Eine Welt, in der Frauen genauso am Arbeitsmarkt beteiligt sind wie Männer, wäre größer. Etwa um so viel größer, als würde man die Erde noch mal um China und die USA erweitern. Das gilt zumindest für das Wirtschaftswachstum. Das weltweite Bruttoinlandsprodukt im Jahre 2025 wäre dann um 28 Billionen US-Dollar höher. Das hat das McKinsey Global Institute (MGI) in einer Studie berechnet, die der ZEIT exklusiv vorliegt.

Die Voraussetzungen dafür sind allerdings utopisch, denn um das zu schaffen, müsste unter den Frauen die gleiche Erwerbsquote herrschen wie unter Männern, Frauen müssten die gleiche Anzahl an Stunden arbeiten wie ihre männlichen Kollegen und das in den gleichen Branchen. Nur dann würde dieses Szenario Wirklichkeit. Weil aber sogar das MGI einräumt, dass das nicht wahrscheinlich ist, rechnete die Beratung noch ein zweites Modell durch: Würden alle Länder in puncto Gleichberechtigung zu dem frauenfreundlichsten Land in ihrer Region aufschließen, läge das Bruttoinlandsprodukt weltweit im Jahr 2025 immerhin um 12 Billionen US-Dollar höher.

Auch das dürfte eine Herausforderung sein. Der Grund hierfür, so findet die Unternehmensberatung, liegt jedoch nicht nur in der wirtschaftlichen Benachteiligung von Frauen. "Gesellschaftliche Faktoren sind genauso entscheidend", sagte Linda Dauriz, die die Women Initiative von McKinsey in Deutschland leitet. (McKinsey ist ebenso wie die ZEIT-Verlagsgruppe und neun weitere Partner Gründer der "Initiative Chefsache", die sich für die Gleichberechtigung von Männern und Frauen im Berufsleben einsetzt).

Um die Gleichberechtigung international zu vergleichen, berücksichtigt die Studie deswegen neben Arbeitsmarktchancen auch zehn weitere Faktoren, vom Bildungsstand der Frauen über den Anteil von Frauen in Regierungen und Parlamenten bis hin zu sexueller Gewalt. Demnach sind in 40 von 95 untersuchten Ländern Frauen stark oder sehr stark in mindestens der Hälfte aller berechneten 15 Indikatoren benachteiligt. Besonders große Ungleichheiten gibt es in Südostasien, im Nahen Osten und in Nordafrika.

Deutschland liegt bei der Untersuchung etwa im Mittelfeld der Vergleichsregion Westeuropa. Die Nase vorn haben hier die Norweger. "Deutschland schneidet bei den gesellschaftlichen Indikatoren gut ab, aber auf dem Arbeitsmarkt mangelt es teils noch an gleichen Chancen für Frauen", sagt Dauriz. Aufholbedarf gibt es vor allem bei gleicher Bezahlung, Frauen in Führungspositionen und bei der unbezahlten Pflegearbeit. Bundeskanzlerin Merkel beklagte jüngst auf einer Konferenz mit mehr als 50 Frauen aus der internationalen Politik, dass Macht in Deutschland noch immer ungleich verteilt sei.

Dass gesellschaftliche Rollen und wirtschaftlicher Erfolg zusammenhängen, ist keine neue Erkenntnis. Der Global Gender Gap Index des World Economic Forum etwa zeigt seit 2006, dass Volkswirtschaften, in denen Frauen und Männer gleichgestellt sind, wirtschaftlich erfolgreicher sind. Nach dem jüngsten Bericht hat aber noch kein Land wirkliche Gleichberechtigung erreicht.

Die Volkswirtin Friederike Maier von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin plädiert dafür, Kinderbetreuung und Pflege stärker öffentlich zu fördern und Jobs, in denen vor allem Frauen arbeiten, aufzuwerten. Das MGI setzt zudem auf Partnerschaften zwischen Wirtschaft, Politik und Nichtregierungsorganisationen sowie auf das Engagement von Unternehmen. Doch auch bei McKinsey selbst gibt es Nachholbedarf: Bislang sind 250 von 1.200 Beratern in Deutschland weiblich, das Ziel ist mindestens ein Drittel.