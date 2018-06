Warum arbeiten die Häfen nicht zusammen?

Seit die Schiffe immer schneller wachsen und sich die Elbvertiefung immer länger hinzieht, wird wieder eine alte Forderung laut: Die norddeutschen Häfen sollten mehr zusammenarbeiten.

In der Theorie könnte eine Kooperation so aussehen: Die Megaschiffe aus Fernost legen als Erstes am Jade-Weser-Port an. Dort werden die Container auf kleinere Schiffe umgeladen und dann an ihre Zielhäfen gebracht. So geleichtert, könnten manche Schiffe danach weiter nach Hamburg fahren. Kleinere Frachter würden den Hafen weiterhin direkt anfahren.

Das Problem in der Praxis: Keiner kann den Reedern vorschreiben, welchen Hafen sie ansteuern sollen. Sie wählen den, der in ihrer Kosten-Nutzen-Rechnung am besten abschneidet. Derzeit legen sie oft zuerst in Rotterdam an und fahren in Deutschland meist nur nach Hamburg, auch weil die Stadt mit viel Geld sicherstellt, dass der Hafen so effektiv arbeitet, dass die Nachteile der schwierigen Einfahrt auf der Elbe aufgewogen werden. Weil viele Arbeitsplätze am Hafenumschlag hängen, will Hamburg keinen Container freiwillig abgeben.

Wäre eine Kooperation denn sinnvoll?

Bislang fanden das vor allem Umweltschützer. Vor Jahren schon haben sie den Logistikprofessor Frank Ordemann aus Salzgitter mit einer Studie beauftragt: Ihr zufolge ist die Elbvertiefung unnötig, wenn die Häfen sich die Arbeit nur richtig aufteilten. Hamburg könnte sich also viel Geld und Ärger sparen.

Diesen Sommer hat Ordemann ein neues, unabhängiges Papier vorgelegt, in dem er eine Zusammenarbeit vor allem unter volkswirtschaftlichen Gesichtspunkten weiterhin für sinnvoll hält. Laut einer Studie der HSH Nordbank befürwortet auch eine Mehrheit der Hafenunternehmen in Hamburg eine stärkere Kooperation der norddeutschen Häfen.

Viele Reeder wiederum beklagen, dass es am Jade-Weser-Port noch immer zu wenig Ladung und eine zu schlechte Anbindung gebe, sich die Anfahrt deshalb nicht lohne. Außerdem gibt es wegen der China- und Russlandkrise derzeit ohnehin weniger Ladung. Das Argument für Wilhelmshaven bleibt also vor allem die gute seeseitige Erreichbarkeit. Erst wenn ihnen das Manövrieren durch die Elbe zu teuer wird, werden die Reeder wechseln.

Gibt es eine Chance, dass das in Zukunft geschieht?

Dass die Politiker sich auf eine Kooperation der beiden Häfen einigen und versuchen werden, die Schiffe mit Vorgaben zu lenken, ist unrealistisch.

Es müssten sich, wie einst beim Bau geplant, Hamburg und das städtische Umschlagunternehmen HHLA am Jade-Weser-Port beteiligen. Derzeit wirbt der niedersächsische Verkehrsminister Olaf Lies für einen Ausbau in Wilhelmshaven – die Kapazität soll verdoppelt werden, was aber selbst die Gutmeinenden derzeit für übertrieben halten. Theoretisch hätte Hamburg dann eine zweite Chance, beim Jade-Weser-Port einzusteigen. Das ist aber sehr theoretisch. Auch weil Hamburg lieber seinen eigenen Hafen stärken will.

Doch im Grunde gibt es längst eine Hafenkooperation – nur eben nicht im Sinne einer politischen Containerlenkung, sondern in Form eines Unternehmens. Eurogate hat Terminals in Hamburg, Bremerhaven und Wilhelmshaven. Damit kann Eurogate jedem Reeder ein seinen Bedürfnissen entsprechendes Hafenangebot machen, die Ladung also nicht lenken, sondern eher locken.