Acht Punkte, die man kennen sollte

Wovor sollte sich diese Frau fürchten? Silke Thul, 31, hat an der Uni Bonn und am Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln ihren Doktor in Biologie gemacht. Thema: Körperzellen unter Schwerelosigkeit. Seit vorigem Jahr arbeitet die Jungforscherin am berühmten Karolinska-Institut in Stockholm. Und doch hat Silke Thul Angst, so sagt sie das selbst. Davor, dass ihre Ersparnisse an Wert verlieren. Dass das Geld, das sie Monat für Monat zur Seite legt, nicht reichen könnte, zum Beispiel für ein eigenes Haus oder die Altersvorsorge. Die Biologin, die bei ihrer Arbeit Zellen vermisst und mit Formeln jongliert, fühlt sich überfordert und unter Druck.

Was sollen dann erst wir Normalmenschen sagen?

Die Finanzrezepte unserer Eltern funktionieren nicht mehr. Von ihren hat Silke Thul gelernt, Geld auf Festgeld- und Tagesgeldkonten anzulegen. Damit konnten ihre Eltern dank hoher Zinsen ein Vermögen und eine Altersvorsorge aufbauen. Nun aber sind die Zinsen seit Jahren nahe null, und die Wissenschaftlerin braucht eine neue Theorie: "Was, wenn nur Aktien oder fondsbasierte Sparformen einen Wertverlust aufhalten", fragt sie, "ich die aber aufgrund des großen Risikos nicht als einzige Geldanlage wählen will?"

In einer neuen Umfrage von ZEIT GELD und ZEIT Online erklärt jeder Zweite, dass er sich heute mehr mit Geldfragen beschäftigt als vor einem Jahr. "Ist mein nahezu zinsfrei angelegtes Tagesgeld sicher?", fragt ein Leser. Und ein anderer: "Wie kann ich überhaupt noch Vermögen aufbauen, wenn Zinsen niedrig und Aktien teuer sind?"

In den vergangenen Wochen sind diese Fragen besonders akut geworden. Während die Immobilienpreise inzwischen so hoch liegen, dass viele Deutsche eine Preisblase fürchten, verzweifeln die Anleger an Aktien. Nach langem Höhenflug sackte der Deutsche Aktienindex binnen eines Monats um mehr als neun Prozent ab. Das hat es zuletzt vor vier Jahren gegeben. Nun warnt Nobelpreisträger Robert Shiller, der schon frühere Krisen richtig vorhersagte, vor weiteren Einbrüchen: "Wir leben in einer gefährlichen Zeit."

Wie soll man da noch sicher sein?

1: Die Fehlerquellen

Es ist eine Frage, auf die kein Experte eindeutige Antworten weiß. Aber Erkenntnisse von dem Ökonomen Harry Markowitz, dem Hirnforscher Gerd Gigerenzer oder dem Finanzprofessor Martin Weber helfen dabei, etwas klarer zu sehen – und damit mehr von dem zu finden, wonach zwei von drei Deutschen bei der Geldanlage vordringlich suchen: Sicherheit. Nur jedem Zehnten geht es um eine hohe Rendite. Das zeigt eine Infratest-Umfrage. Drei von vier Bürgern wollen am liebsten nur ein geringes oder gar kein Risiko eingehen – und parken ihr Geld auf Spar- und Tagesgeldkonten.

Das Paradox aus Sicht der Sparer: Wenn die Niedrigzinsphase anhält, riskieren sie ihre Altersvorsorge, ausgerechnet, indem sie ihr Geld auf vermeintlich sicheren Konten anlegen. Doch nur wenige Anleger passen ihr Verhalten an. Robert Shiller zufolge halten Menschen lieber an ihren Entscheidungen fest, selbst wenn sich die Situation ändert und sie eigentlich neu kalkulieren müssten. Auch weil sie oft Schwierigkeiten haben, sich vorzustellen, wofür sie eigentlich sparen, gerade in jungen Jahren. In seinem Buch Irrationaler Überschwang hat er eine Reihe von Fehlern identifiziert, die Anleger begehen – etwa dass sie sich bei der Bewertung von Investitionen lieber an schöne Geschichten als an harte Fakten halten.

Ob ein Aktienkurs hoch oder niedrig ist, bewerten sie eher relativ zum allgemeinen Börsenindex als im Verhältnis zum Gewinn der fraglichen Firma. Das ist für Shiller auf Dauer aber relevanter, weshalb er eine Größe entwickelt hat, die den Kurs einer Aktie ins Verhältnis setzt zu den Unternehmensgewinnen der vergangenen zehn Jahre. Je höher der Wert, umso größer die Gefahr einer Spekulationsblase. Aktuell, so warnte Shiller kürzlich, befänden sich US-Aktien auf einem Niveau wie zuletzt 2007 – kurz vor der Finanzkrise.