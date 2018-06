In der dritten Folge unserer Miniserie zur Paketpost kommen wir nun zu dem Punkt, an dem die ganze Misere beginnt: das vergebliche Warten darauf, dass der Zusteller klingelt und einem das erhoffte Paket bringt. Sicher, für jemanden, der allein lebt und seine Wohnung arbeitshalber verlassen muss, wird das immer ein Traum bleiben. Denn die Paketboten kommen, wenn er weg ist – ein dienstleisterischer Irrsinn, der Anstehen zur Folge hat, womöglich in der "Filiale des Grauens".

Aber es gibt Glückliche, die sind tagsüber zu Hause. Wie Wolfgang Böttcher, der im Rentenalter weiter als Innenarchitekt arbeitet und Pakete bekommt. Früher bekam er auch welche von der Post-Tochter DHL. Doch seit einigen Monaten ist das anders. Da klingelt der Postmann nicht mehr. Dafür findet Herr Böttcher eine Benachrichtigungskarte im Briefkasten. Das verwundert ihn doch sehr, denn: Er ist ja da. Und wenn nicht er, dann seine Frau.

Mag sein, hört man in solchen Fällen von der Post-Hotline, "vielleicht haben Sie laut gestaubsaugt und das Klingeln überhört? Oder zu lange geduscht?"

Böttchers schwören, dass sie niemals duschen, wenn sie auf den Paketzusteller warten, denn das wäre unpraktisch. Und sie wären jederzeit bereit, überprüfen zu lassen, ob ihr Staubsauger die aus Sicht der Post zulässige Höchstlautstärke überschreitet.

Aber leider klingelt der Postmann nicht.

Als Herr Böttcher zum siebten Mal im Abholpostamt erschien, verriet man ihm, es gebe nun Zusteller, die "zu faul" seien, Treppen zu steigen. Tatsächlich: Böttchers leben im dritten Stock ohne Fahrstuhl.

Kein Grund, die Sendung nicht abzuliefern, sagt Postsprecher Martin Grundler. Und notfalls gebe es noch "die Ersatzzustellung beim Nachbarn". Aber auch dort, in einer Arztpraxis, landen Böttchers Pakete nicht.

Hört man jedoch, dass bei den Auslieferern die Quote der (nicht) zugestellten Pakete in die persönliche Beurteilung einfließt, fragt man sich: Welcher Postler ist so wahnsinnig, sich selbst zu schaden?

Klar, manche Anfänger bei DHL sind überlastet.Aber was heißt DHL? Es gebe noch zwei Subfirmen, sagt ver.di, eine beliefere Wolfgang Böttcher. "Sub" bedeutet: 20 Prozent weniger Geld. Wer dann hört, dass es im Hafen für ähnliche Jobs vier Euro mehr pro Stunde gibt, ist vielleicht bald wieder weg. Die "hohe Grundfluktuation" wird laut ver.di bleiben, solange DHL sich nicht um motivierte Stammfahrer bemühe.

Und Herr Böttcher und seine Pakete?

"Wir arbeiten daran, dass die Zustellung wieder einwandfrei läuft", schreibt die Post.

Zumindest bei Herrn Böttcher, der tagsüber immer zu Hause ist.