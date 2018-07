Ein verspäteter Sommertag, die Sonne wärmt noch mal. Auf einer Aussichtsterrasse hoch über dem Rhein bei Bingen sitzen vier Frauen, die auf den ersten Blick wenig Gemeinsamkeiten haben: Hilde Dahn (87), eine lustige alte Dame, die ihr Übergewicht mit großer Würde in einem bequemen Sessel platziert hat, daneben, ernst und drahtig, ihre Enkelin Tatjana Basting (42). Hildes älteste Tochter Roswitha Basting-Göttelmann (67) lehnt lässig an der Balkonbalustrade, während ihre Schwester Sigrid Fischer (65) Sekt ausschenkt. Dann heben sie gemeinsam das Glas, obwohl es gerade gar nichts zu feiern gibt außer vielleicht der Vorfreude. Denn die Damen teilen eine Leidenschaft: lange, ausgedehnte, in dieser Konstellation wohl einzigartige Reisen. Vor knapp zwei Wochen sind sie aus Kanada zurückgekehrt, jetzt denken sie darüber nach, wohin es als Nächstes gehen soll. Dubai wäre wirklich mal interessant, findet Hilde. Südafrika fehle ihnen auch noch, sagt Roswitha. Ja, findet Sigrid, im Frühjahr vom Tafelberg aus über Kapstadt schauen – warum nicht? Tatjana hat kürzlich irgendwo gelesen, dass da eine Seilbahn rauffährt, was ihnen sehr zupasskäme. Denn Hilde ist nicht mehr gut zu Fuß. Hinter ihrem Balkonsessel lehnt eine Krücke, auf Reisen sitzt sie im Rollstuhl.

DIE ZEIT: Wie muss man sich das vorstellen, so ein reisendes Generationenhaus?

Sigrid Fischer: Die Initiative geht fast immer von Hilde aus. Ihr Alter hindert sie nicht daran, uns andere vor sich herzutreiben.

Tatjana Basting: Es kann passieren, dass ich einen Anruf bekomme: "Tati, wie lautet noch mal deine Passnummer? Ich buche uns gerade was Schönes." Sie ist aber nicht böse, wenn man ihr sagt: "So geht das nicht."

Roswitha Basting-Göttelmann: Die Hilde war auch nicht böse, als Tati ihr nach einer etwas mühsamen Kanarentour vor acht Jahren sagte: "Ich fahr nur noch mit der Oma weg, wenn die im Rollstuhl sitzt."

Hilde Dahn: Für mich ist das ja auch praktisch. Ich hätte mich nie getraut, euch darum zu bitten, mich durch die Gegend zu schieben.

Hildes Enkelin Tatjana zeigt auf ihrem Handy eine Fotografie aus dem vergangenen Herbst: Ein Brasilianer wuchtet die schwere alte Dame im Rollstuhl auf die Rolltreppe am Corcovado, die sie hinauf bis zur berühmten Jesusstatue Cristo Redentor oberhalb Rios führt.

Roswitha: Auf dem Schiff, mit dem wir unterwegs waren, waren sie skeptisch gewesen. "Mit der Hilde auf den Corcovado, das schafft ihr nie!" Aber wir hatten am Hafen einen Taxifahrer aufgetan, der meinte: "Kein Problem." Und tatsächlich, es gab überall Aufzüge. Nur an der letzten Steigung diese lange Rolltreppe. Da dachten wir: Jetzt ist Schluss. Aber dann kam ein netter Mann vom Service und hat uns geholfen. Wie die Hilde sich gefreut hat! Es war ihr drittes Mal dort oben.

ZEIT: Hatten Sie keine Angst, von diesem Ausflug enttäuscht zu sein? In der Erinnerung wird ja vieles spektakulärer, als es tatsächlich ist.

Hilde: Gar nicht, dazu freue ich mich zu sehr, wenn ich es ein zweites oder drittes Mal an einen Ort schaffe, der mir einmal so gut gefallen hat. Dass der Blick dann nicht mehr so frisch ist, geschenkt.

ZEIT: Fernreisen sind für Ihre Generation alles andere als selbstverständlich. Was hat Sie so weit getrieben?

Hilde: Ich bin unehelich geboren und bei meiner Großmutter auf dem Dorf aufgewachsen. Meine Mutter war Köchin im Wiesbadener Bahnhofsrestaurant. Wenn ich sie in den Ferien dort besucht habe, habe ich oft den Zügen nachgeschaut und gedacht: Wenn man da einsteigt, beginnt das Leben!

Tatjana: Die Oma war immer sehr neugierig. Sie hätte gerne studiert, Erdkunde und Geschichte waren in der Schule ihre Lieblingsfächer.

Hilde: Aber diese Chance habe ich nie bekommen, höhere Bildung war für mich nicht vorgesehen. Ich habe immerhin die Handelsschule besucht, dann sehr früh geheiratet und drei Töchter geboren.

Roswitha: Mit drei kleinen Mädchen zu Hause sitzen, das war nichts für Hilde.

Sigrid: Die hat immer was anderes gesucht. Eine Zeit lang hat sie in Waldagesheim, dem Dorf, aus dem wir kommen, eine Wäscherei betrieben. Als wir größer waren, ist sie in den Außendienst eines Waschmittelkonzerns getreten.

Hilde: Ich war eine dieser lauten Frauen, die vor den Kaufhäusern standen und ein neues Wundermittel anpriesen. Das hat mir große Freude bereitet, auch weil ich dabei viel herumfahren konnte. Später, als Kassenaufsicht bei Karstadt, habe ich nebenher das Reisebüro geführt.

Sigrid: Da saß sie dann an der Quelle.

Hilde: Ich hatte einen Kollegen, der war mal in Amerika, das fand ich sehr aufregend. Ich habe dann für meinen Mann und mich bei Neckermann eine Rundreise gefunden, mit dem Schiff über den Atlantik, dann von der Ostküste mit Bussen weiter bis an die Westküste und in den Süden von Arizona. Unsere erste Station war New York.