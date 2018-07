ZEIT: Wie finden Sie es, wenn Medien Ihre Stimmen öffentlich vernehmbar machen wollen? Möchten Sie überhaupt als Flüchtlinge angesprochen werden? Oder fühlen Sie sich für unsere Zwecke instrumentalisiert?

Larry Macaulay: Wir lernen viel in den Gesprächen mit Ihnen. Aber vor allem merken wir, dass allen daran liegt, sich um eine bessere Zukunft zu kümmern. Warum sollten wir uns da instrumentalisiert fühlen?

Kefah Ali Deeb: Wir sind nun mal gegenwärtig Flüchtlinge, das ist kein Mensch freiwillig, wir können es nicht ändern, deshalb können Sie uns doch auch so ansprechen. Es gibt uns die Gelegenheit, zu sagen, von wo wir kommen, warum wir hier sind und wohin der Weg gehen könnte. Wir können versuchen, uns verständlich zu machen.

ZEIT: Bei verschiedenen Flüchtlingsorganisationen sind wir auch auf Abwehr und Zurückhaltung gestoßen, als wir nach Gesprächspartnern gefragt haben: Man wolle sich nicht von oben herab das Rederecht zuweisen lassen, sondern selbst entscheiden, worüber man wo und mit wem spreche.

Macaulay: Für mich ist Ihre Einladung ein Ausdruck der Willkommenskultur. Seit Jahren sind wir Flüchtlinge hier im Land unsichtbar, die Gesellschaft wollte uns bisher nicht hören. Das ändert sich nun. Jetzt nimmt man uns wahr. Bevor wir auf die Flucht gingen, waren wir einfach Menschen, die ihr Leben geführt haben, und das werden wir eines Tages auch wieder sein. Zwischendurch sind wir Flüchtlinge. Mögen diejenigen in Frieden ruhen, die auf der Flucht gestorben sind. Ich bin heute auch deshalb hierher zum Gespräch gekommen, damit sie nicht umsonst gestorben sind. Ich möchte nicht schweigend sterben. Alles, was Öffentlichkeit für unsere Lage schafft, ist gut.

ZEIT: Wie wirken die Bilder von den überfüllten Bahnhöfen, den gedrängten Quartieren, von den wandernden und wartenden Massen auf Sie?

Hassan Oneizan: Die Bilder zeigen veränderte Wirklichkeiten, und ich finde die Veränderungen in diesem Deutschland mit seinen vielen alten Menschen beachtlich: Wir haben nun erlebt, dass die Bayern, die als fremdenfeindlich gelten, sich in München am Bahnhof als offene, gastfreundliche, großzügige Menschen zeigen. Manche räumen sogar ihr Haus für Flüchtlinge aus Syrien oder Afghanistan. Und es ändert sich auch juristisch viel: Als ich nach Berlin kam, galt die Residenzpflicht für Asylbewerber noch, nun ist sie abgeschafft, ich kann frei reisen und Freunde besuchen. Das ist klasse. Allerdings müssen wir für die Integration auch wirklich etwas tun, ich finde, es gibt eine Pflicht, Deutsch zu lernen, so schwer die Hürde auch zu nehmen ist. Die Sprache ist aber nun einmal der Schlüssel zur Integration, zu Bildung, Arbeit, Öffentlichkeit. Wie sollte ich einem Rassisten mit Argumenten entgegentreten und ihn von mir überzeugen, wenn ich seine Sprache nicht spreche?

ZEIT: Haben Sie Erfahrungen mit Fremdenfeindlichkeit oder Rassismus gemacht?

Oneizan: Ein Libanese, der in Deutschland geboren wurde und also muttersprachlich Deutsch spricht, erzählte mir, dass er in der Schule dennoch als Araber behandelt wurde, als Ausländer eben. Der Rassismus ist nicht leicht aus der Welt zu schaffen, auch im eigenen Land nicht. Ich selbst komme vom Land in Syrien, und wenn ich in der Stadt eine Frau anspreche, dann reagiert sie distanziert, weil sie meine Art für ungeschliffen und unfein hält. Diese Vorbehalte oder Vorurteile gegenüber Fremden gibt es überall. Man muss den Menschen, die solche Vorbehalte haben, nahe kommen, um sie zu überzeugen.

ZEIT: Was heißt denn für Sie Integration?

Macaulay: Ich drehe die Frage um, was heißt es für Sie?