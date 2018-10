Im Rahmen des diesjährigen ZEIT-S crabble-Sommers erhielt ich die eine oder andere Mail skeptischen Inhalts. Es ging jeweils darum, dass die Verfasser ein höher dotiertes Wort gefunden hatten als jenes, mit dem dann weitergespielt wurde. Der Haken: Die Leser hatten den bereits platzierten Blanko mit einem Buchstaben vom Bänkchen ausgetauscht. Ich darf daher an dieser Stelle noch ein Mal betonen: Derlei Prozedere ist nicht regelkonform. Was Sie hier auf dem Spielfeld an Begriffen sehen, ist kein Standardvokabular. Timon Börner sandte mir die Situation, die sich in seiner Onlinepartie mit Ben Berger ergeben hatte. Ich muss sicherlich noch viel lernen, bevor ich auf Ausdrücke wie SAFLORS, DUENJA oder VOLSKER komme. Wenigstens ist das gesuchte Wort eines, das auch ich schon mal gehört habe. Sie auch. Es bringt knapp 70 Punkte. Wie lautet es?



Lösung aus Nr. 39:

Insgesamt 115 Punkte ließen sich mit SALINEN oder SILANEN auf 11D–11J erzielen

Anm. d. Red., 6.10.2015: Im Originaltext im ZEITmagazin stand in der Lösung irrtümlich "SINALEN". Wir haben das korrigiert.