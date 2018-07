Ich warte wie viele meiner Kollegen bei den Vereinten Nationen gespannt auf den kommenden Freitag, auf die Rede von Papst Franziskus. Die Besuche der Päpste im Hauptquartier in New York waren schon immer große Ereignisse. Paul VI. rief dazu auf, alle Waffen niederzulegen, weil man nicht gleichzeitig für den Krieg rüsten und über Frieden verhandeln kann. Johannes Paul II. vertiefte diese Botschaft bei zwei Besuchen. Benedikt XVI. sprach über die Lehren des Zweiten Weltkriegs für die internationale Gemeinschaft. Und Franziskus?

Jeder Papst genießt eine einzigartige Stellung innerhalb der Weltgemeinschaft. Denn der Heilige Stuhl – nicht etwa der Vatikanstaat – gehört seit UN-Gründung 1945 zu den Ständigen Beobachtern. So ist der Papst als einziger Mensch ein eigenes Völkerrechtssubjekt. Das unterscheidet ihn von allen Staatsführern, die in New York ihre Staaten nur vertreten, aber nicht selber Völkerrechtssubjekte sind. Seit einer Reform 2004 hat der Heilige Stuhl bei der Jahresvollversammlung ein Rederecht, das von keiner Zustimmung anderer Länder abhängt, und kann ohne Abstimmung über die Geschäftsordnung stets antworten, wenn es um seine Belange geht.

Dies verleiht auch dem Pontifex Einfluss, weil er sehr direkt mit allen Staaten sprechen kann. Man erwartet von ihm, dass er nicht nur als religiöse, sondern als moralische Autorität auftritt. Franziskus nun bringt Werte wie Gerechtigkeit und Menschenwürde mit neuem Schwung zur Sprache. Er sagt: Wir Christen müssen uns engagieren! Und er sagt auch: Schweigen zu dem Unrecht, das anderen geschieht, wäre Komplizenschaft.

Franziskus ist hier bei den UN ungeheuer geachtet und beliebt. Kollegen sagen mir manchmal völlig zusammenhanglos: Ich mag deinen Papst! Sie unterbrechen das Gespräch, klopfen mir auf die Schulter und rufen: Er ist toll! Frage ich nach, warum sie Franziskus mögen, sagen sie: Er verteidigt wirklich die Würde des Einzelnen. Aus einer benachteiligten Region der Welt kommend, ist er ein glaubwürdiger Fürsprecher der Armen – gegen die Globalisierung der Gleichgültigkeit. Einem wie ihm glauben wir, dass wir Verantwortung füreinander übernehmen müssen, über alle ethnischen, religiösen, kulturellen Grenzen hinweg.

Franziskus hört den Menschen zu, wer ihm begegnet, fühlt sich verstanden. Manchmal frage ich mich, wie es ihm gelingt, bei Millionen Menschen diesen Eindruck zu erwecken. Wichtig: Als Religionsführer agiert er interreligiös. Er betet mit Evangelikalen, Juden, Muslimen. Seine enge Freundschaft zum orthodoxen Patriarchen Bartholomaios I. ist ein Ruf nach einer Welt ohne Grenzen. Er sucht, was uns verbindet, und nicht, was uns trennt.

Das brauchen wir auch und gerade jetzt in den USA. Denn im Präsidentschaftswahlkampf geht es vor allem um Trennendes. Was für ein Kontrast zur Botschaft des Papstes! An dem UN-Gebäude, in dem er reden wird, steht übrigens ein Spruch des Propheten Jesaja: "Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen." Diesen Kernsatz unserer jüdisch-christlichen Tradition macht der Papst. Schwerter zu Pflugscharen! Wie einfach das klingt. Er fordert aber nicht nur ein Ende der Gewalt, sondern auch der Feindschaft, die in unseren Köpfen und Herzen herrscht. Der deutsche Papst Benedikt XVI. beklagte zu Recht, die Globalisierung habe uns zu Nachbarn gemacht, aber nicht zu Geschwistern. Franziskus führt den Gedanken weiter: Lasst uns Schwestern und Brüder werden, indem wir die Angst voreinander überwinden!

Was wird er noch sagen? Ich bin sicher, er unterstützt wieder die Botschaft der Nichtregierungsorganisationen: Überseht nicht die Menschen am Rand! Und ich rechne fest damit, dass Franziskus an alle Staaten appelliert: Handelt, statt nur über den Frieden zu reden!

Aufgezeichnet von Wolfgang Thielmann. Thomas Brennan ist Mitglied des katholischen Ordens der Salesianer und arbeitet für eine NGO bei den Vereinten Nationen in New York.

Am 25. September verabschiedeten die Vereinten Nationen 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung. Sie gelten für alle Länder, auch Deutschland. In einer Serie hat ZEIT-Online jede Woche eines der Ziele vorgestellt.