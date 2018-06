Das Gespräch mit der 83-jährigen Autorin Ruth Klüger gehört in eine Reihe mit "Lebensendgesprächen", die in dem Buch "Die letzten Dinge" versammelt sind, das am 25. September erscheint. Darin geht es vor allem darum, wie sich der Blick auf das Leben verändert, wenn die Lebenszeit ausläuft und man nichts mehr auf später verschieben kann.

DIE ZEIT: Wie ist das Altwerden für Sie?

Ruth Klüger: Ich bin jetzt so alt wie Goethe in seinem Todesjahr. Und das Erstaunliche ist, dass man nicht allein ist. Es gibt eine Generation von alten Leuten. Das hat es früher nicht gegeben. Goethe hat sehr darunter gelitten, im Alter allein zu sein, weil alle anderen schon weg waren. Wir sind vorhanden.

ZEIT: Ist es schwieriger als Frau zu altern? In der Öffentlichkeit sieht man viele große alte Männer, aber wenige große alte Frauen.

Klüger: Das beste Geschenk für uns Frauen ist die Königin von England, die sich einfach altern lässt. Sie tritt nicht ab, sie tut nichts mit ihrem Gesicht und ihrem Körper, sie bleibt sichtbar und versteckt sich nicht.

ZEIT: Bedeutet das Altwerden eine größere Freiheit?

Klüger: Die habe ich, seit ich aus dem KZ weg bin. Jedes Jahr hat mir mehr Freiheit gebracht. Mein Leben war ein Kampf um Freiheit.

ZEIT: Aber im Alter verkürzen sich die Perspektiven. Man hat sein Leben entworfen und hat sich vielleicht geirrt.

Klüger: Das kann man nicht zurücknehmen. Man kann nur weitermachen und sich womöglich wieder irren.

ZEIT: Aber was verändert sich, wenn man weiß, dass man nicht mehr so viele Würfe hat?

Klüger: Da kommt die Altersweisheit ins Spiel, die ja, im Grunde genommen, eine Alterswurschtigkeit ist. Es ist egal, man soll sich nicht einbilden, dass es die richtige Wahl gibt. Davon handelt auch der Roman, den ich noch schreiben will. Wenn alles determiniert ist, gibt es keine Freiheit. Wenn aber alles Zufall ist, was ich glaube, dann hat das den Vorteil, dass man frei ist zu wählen.

ZEIT: Bereuen Sie es manchmal, zu viel Lebenszeit für Dinge verschwendet zu haben, die Ihnen heute nicht mehr wichtig erscheinen?

Klüger: Ich sage mir, ich habe mein Leben gehabt. Wenn mich jetzt der Blitz trifft, macht es eigentlich nichts aus.

ZEIT: Woher weiß man, dass das Leben sich erfüllt hat?

Klüger: Man erinnert sich. Ich habe Entscheidungen getroffen, zu denen ich stehen will. Und ich habe Entscheidungen getroffen, die mir leidtun. Aber das sind alles Dinge, die mir passiert sind.

ZEIT: Manch einer hat so viel erlebt und so viele Identitäten gehabt, dass er sich am Ende in seinem eigenen Leben nicht mehr zurechtfindet.

Klüger: Mit Identität habe ich nie ein Problem gehabt. Das ist eine Max-Frisch-Sache. Ich weiß nicht, ob Identität ein Männerproblem ist. Aber ich habe schon das Gefühl, wenn ich keine Kinder gehabt hätte, wäre etwas Zerfahrenes in meinem Leben. Ich wusste immer, dass ich jemand bin. Obwohl einen die Männer, die männlichen Autoritäten, in vielen Lebenslagen dazu bringen wollen, dass man weniger von sich hält. Das ist ihnen auch manchmal gelungen. Interessant ist, dass ich in letzter Zeit so viel über die Vergangenheit nachdenke und meine Meinung über das, was geschehen ist, so oft ändere.

ZEIT: Im Alter erzählen Sie sich Ihr Leben neu?

Klüger: Ganz neu. Ich beurteile Menschen anders, als ich sie vorher beurteilt habe. Das hat auch damit zu tun, dass ich weicher geworden bin.