Rocko Schamoni, einer der erfolgreichsten Humorkünstler Hamburgs, ist zum Gegenstand einer Reportage der Süddeutschen Zeitung geworden (12. September, Feuilleton).

In diesem mit schöner Leichtfertigkeit hingepinselten Artikel erklärt der Gründer des Golden Pudel Clubs und des Telefonscherzkollektivs Studio Braun, dass er "hasse", was aus Hamburg geworden sei. St. Pauli sei dabei, ein zweites Eppendorf zu werden, das "kotze" ihn an. Denn: "Städte brauchen ihren Dreck. Dreck ist der Bodensatz der Kunst." Nun wolle er, Schamoni, wegziehen und anderswo ein Fliesengeschäft eröffnen.

Ob Schamoni, dessen künstlerisches Schaffen man sich immer auch von Hamburger Kultursubventionen verfugt, ja regelrecht gekachelt denken muss, ob er diese dreckigen Orte zu finden weiß?

Unsere Empfehlung: Stuttgart (höchste Feinstaubbelastung der Nation). München (bis zu neun Tonnen Müll an einem Wochenende im Englischen Garten). Raumtransporter Albert Einstein (kutschiert sechs Tonnen Weltraummüll durch die Galaxie). Nicht erwähnt wird, ob Rocko Schamoni bei der Fliesenherstellung die Pulverpressmethode oder das Einbrandverfahren bevorzugt.

So oder so fallen jede Menge Abfälle an, unabhängig vom Standort der Produktion. Hamburg könnte also für ihn, die künftige Fliesenfachkraft, sehr wohl eine schmutzige Stadt sein. Er muss es nur wollen.