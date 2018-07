Inhalt Seite 1 — Aus der Traum Seite 2 Auf einer Seite lesen

Es ist erst sechs Wochen her, da lief noch alles perfekt. Ein lauer Augustabend in Hamburg, wie in Gold getaucht das Millerntorstadion, euphorische Zuschauer feiern das Ende der fußballfreien Zeit. Und Borussia Mönchengladbach gewinnt das Pokalspiel gegen den FC St. Pauli mit 4 : 1. Schnelle, erfinderische Angriffe, schlafwandlerisch sicheres Zusammenspiel, Tricks wie von der Spielkonsole, Eiseskälte beim Torabschluss – selbst der ein oder andere Herzens-Paulianer auf der Tribüne versteigt sich zu der These, dass diese Borussia sogar dem FC Bayern Paroli bieten könnte. Einmal mehr scheint die Liaison zwischen dem Club vom Niederrhein und seinem Trainer aus einem Schweizer Bergdorf im Fußballhimmel geschmiedet zu sein.

Und jetzt das: Am Sonntagabend lässt Lucien Favre, 57, seinen Berater über die Nachrichtenagenturen eine Erklärung verbreiten, dass er den Job hinwirft. In der Welt jenseits der Fußballstadien ist das in etwa so, als würde man die Liebe seines Lebens mit einer SMS vom gewieften Anwalt abservieren. Dabei hatte der Club entgegen allen Gepflogenheiten der wankelmütigen Branche seinem Trainer nahezu ewige Treue geschworen. Zwar waren seit dem zaubrischen Abend auf St. Pauli alle Pflichtspiele verloren gegangen; die Spieler des Champions-League-Teilnehmers irrten über den Platz, als hätten sie die gleichen Drogen genommen wie neulich die Heilpraktiker in der Lüneburger Heide. Und doch glaubten die Vereinsbosse weiter an ihren Cheftrainer, beknieten ihn den ganzen Sonntag lang, auf jeden Fall weiterzumachen. Aber der Mann mit den schönsten Kulleraugen der Liga bekam angesichts so viel unerschütterlicher Zuneigung offenbar vollends die Krise, machte seinen Rücktritt öffentlich und damit amtlich. Der Verein ist offiziell "sehr, sehr traurig", in Wahrheit aber als allzu blind Liebender brüskiert; in den Scherben der zerschlagenen Beziehung stochern jetzt die Juristen herum.

Die Angst vor dem Absturz gehört zur Vereins-DNA

Derweil springt zuverlässig die Verarbeitungsmaschinerie an: Der Nachwuchs-Coach wird zum Interims-Cheftrainer bestellt, während die Meute der sogenannten Experten die Namen potenzieller Nachfolger zunächst selbst lanciert, dann durchhechelt und schließlich verwirft. Mancher Kandidat sagt schneller ab, als er gefragt werden kann; andere warten Nägel kauend auf den Anruf, der womöglich ihre Arbeitslosigkeit beendet. Selbst die Rückkehr von Don Jupp, dem Gladbacher Jahrhundertstürmer und Münchner Triple-Trainer Josef Heynckes, wird diskutiert – von seiner niederrheinischen Finca zum Trainingsplatz im Borussia-Park könnte er beinahe mit seinem Hund spazieren. Eine Frage aber bleibt im Ernst: Wie konnte es so weit überhaupt kommen? Warum bewegt sich eine monatelang souveräne Mannschaft plötzlich, als wate sie durch eine Wanne voll flüssigem Beton? Können Profis das Fußballspielen verlernen? In nur sechs Wochen?

Nein, sagt Gladbachs Sportdirektor Max Eberl, "aber man kann Selbstvertrauen und Automatismen verlernen, die in langer Arbeit aufgebaut wurden". Zwei Jahre am Stück habe die Mannschaft funktioniert, geradezu "geschnurrt", dann kamen neue Spieler dazu, andere fielen verletzt aus. "Hätten wir den Kader wie geplant beisammengehabt, müssten wir jetzt keinen neuen Trainer suchen."

Wieder einmal bewahrheitet sich eine alte Gladbacher Weisheit, die nach den glorreichen siebziger Jahren mit fünf Meistertiteln und dem Gewinn des Uefa-Pokals unter Schmerzen gelernt wurde und seither Teil der Vereins-DNA ist: Bei der Borussia kann man sich nie sicher sein. Traumatischer Höhepunkt: das Achtelfinale gegen Real Madrid im Uefa-Pokal 1985. 5 : 1 gewinnen die Gladbacher um den einäugigen Libero Wilfried Hannes das Hinspiel, Europa feiert die Wiedergeburt der legendären Fohlen-Elf. Aber nur bis zum Rückspiel – 0 : 4 in Bernabéu, von Wundermännern zu Lachnummern in nur zwei Wochen.

Vereine sind wie Lebewesen, so was bleibt in den Knochen stecken. Deshalb steht seither jede niederrheinische Euphorie unter Vorbehalt; um nicht enttäuscht zu werden, übt man sich in Defätismus, lässt sich dabei aber die Laune nicht verderben. "Auswärtsdepp" flockten die Fans auf ihre T-Shirts, als die Gladbacher Schwäche auf fremden Plätzen einmal notorisch zu werden drohte. Genau deshalb passte der Trainer Favre so gut zum Verein: Auch er misstraut dem eigenen Erfolg zutiefst, ein ewiger Tüftler und Grübler, der aus Angst vor dem nächsten Absturz nie entspannen kann, selten das Gelungene lobt, sondern mit Vorliebe auf dem Verbesserungswürdigen herumreitet. Krisengespräche, wie sie vor seinem Abgang am vergangenen Wochenende geführt wurden, waren Routine im Borussia-Park, seit Favre den Verein 2011 auf dem letzten Tabellenplatz übernommen hatte. Schon damals, nach der durchzitterten Relegation, wollte er gleich wieder hinschmeißen; sogar nach ungleich erfolgreicheren Spielzeiten musste der Selbstzweifler und Perfektionist immer mal wieder zum Weitermachen bequatscht werden.