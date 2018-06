Es gibt ein epistemologisches Ethos, wonach Fragen höhere moralische Dignität genießen als Antworten. Die Frage steht für Offenheit, Neugier, Vorurteilsfreiheit. Die Antwort ist, verglichen damit, immer ernüchternde Komplexitätsreduktion, dogmatisches Besserwissen, die Illusion finaler Wahrheit. In der Rhetorik des Fragens fehlt nie das Prunkzitat, wonach das Staunen der Anfang des Philosophierens sei. So weit, so gut, da unterschreiben wir alle.

Nur ist es gar nicht einfach, eine Frage zu formulieren, auf die man tatsächlich keine Antwort weiß. Jürgen Kaube und Jörn Laakmann haben für ihr Lexikon der offenen Fragen über 80 Wissenschaftler, Denker und Schriftsteller gebeten, auf knappem Raum eine offene Frage zu formulieren. Fast jeder der vielen Beiträge, im Grunde Minutenlektüren, sind Beispiele anregendster Wissenschaftsprosa, in denen sich das Spielerische und das Ernste gegenseitig befruchten. Es ist aber auch ein Vergnügen, die Autoren dabei zu beobachten, wie sie versuchen, ihre Frage offenzuhalten, obwohl man spürt, dass sie die Antwort kennen. Birgit Recki fragt mit Blick auf die Zweigeschlechtlichkeit organischer Organismen: "Ging es nicht einfacher?" Da kann die Autorin noch so viele Fragezeichen unterbringen, wir ahnen längst, dass es zur Vermeidung von Degenerationsschäden leider nicht einfacher ging. Heinrich August Winkler fragt: "Gab es einen deutschen Sonderweg?" – und wir kennen seine Antwort, auch wenn er den Argumenten der Gegner der Sonderwegthese viel Platz einräumt. Da ist der Schriftsteller Thomas Lehr schon origineller. Zum Stichwort "Außerirdische" fragt er: "Weshalb bekommen wir so wenig Besuch?" Seine Antwort: "Seit einigen Jahrmillionen gibt es im intergalaktischen Codex die Regel, dass man bewohnte Planeten erst dann besucht, wenn sie die sogenannte Nachtigallen-Schwelle überschritten haben." Das meint: Solange die Dinge bei uns so im Argen liegen, solange wir also nicht wie die Nachtigallen singen, so lange machen die Außerirdischen einen Bogen um uns. Keine weiteren Fragen, Euer Ehren!