Die Vergangenheit ist so düster, dass mancher Kunsthändler auch siebzig Jahre nach Kriegsende lieber nicht daran rühren möchte. Manche interessieren sich nicht sonderlich für die Herkunft der Bilder, die sie verkaufen wollen, andere verschweigen die unrühmliche Geschichte des eigenen Unternehmens in der NS-Zeit. Doch es gibt auch Gegenbeispiele. Besonders furchtlos und vorbildlich müht sich schon seit Jahren das Münchner Auktionshaus Neumeister um eine Aufarbeitung der Vergangenheit.

Dessen Geschäftsführerin Katrin Stoll, eine bajuwarisch zupackende Frau, übernahm das Haus 2008 von ihrem Vater Rudolf Neumeister und beschloss schon bald, die Geschichte der Firma zwischen 1933 und 1945 gründlich zu untersuchen. Nicht von einem eingekauften Hagiografen, sondern von unabhängigen Wissenschaftlern. Grund genug gab es, denn ihr Vater Rudolf Neumeister hatte das Auktionshaus 1958 von Adolf Weinmüller übernommen, einem Profiteur des NS-Kunstraubs und der "Arisierungen" jüdischer Kunsthandlungen und Sammlungen. In einer Kooperation mit dem Münchner Zentralinstitut für Kunstgeschichte (ZI) ließ Stoll von der Kunsthistorikerin Meike Hopp drei Jahre lang die Geschichte Weinmüllers erforschen. Hopps 2012 erschienener Band zum Kunsthandel im Nationalsozialismus (Böhlau Verlag) gilt inzwischen als Standardwerk.

Aus dieser Zusammenarbeit ergaben sich gleich zwei weitere, von Neumeister mitfinanzierte Folgeprojekte, wissenschaftlich begleitet von Hopp und ihren Kunsthistorikerkollegen Stephan Klingen und Christian Fuhrmeister: einmal die Untersuchung von Weinmüllers Aktivitäten nach dem Krieg, zum anderen die Digitalisierung und Kommentierung eines für die Provenienzforschung immens wichtigen Zufallsfundes, der erst nach Erscheinen von Hopps Studie gemacht wurde. In einem Stahlschrank im Keller des Auktionshauses in der Schwabinger Barer Straße waren 2013 Auktionskataloge und Protokolle Weinmüllers aus der NS-Zeit aufgetaucht, in denen auch die Namen von Käufern und Einlieferern verzeichnet waren. Weinmüller hatte nach dem Krieg stets behauptet, dass diese Unterlagen bei Bombenangriffen verbrannt, die Informationen für immer verloren seien. Die Kataloge belegen jetzt, wie oft die Gestapo bei ihm Kunstwerke einlieferte. Die fraglichen Bilder sind dank dieses Forschungsprojekts in der Datenbank Lostart.de zugänglich, bei der sich die Erben der ehemaligen Eigentümer melden und nach den Ankäufern – unter ihnen auch Dutzende Museen und andere öffentliche Institutionen – recherchieren lassen können.

In den kommenden Wochen versteigert nun ausgerechnet Katrin Stoll, die forsche Aufklärerin, zahlreiche Werke aus zwei überaus prominenten Sammlungen, die in Sachen NS-Raubkunst bei Provenienzforschern durchaus umstritten sind. Die Erben des Schweinfurter Industriellen Georg Schäfer (1896 bis 1975) lassen am 29. Oktober gut 100 Bilder vor allem aus dem 19. Jahrhundert versteigern. Schäfer hatte in der Nachkriegszeit eine geerbte Sammlung durch Hunderte Zukäufe ausgebaut – beraten hatte ihn dabei auch Rudolf Neumeister. Ein Großteil dieser Bilder wird seit 2000 im Museum Georg Schäfer in Schweinfurt gezeigt. Versteigert werden jetzt Bilder, die sich noch in Familienbesitz befanden, darunter auch Badende Nymphen aus dem Jahr 1767 von Jakob Philipp Hackert (Schätzpreis: 20.000 bis 25.000 Euro), ein vor seinem Bau liegender Fuchs, wohl um 1837 von Carl Blechen gemalt (4000 bis 6000 Euro), und ein Kinderständchen von Arnold Böcklin, bei dem vier Putten in einem nächtlichen Park musizieren (30.000 bis 40.000 Euro).

