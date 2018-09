Häuser in Baulücken, höhere Neubauten, zusätzliche Geschosse auf Bestandsgebäude – Hamburg wird enger und wächst nach oben. Das war schon vor der jüngsten Flüchtlingswelle sinnvoll und ist nun unvermeidlich. Viele, wahrscheinlich die meisten Zuwanderer von heute werden in einigen Jahren Mitbewerber auf einem Wohnungsmarkt sein, der vor allem Geringverdienern bereits jetzt wenig bietet.

Der Bau neuer Häuser ist allerdings eine der denkbar dauerhaftesten Veränderungen im Stadtbild. Parkplätze lassen sich begrünen, Schienen kann man unter die Erde verlegen, Fleete überbauen oder freilegen. Wo aber heute ein Haus gebaut wird, da steht es wahrscheinlich am Ende dieses Jahrhunderts noch.

All das sind Gründe, auch unter Zeitdruck auf sorgfältige Planung und eine nicht komplett anspruchslose Architektur zu bestehen. Dasselbe gilt für die ohnehin minimalistischen ökologischen Standards, denen neue Häuser genügen müssen. Die Immobilienwirtschaft möchte diese Standards abschaffen, aber nachgeben sollte man dieser Forderung nicht. Für sich selbst bauen vorausschauende Investoren längst besser, als sie müssen, weil sie die zusätzlichen Ausgaben bei den Heizkosten wieder einsparen. Außerdem gleicht der technische Fortschritt größtenteils aus, was höhere Anforderungen an Kosten verursachen.

Richtig ist aber auch, dass man eine Notlage nicht anerkennen kann, ohne Notmaßnahmen zu akzeptieren. Die Ära der Schlichtbauten in den fünfziger Jahren mag man heute bedauern, damals war diese Bauweise angemessen. Dass man besser und schöner bauen kann, wusste Nachkriegsdeutschland auch – es hatte aber keine Wahl. Gut möglich, dass man in fünfzig Jahren die kommende Generation von Wohnbauten ähnlich kritisch beurteilen wird. Auch das mag man bedauern. Aber wer in diesen Tagen allein an die Ästhetik denkt, der verweigert sich der Wirklichkeit.