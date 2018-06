Wenn die Superreichen kein Interesse mehr an Gold haben, hat das etwas zu bedeuten. Und so horchte die Finanzwelt auf, als das Bankhaus Sal. Oppenheim im August ankündigte, auf jegliche Goldanlage in den Depots ihrer Kunden zu verzichten. "Wir sehen in Gold eine volatile und riskante Anlageform ohne inneren Wert", erklärte Lars Edler, Leiter der Investmentstrategie bei der Privatbank. "Und da wir auch mittelfristig keine Preiserholung erwarten, halten wir nun keine Gold-Investments mehr."

Die Entscheidung hat Signalwirkung. Schließlich besteht die Kundschaft der Privatbank größtenteils aus konservativen Anlegern, die den Wert ihres Vermögens erhalten wollen. Da gehörte Gold traditionell dazu. Aber die Zeiten sind vorbei. "Das Edelmetall hat seinen Status als sicherer Hafen verloren", heißt es bei Sal. Oppenheim.

Sal. Oppenheim ist nicht allein. Im zweiten Quartal dieses Jahres haben Privatanleger nur 178 Tonnen Goldbarren und 61 Tonnen Goldmünzen gekauft – 63 Prozent weniger als im zweiten Quartal 2013. Dies zeigen Zahlen von Gold Fields Mineral Services. Auch das Interesse der Anleger an börsennotierten Gold-Fonds (ETFs) sinkt deutlich.

Es ist eine überraschende Entwicklung. Anleger glaubten lange Zeit: Der Euro mag scheitern, der Dollar abwerten – aber mit Gold wird man sich immer etwas leisten können. Regierungen können es nicht entwerten, und es lässt sich – anders als Geld – nur sehr begrenzt vermehren. Deswegen war das Metall besonders in Krisen beliebt. Als 2008 faule Immobilienkredite die globale Finanzkrise auslösten und die Pleite der US-Bank Lehman Brothers die Märkte erschütterte, stand Gold hoch im Kurs. Sogar Banker investierten einen erheblichen Teil ihres Vermögens in Gold, glaubten sogar, der Preis werde auf mindestens 3.000 Dollar je Feinunze steigen. Nichts dergleichen geschah. Stattdessen ist der Preis der Feinunze Gold seit August 2011 von 1.881 Dollar um mehr als 40 Prozent auf etwa 1.100 Dollar gefallen. In Euro sieht es nicht viel besser aus, da ist der Preis von 1.400 Euro je Feinunze auf etwa 1.000 Euro gesunken.

Und das, obwohl die Zentralbanken in den USA, Europa und Japan die Notenpresse angeworfen haben, um Staatsanleihen aufzukaufen. Das Geld beflügelte zwar die Aktienmärkte, führte aber, anders als erwartet, nicht zu steigenden Preisen. Die Volkswirtschaften waren nach der Finanzkrise so geschwächt, die Verbraucher durch die Rezession so verunsichert, die Unternehmen mit Investitionen so zurückhaltend, dass eine Deflation viel wahrscheinlicher war und ist als eine Inflation.

Obwohl die Griechenlandkrise nicht ausgestanden ist, die Schuldenquote vieler Länder beängstigend hoch ist und die Konflikte in der Ukraine und in Syrien große geopolitische Risiken darstellen, ist der Goldpreis nun viel schwächer als zuvor erwartet. Gold hat seinen Glanz für die Anleger verloren.

Hinzu kommt, dass die weltweite Nachfrage von Schmuckindustrie und verarbeitender Industrie gesunken ist – mit der Folge, dass sich die Goldkäufe seit dem zweiten Quartal 2013 auf 858 Tonnen im zweiten Quartal dieses Jahres fast halbiert haben. Das Angebot der Minen ist indessen marginal von 995 auf 1.054 Tonnen gestiegen.

Die Finanzkrise hat also gezeigt, dass der Goldpreis zwar auf die Angst und Panik der Anleger reagiert, letztendlich aber andere Faktoren über den Preis entscheiden. Gold ist eine Geldanlage, die keine Zinsen oder Dividenden abwirft. In Gold zu investieren ist also dann attraktiv, wenn andere Formen der Geldanlage ebenfalls keinen Zins abwerfen oder wenn eine hohe Inflation die Nominalzinsen auffrisst, die realen Zinsen also niedrig sind.

Es kommt also auf das reale Zinsniveau an den Kapitalmärkten an, und dabei vor allem auf das Renditeniveau amerikanischer Staatsanleihen. In den vergangenen Jahren waren die Zinssätze und die Inflation niedrig. Nun bereitet die US-Notenbank die erste Zinserhöhung vor, während andere Zentralbanken wie die Europäische Zentralbank ihre Währung weiter schwächen. Die unterschiedliche Zentralbankpolitik führt dazu, dass der Dollar aufwertet, Gold also für den globalen Anleger teurer wird – und damit unattraktiver. Die Folge: Die Nachfrage nach dem Edelmetall – und sein Preis – sinkt. Gold hat so stark an Wert verloren, dass es für einen deutschen Anleger nur ein schwacher Trost ist, dass Gold in Dollar gehandelt wird und sie bei einem stärkeren Dollar mehr Euro für eine Feinunze bekommen. Die Lehre: Man sollte nicht in etwas investieren, dessen Preis in der Krise von der Panik anderer Leute abhängt.