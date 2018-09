Wie sehr unterscheiden sich Ost- und Westdeutsche 25 Jahre nach der Wiedervereinigung? Und können 1990 Geborene mit der Wendezeit noch etwas anfangen?

In vielen Bereichen ist das Land inzwischen eins: gleiche Geburtshäuser, gleiche Verkehrsregeln, gleiche Politik. Mit Angela Merkel und Joachim Gauck bekleiden zwei Ostdeutsche die wichtigsten politischen Ämter. Und trotzdem muss man sagen: Die politische Einheit zeigt sich nicht in den Einstellungen vieler Menschen, zu diesem Schluss kommt zumindest die sozioökonomische Analyse des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin.

Demnach ist zum Beispiel die Wahlbeteiligung in den neuen Bundesländern fast durchweg niedriger und die Linkspartei immer noch stärker als in den alten. Erstaunlich dabei: Viele der Unterschiede treffen auch auf die Nachwendekinder zu. Dabei begann ihr Leben mit dem Ende der DDR. Sie teilen nicht mehr die Erfahrung beider Systeme und mussten sich nie in ein neues System einfügen.

Sollten sich die Unterschiede also nicht längst verwachsen haben? Adrianna Lettrari ist Gründerin des Netzwerks Dritte Generation Ost, das ist jene Generation der Wendekinder, die in den Jahren 1975 bis 1985 geboren wurden und in ihrer Identität durch die DDR und durch das wiedervereinigte Deutschland geprägt wurden. Sie sagt: "Unsere jüngeren Geschwister wurden trotz der Wende in dasselbe Umfeld geboren." Denn in den Führungspositionen in Wirtschaft, Politik oder Wissenschaft, sehe man von Gauck und Merkel ab, säßen meist nicht die Eltern aus dem ehemaligen Osten. "Wir verfügen weder über die gleichen Elitenetzwerke noch über das gleiche Kapital, gehören nicht zur Erbengeneration. Das betrifft die 1990 Geborenen genauso."

Eine Generation reiche nicht für die Einheit, bilanziert auch Stephan Sievert, Co-Autor der Studie So geht Einheit des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung. Die Autoren erfragten neben Unterschieden im Einkommen und Vermögen auch die Mentalität. Sind wir verschieden? Die Hälfte der Befragten meinte: Ja! Wessis seien arrogant und besserwisserisch, Ossis dagegen anspruchsvoll und unzufrieden. Und 60 Prozent der in einer Forsa-Umfrage befragten ostdeutschen 24- und 25-Jährigen glauben, dass es zwischen West und Ost größere Mentalitätsunterschiede gebe als zwischen anderen Regionen; bei den Westdeutschen glauben das 42 Prozent.

Immerhin greifen die nach der Wende Geborenen weniger auf alte Stereotype zurück. "Das Bild vom Besserwessi und Jammerossi stimmt für diese Generation nicht mehr ganz so", sagt Psychotherapeut Hans-Joachim Maaz, Vorsitzender der Stiftung Beziehungskultur. Es gebe noch Unterschiede, etwa im Selbstbewusstsein. "Obwohl die jüngere Generation die DDR eigentlich nur aus Erzählungen ihrer Eltern kennt, zeigt sich, dass sich Ostdeutsche mit gleichaltrigen Westdeutschen nicht sofort so verstehen wie mit denen, mit denen sie aufgewachsen sind." Insgesamt würde das innerhalb der Generation aber eher auf regionale Eigenheiten zurückgeführt werden. Diese Unterschiede zu erhalten sei auch gut, sagt Maaz, "weil damit Vor- und Nachteile unterschiedlicher Spezialisation erkennbar bleiben und bloße Anpassung immer nur Entfremdung bedeutet".





Antje Krasuski 24, aus der Nähe von Bochum, studiert Archäologie auf Bachelor in Marburg

"Eine von drüben" – so wurde ich im Osten vorgestellt

Ich finde, die Generation Einheit sollte eher Generation Technik heißen. Denn die deutsche Geschichte beschäftigt viele von uns im Alltag überhaupt nicht, was sicher auch daran liegt, dass ich nicht in Ostdeutschland aufgewachsen bin. Ich komme aus einem kleinen Ort bei Bochum, dort haben wir die beiden getrennten Staaten in der Schule kaum behandelt – dafür lernten wir viel über den Zweiten Weltkrieg. Der Tag der Deutschen Einheit war für mich lange nur ein praktischer Feiertag, der dafür sorgte, dass ich an meinem Geburtstag immer freihatte. Erst vor drei Jahren wurde ich mit den bis heute bestehenden Unterschieden zwischen Ost und West konfrontiert. Da lernte ich meinen Freund kennen, der aus Wittenberg kommt. Als ich ihn das erste Mal zu Hause besuchte, stellte man mich Bekannten als "eine von drüben" vor. Das war mir bis dahin nie passiert. Mittlerweile kommt aber ein Großteil meiner Freunde aus dem Osten. Nach vielen Besuchen fühle ich mich dort sogar ein Stück weit zu Hause – nur an die vielen kaputten Gehwege und Straßen kann ich mich nicht gewöhnen.

