Wenn man ihn, der einst auszog, die Stadt Wilhelmshaven zu retten, mit Straßen, Schienen und Containerbrücken, wenn man diesen Mann fragt, ob sich die Sache denn lohne, dann wird er unwirsch. Er sagt dann: "Infrastruktur lohnt sich immer." Und es klingt, als sei dieser Hafen mit seiner kilometerlangen Kaimauer so etwas wie ein Regenschirm. Etwas, das man immer gebrauchen könne. Für alle Fälle.

John H. Niemann, Jahrgang 1947, Sohn des Reeders John F. Niemann (weshalb er auf das Mittelinitial wert legt), Urenkel einer Schwedin (weshalb er meist blau-gelbe Krawatten trägt), sagt: "Es ist die Wiedergeburt der Stadt Wilhelmshaven."

Es geht um mehr als Geld.

Es geht um einen Konkurrenzkampf zwischen einstigen Partnern. Um das Ringen zwischen Vision und Tradition. Und um die Zukunft zweier Hafenstädte, die unterschiedlicher kaum sein könnten. Im Norden Hamburg, geschaffen von Kaufleuten, über Jahrhunderte hinweg: Tradition, Reichtum, Bedeutung. Der Hamburger Hafen ist die Nummer eins in Deutschland, die Nummer zwei in Europa. Ein Hafen ganz oben, in steter Furcht vor dem Fall.

120 Kilometer westlich Wilhelmshaven, eilig aufgebaut als Reichskriegshafen des Preußenkönigs Wilhelm und im Frieden gezwungen, sich neu zu erfinden. Ein Newcomer, so unbedeutend, dass er auf keiner Rangliste auftaucht, nichts zu verlieren, aber dafür ehrgeizige Ziele hat.

Ein Angreifer, so sehen es viele Hamburger und sagen, dass man ihren Hafen nicht kopieren könne. Nur: Das ist gar nicht nötig. Es reicht zu warten. Inzwischen ist Betrieb in diesen stets als Investitionsruine belächelten Hafen gekommen. Und es spricht vieles dafür, dass es mehr werden wird – auch auf Kosten Hamburgs.

Noch bis 2017 könnte sich das Verfahren zur Elbvertiefung hinziehen. An ihr hängen die Zukunft des Hamburger Hafens und Tausende Jobs. Der Fluss muss breiter und tiefer werden, damit die modernen Riesenfrachter den Hafen weiterhin anfahren können. Doch keiner weiß, ob das Bundesverwaltungsgericht das erlauben wird. Erst in diesem Sommer hat der Europäische Gerichtshof die Hürde für weitere Eingriffe in die Elbe sehr hoch gelegt.

Jeder weitere Monat Ungewissheit zwingt die Reeder, sich nach anderen, besser erreichbaren Häfen umzusehen, zum Beispiel nach dem in Rotterdam – oder nach diesem kleinen, kaum bekannten Hafen in Ostfriesland, direkt am Meer. 18 Meter tief ist das Wasser vor Wilhelmshaven. Es ist der einzige Hafen in Deutschland, in dem die größten Schiffe problemlos anlegen können.

Niemann steuert sein Cabrio den Wilhelmshavener Südstrand entlang, eine Promenade mit Cafés, Liegewiese und Blick auf den Jadebusen. Männer tragen Surfbretter und Frauen große Sonnenbrillen. Reggae. Weißweinschorle. Wilhelmshaven habe den einzigen Südstrand Deutschlands, sagt Niemann, was nicht stimmt, aber gut klingt. Er will seine Stadt von der besten Seite zeigen, und auch, dass sich etwas getan hat, seit er ihr Schicksal in die Hand genommen hat.

Ein Schiff mit 16.000 Containern spart in Wilhelmshaven 90.000 Euro

In den siebziger Jahren war Niemann aus London in die Stadt gekommen. Um mit dem Schah von Persien eine Reederei zu gründen, so erzählt er es. "Die wollten da jemanden, auf den Sie sich verlassen konnten." Wegen des Öls. Doch die junge Stadt drohte schon damals gebrechlich zu werden, weil statt Kriegsschiffen nur noch Schreibmaschinen gebaut wurden. Heute nicht mal mehr das. Während des Zweiten Weltkriegs hatte Wilhelmshaven mehr als 130.000 Einwohner. Jetzt sind es 78.000. Ein Großteil lebt von Rente oder staatlicher Unterstützung. Es gibt viel Platz und wenig zu tun.