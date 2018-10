Wenn die HypoVereinsbank ihre Kunden warnt, dann, so könnte man meinen, hat sie gute Gründe. Irritierend nur, wenn sie im gleichen Atemzug ein Produkt empfiehlt, das diese Warnung ignoriert. So kürzlich geschehen in ihrem Werbemagazin Onemarkets. Im Extremfall, lautete darin ein Hinweis an die Kleinanlegerklientel, könnten ungünstige Währungsverluste bei einer Geldanlage im Ausland "eine positive Entwicklung des Basiswerts sogar ins Minus drehen lassen". Sprich: Selbst wenn der Wert eines Anlageprodukts in den USA steigt, der Dollar aber an Wert verliert, haben Anleger nach Umtausch in Euro womöglich weniger im Portemonnaie als vorher. Für Anleger seien Währungsschwankungen ein "permanenter Unsicherheitsfaktor", mahnte die Bank. Nur um eine Doppelseite weiter eine "interessante Anlage" anzupreisen, die genau das tut, wovor gerade noch gewarnt wurde: Geld in fremder Währung anlegen, sodass der Euro-Ertrag so ungewiss ist wie der Preis eines Urlaubs in den USA im Jahr 2021. Und nicht nur das. Die "HVB USD Stufenzins Anleihe" entpuppt sich beim Blick ins Produktinformationsblatt auch noch als Finanzinstrument für Anleger, die davon ausgehen, "dass das Zinsniveau in US-Dollar während der Laufzeit nicht steigt". Was der Meinung des eigenen Hauses ebenfalls offensichtlich fundamental widerspricht: "Höchstwahrscheinlich", zitiert die Bank im selben Magazin den obersten Anlagestrategen ihres Mutterkonzerns UniCredit, werde die US-Notenbank die Leitzinsen von derzeit 0,25 Prozent von September an bis Ende 2016 in kleinen Schritten auf 2,0 Prozent erhöhen.

Eine Bank, die ihren Kunden Produkte verkaufen will, an denen ihre Experten selbst zweifeln müssten: Das kann nur funktionieren, wenn die Produkte so komplex sind, dass Anleger sie nur schwer durchschauen können. Bei der HVB USD Stufenzins Anleihe etwa handelt es sich um eine Geldleihe an die HVB mit der Aussicht auf garantierte Zinsen, die auch noch jedes Jahr steigen. Nach nüchterner Analyse ist dies aber ein für Anleger ziemlich unsicheres, da in US-Dollar abgeschlossenes Geschäft mit nicht gerade üppiger Rendite. Die in US-Dollar ausgeschütteten Zinsen des Papiers liegen nach Abzug der Kosten nämlich bei gerade einmal 2,18 Prozent pro Jahr. Zum Vergleich: Die IKB Deutsche Industriebank bietet für Festgeldanlagen in US-Dollar mit fünf Jahren Laufzeit derzeit 2,7 Prozent Zinsen. Und das bei voller Einlagensicherung, also ohne das Risiko, bei einer Bankpleite leer auszugehen, das Zertifikaten – und dazu zählt die Stufenanleihe – anhaftet. Als vor sieben Jahren die US-Bank Lehman Brothers zusammenbrach und Inhaber von Lehman-Zertifikaten einen Totalverlust erlitten, zeigte sich, dass das kein rein theoretisches Risiko ist.

Trotz magerer Zinsen und Totalverlust-Risiko werde das Produkt "durchaus intensiv" nachgefragt, heißt es bei der HVB. Das liegt vermutlich auch an der Konstruktion, die viele Anleger an einen Klassiker der Geldanlage erinnern dürfte, der immer als besonders sicher galt, im Angesicht des Zinstiefs aber vor drei Jahren abgeschafft wurde: Käufern der sogenannten "Bundesschatzbriefe vom Typ A" zahlte der deutsche Staat sechs Jahre lang jedes Jahr einen steigenden Zins – genau wie die in der Zertifikate-Welt inzwischen weitverbreiteten Stufenzins-Anleihen. "Man weckt sicherlich nicht zufällig diese Assoziation", sagt Wolf Brandes von der Verbraucherzentrale Hessen. Der Haken, dass die Zinsen zwar garantiert sein mögen, im Falle der HVB-Anleihe aber in einer mitunter heftig schwankenden Währung ausgeschüttet werden, trete beim Verkaufsgespräch womöglich in den Hintergrund. "Dabei würden wir Privatanlegern grundsätzlich immer von Fremdwährungsspekulationen abraten", sagt Brandes: "Das ist schlicht nicht kalkulierbar."

Nicht nur Stufenzinsanleihen sollen bei Anlegern Assoziationen zu großer Sicherheit wecken, in Zeiten, in denen Sparbuch und Tagesgeld fast nichts einbringen. "Coupons, fixe Zahlungen und Kapitalschutz, solche Worte ziehen im Vertrieb", berichtet der Produktspezialist eines Anbieters: "Zinsersatzprodukte sind derzeit stark nachgefragt."