Obwohl die Schweinfurter Stiftung wegen ungeklärter NS-Raubkunstfälle – es geht etwa um ein Porträt Max Liebermanns von seiner Frau Martha – in der Kritik steht, wandten sich die Erben an Katrin Stoll. "Ich habe den Einlieferern gleich im ersten Gespräch angekündigt, dass die Herkunft der Bilder extern überprüft werden muss. Das ist taktisch vielleicht nicht ganz klug bei einem ersten Kundengespräch, aber die Einlieferer haben sich damit einverstanden erklärt, sie sind nicht zur Konkurrenz gegangen." Und so wurden auch die Bilder dieser Sonderauktion von einer Provenienzforscherin unter Beratung des ZI untersucht.

Das Gleiche gilt für ein großes Konvolut an Grafiken aus der Sammlung von Lothar-Günther Buchheim, die Stoll einen Monat später, am 28. November im Buchheim Museum am Starnberger See versteigern wird. Nach dem Tod von Buchheims Witwe Diethild 2014 hatte man im privaten Besitz einige Doubletten zu Grafiken aus der Sammlung des Buchheim Museums gefunden, darunter etwa ein Probedruck von Max Beckmanns Selbstbildnis mit steifem Hut von 1921 (Schätzpreis 40.000 bis 60.000 Euro) oder Otto Dix’ fünfzigteiligen Radierzyklus Der Krieg von 1924 (100.000 bis 150.000 Euro). Der Erlös dieser Auktion soll den Ankaufsetat des Museums verbessern.

Einige der Bilder, die bei Neumeister für die kommenden Auktionen eingeliefert wurden, will man wegen noch ungeklärter Fragen zur Provenienz jetzt nicht versteigern, hier soll noch weiter geforscht werden. Selbstverständlich können die Nachforschungen zu solchen Bildern aus Privatbesitz nicht so ausführlich sein und so lange dauern, wie jene zu den Beständen eines öffentlichen Museums. In vielen Fällen bleiben Fragen unbeantwortet, und der Weg eines Kunstwerks kann nicht immer lückenlos nachgezeichnet werden.

Die rechtlichen Ansprüche von möglichen Opfern des Nazikunstraubs sind zumeist längst verjährt, für private Sammler gilt auch das Washingtoner Abkommen nicht, das die öffentlichen Häuser zu Restitutionen anhält. Und so musste sich Stoll auch von ihrem Vater und anderen Kollegen fragen lassen, ob eine wissenschaftliche Aufarbeitung der jeweiligen Geschichte überhaupt nötig sei.

Stolls Vater Rudolf Neumeister, dessen 90. Geburtstag das Haus am 1. Dezember mit einer Jubiläumsauktion feiert, hatte noch 1974 im Auftrag des Freistaats Bayern Teile des Nachlasses von Hermann Göring versteigert. Selbst bei Kontakten zu jüdischen Sammlern und Händlern sei der NS-Kunstraub in der Nachkriegszeit selten ein Thema gewesen. "Man hat sich damals mit anderen Themen von der jüngsten Vergangenheit Deutschlands abgelenkt", sagt Stoll. "Aber ich möchte auf die Aufarbeitung nicht verzichten." Auch, betont sie, um mögliche unbegründete Restitutions begehren zurückweisen zu können.

Katrin Stoll, die, so erzählt sie, in der Familie immer das Enfant terrible gewesen sei, zunächst ein Medizinstudium anfing, dann bei einem auf Restauration spezialisierten Schreiner lernte, um schließlich doch ins väterliche Geschäft unweit der Münchner Pinakotheken einzusteigen und nebenbei drei Kinder großzuziehen, hat keine Angst anzuecken. So etwa, als sie jüngst zur Besonnenheit riet, während große Teile des Kunsthandels gegen die Novellierung des Kulturgutschutzes Sturm liefen und einige sich dabei nicht entblödeten, die Folgen der Politik von Staatsministerin Monika Grütters mit jener der Nazis zu vergleichen.

Ihre Haltung in Sachen Provenienzrecherche, sagt Katrin Stoll, widerspreche einem wirtschaftlichen Kalkül: "Ich bin mir sicher, dass manche Verkäufer mit Kunstwerken aus ungeklärten Quellen mich meiden." Aber vielleicht ändert sich das in Zukunft, vielleicht wird gerade dieser Aufklärungswillen schon bald für neue Kundschaft sorgen. Es hat schließlich eine besondere Schönheit, wenn man beim Kauf von Kunst nicht nur ästhetisch und ökonomisch, sondern auch historisch möglichst viel richtig macht.