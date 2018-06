Dieses flatterhafte Wesen mit der bezaubernden Ausstrahlung und dem abenteuerlichen Leben ist auf knappem Raum nicht zu fassen. Versuchen wir es also statistisch: Drei Jahre und vier Orte waren für ihre Geburt in Umlauf. Nach ihrem erfolgreichen Debüt wurde sie als Hochstaplerin entlarvt und musste fliehen. Auf drei Kontinenten entzückte sie ihr Publikum trotz eher bescheidener Darstellungskunst. Sie lebte längere Zeit in acht Ländern; Konflikte mit der Polizei und Duelle, die ihretwegen ausgetragen wurden, trugen ihr zahlreiche Ausweisungen aus Städten und Staaten ein. Fünfmal war sie verheiratet. Für ihre unzähligen Amouren ist sie bis heute bekannt. Die meisten waren heimlich, einige jedoch öffentlich und skandalös. Zu ihren Liebhabern gehörten Journalisten, Studenten, ein Erpresser und ein gekröntes Haupt. Zwei Jahre war sie mit dem älteren Mann liiert, er belohnte ihre Zuneigung mit umgerechnet etwa zweieinhalb Millionen Euro, einem Palais, einem Titel und einem Pass. Auf ihren Spaziergängen in der biederen Hauptstadt rauchte sie Zigarren und ließ sich von einer studentischen Leibgarde samt Dogge begleiten. Fast hätte sie mit ihrem Lebensstil eine Revolution ausgelöst, es blieb jedoch bei Tumulten, einem Regierungssturz und einer Abdankung. Aus der Stadt verwiesen, setzte sie ihr Wanderleben fort und landete schließlich auf einem anderen Kontinent. Dort schrieb sie ihre Memoiren und einen Schönheitsratgeber. Als bekehrte Methodistin setzte sie sich zuletzt für "gefallene Mädchen" ein. Wer war’s?

Lösung aus Nr. 38:

Dieter Nuhr, geboren 1960 in Wesel, ist der wohl derzeit bekannteste und erfolgreichste deutsche Kabarettist. Er arbeitet auch als Autor und TV-Moderator und tritt nun auch als Fotograf mit eigenen Ausstellungen an die Öffentlichkeit