Nico Rudolph 24, aus Freiburg, studiert in Halle Geografie und Medienwissenschaften

Halle ist viel kreativer, als ich es erwartet hatte

Platte und jede Menge Kopfsteinpflaster: So habe ich mir den Osten vor meinem Studium vorgestellt. Als ich 2010 aus Freiburg nach Halle gezogen bin, merkte ich: Das stimmt überhaupt nicht. In der Stadt blühen die Subkulturen, die Menschen sind kreativ. Wo jemand aufgewachsen ist, spielt eigentlich keine Rolle mehr. Klar, die stereotypen Begriffe "Wessi" und "Ossi" kenne ich, sie werden auch noch manchmal gebraucht, aber sie haben nicht mehr diesen negativen Beigeschmack wie vielleicht für ältere Menschen. Ganz selten sprechen wir in meinem Freundeskreis noch über die DDR und machen auch mal Scherze darüber. Neulich hat ein Elektromarkt aufgemacht, die Leute standen Schlange. Da witzelten wir: Ach, schau mal, da gibt es Bananen. Wir meinen das aber nicht böse. Ich kenne die DDR nur aus Erzählungen und Filmen. Wie sich der Alltag damals wohl angefühlt hat? Könnte ich auf Zeitreise gehen und einen Tag in der DDR verbringen, würde ich einen Südfrüchtehandel führen wollen.

Max Rudolph 24, aus der Nähe von Leipzig, studiert Medizin an der Universität Jena

Ich sehe die Kluft zwischen Ost und West nicht mehr

Für mich ist es nur schwer vorzustellen, dass Deutschland vor nicht allzu langer Zeit noch geteilt war. Wir kennen das doch nur aus dem Geschichtsbuch oder Erzählungen unserer Familien. Ich komme aus einem Vorort bei Leipzig, aber auch hier ist die DDR inzwischen gefühlt ganz weit weg. Ein DDR-Museum hat für mich den staubigen Beigeschmack einer längst vergessenen Zeit. Ich sehe keine Kluft zwischen dem Osten und dem Westen Deutschlands mehr, zumindest nicht in meiner Generation. Ganz anders verhält es sich mit der Generation 50 plus. Die Wiedervereinigung ist für diese Menschen ziemlich prägend, weil sie zuvor in einem ganz anderen System gelebt haben. Das wird mir immer wieder klar, wenn meine Eltern mir von ihrem Alltag in der DDR erzählen. Im Erdkundeunterricht haben sie sich zum Beispiel gefragt, warum sie die Topografie von Amerika lernen sollten – da durften sie doch sowieso nicht hin. Und dann diese ständige Angst, dass jemand ein Spitzel von der Stasi war. Bisher halten die Zeitzeugen die Erinnerung an das Leben in der DDR aufrecht. Meine Generation muss aufpassen, dass man diese Zeit nicht vergisst.



Ronja Büchner 24, wuchs nahe Leipzig auf und studiert dort jetzt Psychologie im Master

Mir steht die Welt offen – das weiß ich zu schätzen

Als ich am 3. Oktober 1990 zur Welt kam, wurde ich von den Ärzten mit roten Nelken begrüßt. Ich war das erste gesamtdeutsche Kind, das an diesem Morgen im Universitätsklinikum Leipzig geboren wurde. Meine ganze Familie kommt aus "dem Osten", lauter Zeitzeugen also. Deshalb habe ich viel über die DDR gehört. Und ich wehre mich gegen eine einseitige, negative Sicht auf das Leben in der DDR. Ich glaube sogar, dass manche sozialistischen Werte, wie beispielsweise der starke Gemeinschaftssinn, mein Aufwachsen positiv geprägt haben. Aber in den Erzählungen meiner Eltern war auch ihr Gefühl, eingesperrt zu sein, oft ein Thema. Anders als unsere Eltern und Großeltern haben wir viel mehr Möglichkeiten, uns zu verwirklichen. Keine Planwirtschaft, Religionszugehörigkeit oder Partei hindern mich heute daran, Psychologie zu studieren, durch Bolivien zu reisen und nebenher ein Café aufzumachen. Ja, die Welt steht uns offen. Und das ist ein ziemlich großer, gar nicht so selbstverständlicher Schatz.



Zur Einheit im Schnelldurchlauf. Klicken Sie sich durch diese Kartengeschichte mit Videos aus der Wendezeit.



Zeit Online Karten CC-BY-SA 3.0 Peer Grimm / Bundesarchiv Einheit für Dummies So kam es zur deutschen Wiedervereinigung Ronald Reagan US-Präsident (1981-1989) "Mister Gorbachev, tear down this wall!" Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte CC0 1.0/Wiki05 1989: Deutschland ist ein geteiltes Land Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Die DDR… … ist ein sozialistischer Staat, regiert von der Einheitspartei SED. Es gibt keine freien Wahlen, Meinungs- und Pressefreiheit sind eingeschränkt. Das Ministerium für Staatssicherheit (Stasi) überwacht die Bürger. Kritiker werden kriminalisiert. Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Stabilisierung die DDR als starken autonomen Staat in Europa zu etablieren Falsch Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp Teilen Sie diese Kartengeschichte Teilen Sie diese Kartengeschichte Twitter

Facebook

Google+

WhatsApp

Link kopieren Karten Der Mond sieht rot Mondfinsternis! Supermond! Am Himmel geht ganz schön was ab in der Nacht von Sonntag auf Montag. Was ist denn da los?

Karten Bundestagsdebatte zu Asylgesetzgebung Bundestagsdebatte zu Asylgesetzgebung