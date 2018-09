Welches seine Lieblingshelden in der Fiktion seien, wurde Marcel Proust auf einem Fragebogen zwei Mal in seinem Leben gefragt. Ein ausschweifender Leser unserer Tage könnte auf diese Frage antworten: Es sind zwei Greifvögel. Letztes Jahr war es der Wanderfalke in J. A. Bakers gleichnamigem Buch. Und in diesem Herbst ist es der Habicht Mabel in Helen Macdonalds Bericht H wie Habicht.

Fiktionen sind diese Bücher streng genommen nicht, aber Werke der Dichtung sind sie gleich doppelt. Sie sind es durch ihre strahlende Sprachkraft. Und sind es nochmals durch die rätselhafte Wirkung, die sie auf ihre Leser ausüben: Erst fühlt man sich angenehm geführt durch mancherlei ornithologisches Fachwissen, dann verfällt man der Anziehungskraft der englischen Landschaft, die Baker wie Macdonald meisterlich schildern, und schließlich ist man nah dran, sich selbst – nicht ohne Herzklopfen – in einen Greifvogel zu verwandeln. Man versetzt sich in die Aufschwünge und rasenden Jagdflüge eines Tieres und sucht die Wiesen und Hecken, Büsche und Bäume mit den Augen eines Greifvogels ab.

Ebendiese Verwandlung war auch das Ziel der Autoren. Baker (dessen Buch in der Edition Naturkunden des Matthes & Seitz-Verlages momentan vergriffen ist) wollte von einem in Freiheit lebenden Wanderfalken "erkannt und akzeptiert werden". Und es sollte ihm nach einer siebenmonatigen, minutiös protokollierten Annäherung gelingen. Auf der letzten Seite des Buches nähert er sich ihm, beginnt zwanzig Meter entfernt auf allen vieren, das Gesicht ins Gras vergrabend, zu kriechen, aus fünf Metern Abstand hebt er den Kopf über eine Deichkrone. Der Falke sieht ihn, spannt zitternd die Flügel zum Abflug, bleibt. "Der edle Kopf senkt sich, und schaut plötzlich wieder auf. Rasch überlässt er jetzt all seine Wildheit der wie dunkles Wasser um uns aufziehenden Nacht. Die großen Augen schauen direkt in meine. Wenn ich den Arm vor seinem Gesicht bewege, blicken sie weiter geradeaus, als sähen sie etwas hinter mir, wovon sie den Blick nicht wenden können. Das letzte Licht zerkrümelt und zerfällt. Die Ferne zieht über die dämmrigen Linien der Ulmen im Inland, kommt näher und läuft hinter der Düsternis des Falken zusammen. Ich weiß, er wird nicht auffliegen. Ich steige über den Deich und stehe vor ihm. Und er schläft."

Helen Macdonald geht über eine solche fast paradiesische Annäherung weit hinaus. Sie begann von einem Habicht zu träumen, als sie nach dem Verlust ihres Vaters in eine Trauerkrise geraten war. Es war ein bestimmter Habicht, einer, den sie bei ihrer Arbeit in einer Auffangstation für Greifvögel gesehen hatte. Macdonald, muss man wissen, spürt seit ihrer Kindheit eine Obsession für Greifvögel, und sie hatte noch zu Lebzeiten ihres Vaters schon eine klassisch gewordene Falken-Monografie (Falcon, London 2006) veröffentlicht. Aber Falken sind kommun, der "geheimnisumwitterte Gral der Vogelbeobachter" ist der Habicht, ihn zu suchen ist "wie die Suche nach Gnade". Der Habicht in der Tierstation kam nach einem kurzen Handgemenge aus der Dunkelheit des Kartons, "ein riesiger alter weiblicher Habicht, der graue Scheitel aufgestellt und die gebänderten Brustfedern in einer Mischung aus Aggression und Angst aufgeplustert. Alt, weil ihre Füße rauh und schuppig waren, ihre Augen von einem dunklen feurigen Orange – und sie einfach wunderschön. Schön wie eine Granitklippe oder eine Gewitterwolke." Nach kurzer Inspektion lassen die Tierpfleger sie wieder frei." Sie verschwand über eine Hecke, einen Abhang hinunter ins Nichts. Als hätte sie einen Riss in der feuchten Gloucestershire-Luft gefunden und wäre hindurchgeschlüpft."

