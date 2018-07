Ging halt nicht besser, klingt das nach Revolution? Es sei "aktuell nicht möglich", alle Zutaten in der benötigten Menge in Bioqualität zu bekommen, erklärt McDonald’s, deshalb der Bisschen-Bio-Burger. Der Bund Ökologische Lebensmittelwirtschaft sieht das anders. Bei guter Planung "hätte McDonald’s die erforderlichen Mengen sicher bekommen können", sagt Geschäftsführer Peter Röhrig. Die Aktion ist halbherzig, und sie führt in die Irre: Das Brötchen mag mit seiner goldbraunen Farbe Landlust-Gefühle wecken, Vollkorn findet sich in der Zutatenliste nicht. Möglich, dass eher der große Anteil an Sirup das Brötchen dunkel gefärbt hat.

An den hehren Absichten des Konzerns zweifeln auch Experten. "Ich bin skeptisch, wenn ein Unternehmen nur ein einziges Produkt des Sortiments aus biologischer Erzeugung anbietet", sagt Jenny Teufel, die am Öko-Institut in Freiburg zu nachhaltiger Lebensmittelproduktion forscht. "Wenn es wirklich an verantwortungsvollem Wirtschaften interessiert ist, muss es prüfen, mit welchen Erzeugern es zusammenarbeitet, und seinen gesamten Einkauf umstellen." McDonald’s leitet hier keineswegs eine Revolution ein, sondern inszeniert eine Aktion von vielen, jetzt eben öko statt mexikanisch.

Der Bisschen-Bio-Burger soll McDonald’s moderner, natürlicher, besser wirken lassen. Imagepflege hat der Konzern dringend nötig. In den vergangenen Jahren sind viele Kunden zu kleineren Burgerbratern abgewandert, die darauf achten, woher die Zutaten stammen. Da will der große Konkurrent den Anschein erwecken, auch ihm sei das wichtig. Und hat schon mal die Mitarbeiter in den Filialen mit Schürzen ausgestattet, auf denen steht: "Ich arbeite im Bioladen." Eher nicht.