DIE ZEIT: Herr Kerber, "Weiß sie, was sie tut?", fragten wir in unserer Titelgeschichte über Merkel und die Flüchtlinge. Weiß es die Kanzlerin?

Markus Kerber: Mir ist der Satz "Wir schaffen das" zu unbestimmt. Der kommt so harmlos daher wie das Kinderlied Ich schaff’ das schon von Rolf Zuckowski. Ein deutsches "Yes we can" für die Probleme der Welt. Die werden aber nicht dadurch gelöst werden, dass wir Millionen von Menschen Hoffnungen auf ein besseres Leben machen, ohne uns der Konsequenzen bewusst zu sein. Wir haben die weltweiten Probleme verdrängt, und nun kommen die Menschen am Münchner Hauptbahnhof an.

ZEIT: Was erwarten Sie von der Kanzlerin?

Kerber: Ich möchte verstehen, was genau wir denn schaffen müssen. Innenminister Thomas de Maizière hat gesagt, dass es nun darum gehe, die Kontrolle zurückzugewinnen. Hat die Regierung also die Kontrolle verloren? Das wäre kein erstrebenswerter Zustand. Das würde die Bürger zu Recht beunruhigen. Wir müssen die Intensität der Zuwanderung begrenzen. Wenn wir täglich 4.000 Menschen über unsere Grenzen lassen, dann sind das monatlich 120.000. Wo werden wir diese Menschen unterbringen? Wer kümmert sich um sie? Ist unser Arbeits- und Sozialrecht wirklich schon flexibel genug? Kennen wir die Soziologie dieser Menschen?

ZEIT: Das klingt, als ob wir es nicht schafften.

Kerber: Wir sind jedenfalls nicht sehr gut vorbereitet: Weder politisch noch mental oder logistisch. Das alles wird uns in einem Maße herausfordern, wie wir es noch gar nicht ahnen. Es wird schwierig, und es wird Opfer kosten, auch finanzieller Art. Wenn wir die schwarze Null halten wollen, werden wir die Prioritäten anders setzen müssen. Wir brauchen Geld für eine Integrationsinfrastruktur. Die Bundesregierung sollte den Bürgern erklären, was auf sie zukommen wird und wohin die Reise geht. Damit sie entscheiden können, ob sie das wollen.

ZEIT: Das entspricht aber gar nicht dem Politikstil der Kanzlerin.

Kerber: Klar ist doch: Wenn ich als Trainer bei der Fußball-WM antrete, muss ich auch eine Vorstellung davon haben, wie mein Team bis ins Endspiel kommt und wie ich die Kräfte meiner Spieler bis dorthin einteile. Von Augenblick zu Augenblick zu entscheiden genügt nicht immer. Zudem haben wir eine Entscheidung getroffen, deren Folgen auch die anderen Europäer mittragen müssen. Ohne politische Solidarität in Europa werden wir die Zuwanderung nicht schaffen. Wir wollen eine gemeinschaftliche Verantwortung für die Aufnahme von Flüchtlingen, halten sonst aber wenig von gemeinschaftlicher Haftung. Das müssen wir auch den Europäern erklären.

ZEIT: Was schlagen Sie konkret vor?

Kerber: Wir sollten uns diplomatisch und entwicklungspolitisch stärker engagieren, also außerhalb unserer Grenzen die Fluchtursachen bekämpfen und Not lindern. Wir müssen schon die Welt in der Welt verbessern und verändern wollen, manchmal auch gegen den Willen anderer. Eine Welt, in der der "Islamische Staat" Horror verbreitet, ist kein Stuhlkreis. Wir sollten zudem das nationale Asylrecht zu einem europäischen weiterentwickeln. Asyl kennt keine Obergrenze. Doch die Möglichkeiten jedes Landes sind begrenzt. Dieses Dilemma müssen wir auflösen. Ein Asylsuchender muss in Zukunft auch außerhalb Deutschlands und außerhalb Europas sein Recht auf Asyl geltend machen können – indem die internationale Staatengemeinschaft dort Auffangregionen, Lager und Schutzzonen organisiert. Der Schutz darf sich nicht auf europäisches Territorium beschränken.

ZEIT: Wie blicken Unternehmer auf die Lage?

Kerber: Die Wirtschaft sieht in der Zuwanderung erst einmal eine Chance, Fachkräfte zu finden. Aber das Asylverfahren kann da nicht der Hauptzugangsweg sein. Es kann nicht sein, dass der politisch Verfolgte hier eher eine Chance auf dem Arbeitsmarkt hat als ein sogenannter Wirtschaftsflüchtling. Viele der armen Menschen, die im Mittelmeer ertrunken sind, sind wahrscheinlich aus ökonomischen Gründen gekommen. Sie wollten ein besseres Leben. Sind sie deshalb weniger wert? Für sie brauchten wir einen anderen Zugangsweg mit klar von der Gesellschaft definierten Kriterien. Der scheinbare Widerspruch zwischen Asyl und Zuwanderung sollte Anlass genug sein, eine politische Richtungsdiskussion in Deutschland über die Folgen der großen globalen Bevölkerungswanderungen zu beginnen.

ZEIT: Was halten Sie von der Idee, Ausnahmen vom Mindestlohn zuzulassen, damit Flüchtlinge leichter einen Job finden?

Kerber: Ich kenne in meinem Verband niemanden, der das fordert. Wir sollten am Arbeitsmarkt aber vorübergehend die Qualifikationsanforderungen lockern und die Vorrangprüfung abschaffen. Es ergibt keinen Sinn, dass ein Asylsuchender, der arbeiten will, monatelang warten muss, ob sich für einen Arbeitsplatz nicht doch ein Deutscher oder ein Europäer findet.

ZEIT: Als Wolfgang Schäuble noch Innenminister war, haben Sie als sein Grundsatzabteilungsleiter die Islamkonferenz organisiert. Welche Ideen von damals könnten heute helfen?

Kerber: Wir benötigen viel mehr Menschen, die Deutsch als Fremdsprache unterrichten können. In den Schulen sitzen bald Klassen voller Kinder, die kein Wort Deutsch sprechen können. Viele Flüchtlinge müssen nachgeschult werden, weil die Unternehmen heute kaum noch ungelernte Arbeitskräfte suchen. Unter den Millionen Deutschen mit Migrationshintergrund finden sich sicher viele, die jetzt schnell helfen könnten. Die müssen wir aktivieren. Das ist die große Chance für alle diese Mitbürger, ihre langjährigen Integrationserfahrungen weiterzugeben. Sie können besser als alle anderen die zu uns Gekommenen auf das "Betriebssystem Deutschland" einstellen.

Markus Kerber führt den Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI).