen unerträglich geworden ist und weitere Millionen aufbrechen lassen wird. Das Leben auf der ethnisch und (a)religiös homogenen Wohlstandsinsel ist passé, die Welt steht in Flammen.

Selbstkritik mag unsere Einschätzung verbessern, wie lange "das Problem" noch anhalten wird (sehr lange!), aber auch sie ist müßig. Niemand verspreche jetzt Patentlösungen, alles ist chaotische Nothilfe, die nach improvisierter Normalisierung und Formalisierung ruft. Es mag clever sein, das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (auf dem Stand der Flüchtlingsbewegungen der 1980er Jahre) mit der Bundesagentur für Arbeit (auf der Höhe der Hartz-Gesetzgebung) zu fusionieren – Flüchtlinge zu beschäftigen ist der erste Schritt zur Integration. Noch besser wäre wohl, den Bundesinnenminister zu entlasten und einen Sonderbeauftragten für Integration zu schaffen, der die Ressorts bündelt und Querschnittsaufgaben unbürokratisch angeht. Dazu gehört die sofortige Legalisierung der in Deutschland gelandeten Flüchtlinge, mehr mobile Hilfen durch Technisches Hilfswerk, Bundeswehr und Freiwillige (eine Prozedur, die wir in weit entfernten Katastrophengebieten binnen drei Tagen auf die Beine stellen) und die Unterkunftsprovisorien winterfest zu machen. Es ist Notstand.

Was nützen große, ferne Lösungen, wenn das die kleinen vor Ort nicht befördert? Städte und Gemeinden benötigen mehr, mehr, mehr: Personal, Geld und Vertrauen. Die Schulen brauchen Lehrer, Sozialarbeiter und Psychologen, um bis zu 300 000 Kinder und Jugendliche aufzunehmen und sich zu weltoffenen und reaktionsschnellen Community-Centers mit Ehrenamtlerinnen, Wohlfahrtsverbänden und Religionsgemeinschaften weiterentwickeln. Man könnte so Undenkbares tun, wie Geld und Sachen ohne Umweg über die Wohlfahrtsbürokratie an Einwanderergemeinschaften zu leiten, die am besten Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Zu bedenken ist auch der Vorschlag eines Bonussystems für Gemeinden, die mehr Flüchtlinge aufnehmen als andere, ein positiver Wettbewerb.

Der Status quo ist nicht zu retten. Die Idee der "schwarzen Null" in der Haushaltspolitik – im Blick auf Generationengerechtigkeit nachvollziehbar – ist bereits Makulatur, die Korrektur der sozialen Spaltung durch Mindestlöhne wird unter Stress geraten. In den ersten Jahren werden Flüchtlinge mehr kosten als sie mittel- und langfristig für sich, die Volkswirtschaften sowie für die Sozial- und Rentenkassen erarbeiten. Unter ihnen werden Dschihadisten sein oder sich hier zu solchen entwickeln.

An dieser Bruchstelle lauern die Populisten. Madame Le Pen unterstellt Frau Merkel, sie locke Arbeitssklaven für die deutsche Industrie an, die Rechte in Polen und Ungarn beschwört die Islamisierung des Abendlandes. Auch Linke halten sich auffällig bedeckt. Wenn sich die soziale Ungleichheit verschärft, weil Reiche und Superreiche keinen Beitrag leisten, spricht das nicht gegen die Flüchtlinge. Deshalb wird das neoliberale Dogma niedriger Einkommens-, Unternehmens- und Erbschaftsteuern fallen müssen. Einwanderungspolitik benötigt Ressourcen, die nicht von den ohnehin Benachteiligten abgezogen werden dürfen.

Masseneinwanderung ist die neue Wirklichkeit. Sie wird heftig und gelegentlich auch zum Verzweifeln sein. Aber es bleibt dabei: Sie gibt Europa die Chance zum Austritt aus seiner Müdigkeit und Zerrissenheit.