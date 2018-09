Wenn ich nach einem ereignislosen Tag ins Bett gehe", sagt Großvater, "dann denke ich manchmal: Herrgott, lass mich schlafen."

"Eins, zwei, drei und hoppla", sagt Frau Lingg. Es ist 7.24 Uhr. Ernst Hagmann, geboren in Olten an einem kalten Januartag im Kriegsjahr 1917, richtet sich auf und startet in einen neuen Tag, zum 35.762. Mal. Großvater lebt alleine in seinem Haus. Der Doktor sagt: Alle Werte okay.

Seine Tage beginnen mit einem Besuch der Spitex. Mit Frau Studer oder Frau Berger oder Frau Schmid oder Frau Iseli oder eben: mit Frau Lingg. Alleine kommt er nicht mehr aus dem Bett, seit einem Schlaganfall vor fünf Jahren fehlen ihm Kraft und Koordination. 12 Schritte bis ins Badzimmer, er hat sie gezählt. Die ersten des Tages sind die schwierigsten, das künstliche Hüftgelenk schmerzt, Frau Lingg und der Rollator helfen. "Sie müssen nicht pressieren", sagt Frau Lingg. Großvater hat keinen Grund zur Eile, Frau Lingg schon. Nach 75 Minuten muss sie weiter, zum nächsten Patienten.

In der Schweiz ist jeder sechste Mann über 64 Jahre alt. In den vergangenen 15 Jahren hat sich die Anzahl der Hundertjährigen und Älteren fast verdoppelt: von 787 auf rund 1.600. Und das Bundesamt für Statistik schätzt, dass 23 Prozent der Mädchen und 15 Prozent der Knaben mit Geburtsjahr 2014 mindestens 100 Jahre alt werden.

Heute ist Freitag. Waschen, Zähne putzen, sechs Minuten lang, Gesicht eincremen. Geduscht hat Großvater gestern, Donnerstag ist Duschtag.

"Sie machen das schön", sagt er zu Frau Lingg. Haarfestiger, föhnen, schöner Scheitel, Großvater ist eitel. Hosenträger, Hemd, er darf wählen, er wählt schwarz-weiß gestreift. Schließlich reicht ihm Frau Lingg die Brille, die Hörgeräte und das Vita-Tel-Armband mit integriertem Mikrofon, für den Notfall.

Es war vor fünf Jahren. Als Großvater in seinem Gehirn ein Blutgerinnsel hatte, als die Sauerstoffversorgung für eine kurze Weile unterbrochen war. "Seither schaltet es nicht mehr gleich da oben", sagt er und zeigt mit seinem dicken linken Zeigfinger auf den eigenen Schädel. "Die letzten fünf Jahre waren nicht gut", sagt Großvater.

18 Schritte sind es bis in die Küche. Rollator vor sich herschieben, hinsetzen. Morgenessen: drei Tassen Milchkaffee, ein Joghurt, heute Heidelbeere, fünf kleine Brotstücke mit Butter beschmiert. Tessinerbrot, das ist weich, daran verschluckt sich Großvater nicht.

Frau Lingg erzählt vom "Tessinerbrot-Kreislauf": Einmal die Woche wird ein Tessinerbrot eingefroren. Jeden Abend nimmt die Spitex-Mitarbeiterin, die das Nachtessen zubereitet, ein Stück aus der Tiefkühltruhe, damit ihre Kollegin am nächsten Morgen Großvater ein frisches Stück servieren kann. So sei das am effizientesten, sagt Frau Lingg.

Zu Großvaters Alltag gehören auch: Tabletten. Zum Frühstück gibt es Torasemid 10, Herz-Kreislauf-Schleifen-Direktivum; Clopidogrel, Herz-Kreislauf-Thrombozytenaggregationshemmer; Atorvastatine Sandoz 40, Lipidsenker.

Frau Lingg hat die Post aus dem Briefkasten geholt: Die Zeitung ist von heute, der Rest ist von gestern. Ein Magazin, ein Bulletin der christkatholischen Kirche, drei Anzeiger aus der Region, fünf Briefe. Einer ist von seinem Coiffeur, er verspricht 10 Prozent Rabatt für den nächsten Haarschnitt. Alle sechs Wochen kommt er bei Großvater auf Hausbesuch. Auch mit 98 Jahren wachsen die Haare.