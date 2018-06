Nun hat er es auch in Deutschland ins Fernsehen geschafft: Andreas Glarner, SVP-Gemeindeammann und Großrat aus dem Kanton Aargau. Das Morgenmagazin der ARD hatte sich in sein Oberwil-Lieli gewagt, in das riegelbehauste Idyll auf dem Holzbirrliberg. "Hier ist die Welt noch in Ordnung", rapportierte der TV-Kollege in bundesdeutsche Stuben.

Wäre da, ja, wäre da nicht eben dieser Herr Glarner. In Anzug und Krawatte, die sich sanft über sein Wohlstandsbäuchlein legt, führt er den Reporter durchs Dorf. Seine Botschaft ist klar: Wir wollen hier keine Asylbewerber. Auch wenn es nur deren acht sind, wie das der Kanton verlangt. Und ja, wir lassen uns das etwas kosten!

19.600 Franken sind es im laufenden Jahr. Ein Schnäppchen für die Tiefsteuer-Gemeinde. Und die 290.000 Franken für 2016 sind bereits budgetiert. Doch Glarner geht noch weiter: Er, für dessen Partei staatliche Bodenpolitik des Teufels ist, kaufte mit Gemeindegeld auch schon mal einen alten Bauernhof – nur, um ihn abzureißen. "Wir hatten befürchtet, dass der Kanton uns Asylbewerber aufs Auge drücken will." Der Fernsehmensch aus dem Norden war erschüttert.

Dass sich eine Gemeinde von der Pflicht, Asylbewerber aufzunehmen, freikauft, akzeptiert man auf der Kantonsverwaltung nur zähneknirschend. Es sei eigentlich nicht im Sinne des Gesetzgebers.

Aber mal ehrlich: Wer will schon in Oberwil-Lieli wohnen? Wer eine Höllenfahrt im Lotterkahn übers Mittelmeer oder einen Gewaltsmarsch durch den Balkan überlebt hat, der wünscht sich an einen Ort, in dem er sich eine Zukunft aufbauen kann. Und nicht in ein Nest voller Fremdenfeinde.