Zum Beispiel die sogenannten Inflationsanleihen. Sie zahlen jährlich Zinsen in Abhängigkeit von den Verbraucherpreisen aus. Ähnlich konstruiert sind auch sogenannte Floater, deren Ausschüttungen an die Anleger vom allgemeinen Zinsniveau abhängen. Für beide Produkte gilt: Anleger wissen vorab nicht, wie hoch ihr Ertrag sein wird – ob sich die Sache also für sie rechnet. Zwar zahlen die Banken in der Regel einen Mindestzins. Dieser kann sich aber kaum mit dem Marktzins eines Festgeldkontos messen – vor allem nicht, wenn man bedenkt, dass für Zertifikate stets eine Vertriebsprovision fällig ist und zumeist weitere Kosten für das Depot anfallen, in dem man sie verwahrt. Ein Beispiel: Die IKB hat im August einen sogenannten "Floater Plus" verkauft. Anleger erhalten dafür fünf Jahre lang je 1,25 Prozent Zinsen zuzüglich des aktuellen 12-Monats-Euribor, das ist der Zinssatz, zu dem sich Banken untereinander Geld für ein Jahr verleihen. Momentan liegt der bei gerade einmal 0,16 Prozent. Bleibt es dabei, kommen die Anleger damit nach Abzug der Kosten nicht über die 1,25 Prozent Mindestzins hinaus. Zum Vergleich: Für Fünf-Jahres-Festgeld bekommen sie derzeit bis zu 1,75 Prozent.

Unterm Strich ist die Anleihe also eine Spekulation darauf, dass die Zinsen in Europa in den nächsten fünf Jahren im Schnitt um mehr als 0,5 Prozentpunkte steigen – sonst wäre man mit dem Festgeldkonto besser bedient. "Letztlich sind das Produkte für Anleger mit einer klaren Marktmeinung", sagt Verbraucherschützer Brandes. "Die meisten Anleger haben aber gar keine Meinung zur Zinsentwicklung." Deswegen könnten die Verkäufer die Anleihen so anpreisen, als passten sie zu den Makrotrends der Weltwirtschaft.

Manche Produkte sind so komplex, dass man ihre Rendite kaum einschätzen kann

Die Banken selbst beteiligen sich nicht an derartigen Spekulationen. Sie konstruieren die Zertifikate mithilfe von Termingeschäften so, dass Verluste für sie ausgeschlossen sind – und legen das Geld, das Kunden ihnen leihen, dann ganz woanders an. Währenddessen weckt man bei den Kunden Interesse für eine möglichst eingängige Zins- oder Investment-Story. Eine besondere Spezialität bilden sogenannte Aktienanleihen: Anleger bekommen wie bei einer Anleihe jedes Jahr feste Zinsen ausgezahlt. Ob sie am Ende auch das Geld zurückbekommen, das sie der Bank geliehen haben, hängt vom Kursverlauf einer Aktie ab, dem sogenannten Basiswert. Notiert sie am Stichtag unter einem bestimmten Kurs, bekommen die Anleger kein Cash zurück, sondern stattdessen eine bestimmte Anzahl Aktien ins Depot gebucht. Deren Gegenwert ist dann deutlich geringer als das, was die Kunden zu Beginn gezahlt haben.

Aktienanleihen sind also nur dann Zinsbringer, wenn es an der Börse gut läuft. Andernfalls ist der Ertrag höchst unsicher, es drohen sogar hohe Verluste. "Banken, die Aktienanleihen mit Zinssicherheit bewerben, führen ihre Kunden in die Irre", sagt Verbraucherschützer Brandes. Gänzlich unübersichtlich wird es bei den zahlreichen Varianten der Gattung. Beispiel: die "Festzinsanleihe Plus" der BNP Paribas. Dort bekommen Anleger die Hälfte ihres Geldes schon nach einem Jahr verzinst zurück – nur für die andere Hälfte beginnt danach die Aktien-Kurs-Spekulation. Die Rendite dieser komplizierten Konstruktion lässt sich mit Hausmitteln gar nicht einschätzen, wie ein Blick ins Kleingedruckte des Produktinformationsblatts offenbart: Es sei, heißt es dort im Abschnitt zur beispielhaften Wertentwicklung, aufgrund der Ausgestaltung des Produkts "nicht möglich, ein für den Anleger neutrales Szenario darzustellen". Anders gesagt: So wie das Produkt konstruiert ist, gibt es nur zwei denkbare Ausgänge der Spekulation: Entweder, es läuft richtig gut – oder es läuft schlecht. Hopp oder topp. Nach Zinssicherheit, die die Werbung suggeriert, klingt das nicht. Für Brandes ist klar: "Finger weg von solchen Produkten."