Wie so viele Opern von Richard Strauss steht auch Ariadne auf Naxos vor gewissen Benutzerproblemen. Die Zeiten, da das perfekte Publikum aus Lateinlehrern mit gräzistischer Neigung bestand, sind vorbei. Was der Ariadnefaden ist, weiß kaum einer mehr. Und nach dem Hören dieser Oper würden viele Musikfreunde sie sowieso umtaufen: in Zerbinetta auf Naxos.

An der Düsseldorfer Rheinoper hat sich neulich in der Partie der Zerbinetta, jener exquisiten Zwitschermaschine mit Seele, eine junge Dame namens Elena Sancho Pereg dermaßen ans Firmament katapultiert, dass Generalintendant Christoph Meyer die 33-jährige Baskin gleich für weitere Produktionen buchte: für die fesche Fiaker-Milli in Strauss’ Arabella, für die beiden Sophies (in Rosenkavalier und Werther), für die Gilda in Rigoletto und für die Olympia in Hoffmanns Erzählungen. Und dann wartet da noch eine Tournee als Maria in West Side Story. Die Künstlerin ist über so viel Beschäftigung immer noch glücklich erstaunt; allerdings sollte sie dem Ruhm allmählich ins Auge blicken: Soeben wurde ihr der NRW-Förderpreis verliehen, sie wurde für den Faust-Theaterpreis nominiert und landete in einer Kritikerumfrage auf dem Spitzenplatz als beste Nachwuchssängerin.

Dank einer unübersehbaren gymnastischen Nebenbegabung schlägt Sancho Pereg perfekt Rad, fällt anstandslos in den Spagat, kobolzt um alle Männer herum, kokettiert und blufft – und singt dann die absurd komplizierte Zerbinetta-Arie mit einer Geschmeidigkeit und Leichtigkeit, dass man sprachlos ist. Als Fiaker-Milli zeigt sie ebenso ihre Qualitäten: Die Stimme ist hell und silbrig und doch wärmend, sie schwingt auf einem glänzend dosierten Atem und bleibt frei von der klirrenden Unbedarftheit mancher Soubrette.

Elena Sancho Pereg hat in Madrid und London studiert, lebt in Düsseldorf, singt bereits in Berlin und Hamburg – und ist doch irgendwie ein Mädchen aus Nordspanien geblieben, das am liebsten Jazz hört und heimlich auch singt. Bald wird ihr jemand soufflieren, dass ihre Homepage nicht nur Spanier lesen wollen. Sie wird dann lachen, den Text noch am selben Tag übersetzen und dabei vielleicht einen Satz der Zerbinetta im Kopf haben: "Jetzt kommt Vernunft in die Verstiegenheit!"