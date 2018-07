Jürgen Mayer weiß Bescheid. Schließlich wohnt der Journalist nicht nur seit 13 Jahren auf Mallorca, sondern moderiert mit seiner Frau auch im deutschsprachigen Inselradio jeden Sonntag die Sendung Mayers & Friends. Kein Wunder, dass er vieles erfährt, was selbst langjährige Mallorca-Urlauber noch nicht mitbekommen haben. Etwa, dass an den Stränden der Insel der Sand knapp wird: 30 Gramm schleppt jeder Tourist täglich unabsichtlich weg – in Badehosen, Badeschlappen oder Handtüchern. Laut einer Studie sind dadurch die Strände in den vergangenen 30 Jahren um bis zu 15 Meter geschrumpft. Diese und viele andere Informationen hat Mayer in dem Büchlein Mallorca für die Hosentasche zusammengefasst. Die Leser lernen, wie viele Bars es auf der Insel gibt (5.613) und wie viele Flüsse (keine, nur die torrentes, ausgetrocknete Bachbetten, in denen nach starkem Regen Wasser tost). Dazu nennt er die schönsten Wochenmärkte und verrät, woran man ein gutes einheimisches Restaurant erkennt (daran, dass den Gästen umsonst ein Gläschen des Likörs Hierbas eingeschenkt wird). Ein flott geschriebenes und sehr unterhaltsames Buch über die Lieblingsinsel der Deutschen.