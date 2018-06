Inhalt Seite 1 — Letztes Gefecht Seite 2 Auf einer Seite lesen

Wer dieser Tage einem der vielen Tausenden von Menschen gegenübersitzt, die aus Syrien zu uns kommen, kann nach dem Austausch von Freundlichkeiten eine peinliche Erfahrung machen. Da ist sie, die erfolgreich verdrängte Frage: Schön, dass ihr uns aufnehmt, aber warum habt ihr jahrelang zugesehen? Warum habt ihr in Syrien nicht eingegriffen?

Was sagt man da? Ehrlich wäre dies: Nach den missglückten Kriegen in Afghanistan, im Irak und in Libyen können wir nicht mehr. Zynisch gesagt: Pech für euch Syrer, dass wir zu oft am falschen Ort zur falschen Zeit die falschen Leute bombardiert haben. Jetzt bitte nicht noch ein Krieg. Ende der Debatte, bitte! Nein, sie ist wieder da. Sie wird uns heute von zwei Seiten aufgedrängt, von den neuen syrischen Deutschen – und von Wladimir Putin.

Die Flüchtlinge sind für die deutsche Innenpolitik eine gewaltige Herausforderung. Für die westliche Außenpolitik kommt ihr Andrang einem Offenbarungseid gleich. Dass sie kommen, hat ja eben nicht nur mit unserer Freundlichkeit, sondern auch mit der dunklen Seite unserer Politik zu tun. Noch in der zu Recht gerühmten deutschen Willkommenskultur zeigt sich das schlechte Gewissen darüber, dem Krieg Assads gegen sein eigenes Volk aus lauter Erschöpfung und Ratlosigkeit so lange zugesehen zu haben.

Assads Soldaten töten nach wie vor mehr Syrer als der IS

Auftritt Wladimir Putin. In das Vakuum der westlichen Syrienpolitik stürzt sich Putin mit seinen besten Waffen und erfahrensten Soldaten. Und zwingt so dem verdutzten Westen die Frage auf, ob es nicht doch möglich sei, in den syrischen Bürgerkrieg einzugreifen.

Unter den Augen des Westens hat Putin Baracken für Tausende von Soldaten errichten lassen. Zu den ersten Panzern und Kampfflugzeugen sind übers Wochenende noch Flugabwehrkanonen, Drohnen und Hunderte Marineinfanteristen gekommen. Die haben sich nicht einmal mehr getarnt wie noch ihre Kameraden, die grünen Männchen auf der Krim.

Die Reaktion der US-Regierung durchlief in wenigen Tagen die Stadien Wut, Verleugnung und Akzeptanz. Hieß es vergangene Woche noch, eine russische Intervention werde "alles nur noch schlimmer machen" (John Kerry), sprechen heute schon Geheimdienstler und Militärs beider Seiten miteinander. Gut so. Wer könnte etwas dagegen haben, wenn die Weltmächte gemeinsam den IS bombardieren?

Die Frage ist nur: Wie geht es weiter mit Syrien? Kerry insistiert, Assad persönlich könne nicht Teil einer politischen Lösung sein. Man könne nicht zugleich Assad stützen und den IS bekämpfen. Der syrische Diktator sei schließlich der "Magnet" für alle Dschihadisten. Allerdings: Wann er zu gehen habe, darüber lasse sich reden, da sei man nicht so festgelegt, weder auf einen Tag noch auf einen Monat, noch auf "whatever".