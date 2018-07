Die Vitrine am Eingang sagt alles. Indirekt beleuchtet und mit Schildchen beschriftet, hängen dort Rindfleischstücke zur Reifung, fast wie Schmuck beim Juwelier. Mit der Eröffnung des Mash hat der Trend zum Nobelgrillhaus ein neues Extrem erreicht. Teurer als hier kann man kaum essen in der Großen Elbstraße.

Sein Name steht nicht für Kartoffelbrei, sondern für Modern American Steak House. Dazu passt die Einrichtung. Mit viel Rot, Couchecken, winzigen Tischen und gerundeten Ecken zitiert sie die Tradition der Diner. Doch das Mash ist so wenig amerikanisch, wie Häagen-Dazs dänisch ist. Das Stammhaus der Kette steht in Kopenhagen.

Wer das weiß, findet leichter etwas Interessantes zwischen den erwartbaren Vorspeisen von Carpaccio bis Caesar Salad. Gebratene Jakobsmuscheln mit krosser Hähnchenhaut, Steinpilz-Mayo und Dillöl – das klingt doch sehr nach neuer nordischer Küche. Und hätte auch toll geschmeckt, wäre die Haut so kross gewesen wie versprochen.

Zum Hauptgang wird es kompliziert. Nicht nur, dass man wie in allen Steakhäusern die Beilagen zum Fleisch selber wählt und wie in fast allen die Herkunftsländer und Zuschnitte der jeweiligen Stücke. Die Karte strotzt vor Gütesiegeln, Fütterungsinformationen und Hinweisen zum Reifungsverfahren. Der Gast ist hilflos, die Kellnerin auch. Begreiflicherweise kann sie an ihrem dritten Arbeitstag nicht erklären, was das "Ozaki Wagyu XO Myazaki Round Cut" vom "Hyogo Kobe Wagyu A5 Prime Cut" unterscheidet. Aber sie bemüht sich rührend, sammelt immer neue Informationen bei Köchen und Kollegen, bedankt sich zwischendurch für die Chance dazuzulernen, bis irgendwann, sie war dreimal am Tisch, eine halbwegs fundierte Bestellung möglich ist.

Und die braucht es schon bei den Preisen hier, wo ein Glas Wein mehr kosten kann als bei Block House das teuerste Steak. Das Porterhouse am Nebentisch findet jedenfalls Anklang. Für die Frau in der Holzfällerbluse schmeckt es wie "ganz viele Orgasmen". Das kommt davon, wenn es dauernd heißt, Essen sei der Sex des Alters.

Nach über einer Stunde Wartezeit ist das eigene Steak auf dem Tisch, besagtes Kobe Wagyu, handverlesen von Meister Hamada, wer immer das ist. Was dieses Fleisch besonders macht, sind die feinen Fettschichten zwischen den Fasern, durch die es fast wie Butter im Mund zerfließt. Das ist schon ein Erlebnis. Man hat allerdings nicht lang etwas davon, wenn man es bei der 100-Gramm-Kennenlern-Portion belässt. Die wird nämlich schon Sekunden nach dem Servieren kalt. Da könne man leider gar nichts machen, sagt der Restaurantleiter. Schon ein heißer Teller mache die perfekte medium rare-Garung zunichte. Man nickt einsichtig und verputzt schnell den Rest seines lauwarmen 72-Euro-Steaks.

Das Wort "überzüchtet" drängt sich auf, bezogen nicht nur auf das Rind. Als das erste Mash 2009 eröffnete, war das noch ein Akt der Rebellion gegen die damalige Küche Kopenhagens. Sechs Jahre später liefern sich dort wie hier Steakhäuser einen absurden Wettbewerb um das allerbeste Rindfleisch. Wer Mash Hamburg noch toppen könnte? Man möchte es gar nicht wissen.

Mash, Große Elbstraße 148–150, Altona. Tel. 80900-8111, www.mashsteak.de. Geöffnet täglich von 12 bis 22 Uhr. Hauptgerichte um 50 €.