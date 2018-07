In der Vorwoche habe ich sie versprochen: die beiden Scrabble-Aufgaben der ersten Jahreshälfte, bei denen ich das Topwort verfehlte. Mathematisch begabte Leserinnen und Leser wie Walter Rafelsberger ließen mich wissen, dass der INKREIS (N8–N14) im ZEITmagazin Nr. 7/15 vier Zähler mehr brachte als mein KREIS an quasi gleicher Stelle. Und in Nr. 22/15 toppten Könner wie Tim Günther meine AMNESTIE (14F–14M) mit SIAMESEN auf F8–F15 gleich um 9 Zähler. Davor ziehe ich anerkennend meinen Hut! Die heutige Spielsituation schickte mir Annelise Grabbe, die hier in einer Online-Partie mit Dietmar Schönhoff einen dreistelligen Wert erzielen konnte. Mit welchem schmucken Zug? Dank einer den Erfahrungen geschuldeten intensivierten Kontrolle darf ich ergänzen: Es gibt sogar zwei Lösungen, die zum angestrebten Ziel führen.

Lösung aus Nr. 38:

Insgesamt 74 Punkte erzielte Regula Schilling mit der Form GEILENDEM auf J2–J10