Damit ist die Richtung von Macdonalds Trauertraum gesetzt. Macdonald will mehr als eine Annäherung. Sie will Identifikation. Sie erwirbt einen Habicht und gewöhnt ihn, abgeschottet von allen Freunden, in wochenlanger einsamer Zähmung an sich. Er soll Fleischstücke von ihrer behandschuhten Faust fressen, an kurzer Leine zur Faust fliegen, auf seltsamen Spaziergängen sich an Autos und fremde Menschen gewöhnen. "Irgendetwas tief in mir drin versuchte, sich neu zu erschaffen, und das Vorbild dafür saß vor mir, auf meiner Faust. Der Habicht war all das, was ich sein wollte: ein Einzelgänger, selbstbeherrscht, frei von Trauer und taub gegenüber den Verletzungen des Lebens. Allmählich verwandelte ich mich in einen Habicht."

Der Weg dieser Identifikation führt dann allerdings Macdonald tiefer in die Krise. Nach einem ersten Freiflug ist Mabel bereit für eine Jagd, bei der sie "lernt, wofür sie da ist". Sie verfolgt ihren ersten Fasan, bis der aus der Deckung kommt, "ein blasses surrendes Bündel aus Muskeln und Federn. Mabel stürzt sich in die Hecke. Auf einmal sind alle Verbindungen zwischen Herz und Kopf und künftigen Möglichkeiten sicher, das, was auch mich mit dem Habicht und dem Fasan und mit Leben und Tod verbindet; sie sind in dem kleinen Knäuel aus Federn und Klauen gebündelt, in diesem Knäuel im Schlamm eines kleinen Feldes inmitten einer kleinen Grafschaft mitten in einem kleinen Land an der Schwelle des Winters. Ich starre den Habicht an, der den toten Fasan in den Klauen hält, und sie starrt direkt zu mir zurück." Dann geht Helen Macdonald neben Mabel in die Hocke und fängt an, ihr beim Rupfen des Fasans zu helfen, wie eine Mutter, die ihrem Kind das Essen klein schneidet." Doch es geht noch weiter. Macdonald beginnt, "die Welt mit den Augen des Habichts zu sehen", und begreift "was Blutdurst bedeutete", sie gelangt auf der "Jagd mit dem Habicht an den Rand des Menschseins", rennt, als wäre sie ein Habicht hinter ihrem jagenden Vogel her, ihre "Welt bestand allein aus Habichtdingen, und was mich antrieb, war auch das, was den Habicht antrieb: Hunger, Verlangen, Faszination, das Bedürfnis zu finden, zu fliegen, zu töten. Wenn der Habicht allerdings Beute geschlagen hatte, verwandelte ich mich von einem Tier wieder zurück in einen Menschen." Sie versteht: "Die Grenze zwischen Leben und Tod liegt irgendwo im Laufe einer Mahlzeit."

"Ich hatte mich in einen Habicht verwandelt", bilanziert Macdonald, die inzwischen menschenscheu und seltsam geworden ist. Und genau in diesem Moment setzt der Habicht dieser Identifikation ein Ende. Macdonald hatte sich in ihrer Jagdlust mit Mabel in eine Hecke hineingekämpft. "Ich drängte meinen Kopf in die Hecke, hörte ein zischendes Geräusch und spürte einen heftigen Schlag. Ich taumelte. Von einem Habicht niedergestreckt! Erst war alles schwarz, dann sah ich Sterne. Dann das bizarre propriorezeptive Gefühl, eine Dornenkrone zu tragen." Macdonald hat acht Klauenwunden, eine, "sehr tief", direkt zwischen den Augen. Mabel hat sie "für den Fasan gehalten. Sie wusste nicht, dass ich es bin." Zeit, zu den Menschen zurückzukehren.

Baker und Macdonald haben zwei tief verwandte und zugleich grundverschiedene Greifvogelbücher geschrieben. Bakers Buch ist eines menschenfernster Einsamkeit. Es besteht nur aus Landschaft, Himmel und dem Wanderfalken. Macdonalds H dagegen ist ein den Menschen zugewandtes Buch von umfassendem Reichtum. Um den Glutkern der Habichtidentifikation hat Macdonald ein enorm lesbares Sachbuch über das Abtragen, so der Fachausdruck, von Habichten gelegt. Um das Sachbuch einen bewegenden Bildungs- und Familienroman. Diese beiden miteinander verwobenen Bücher hat sie wieder meisterlich verbunden mit der Lebensgeschichte des Schriftstellers T. H. White (1906 bis 1964), der außer dem Artusroman Der König auf Camelot auch das klassische Habichtbuch The Goshawk (1951) verfasst hat, ein schmales Werk, das an literarischem Glanz Baker und Macdonald in nichts nachsteht. White war ein mit Flugzeugen, der Jagd, dem Trinken und alten Sprachen vertrauter sadistischer Schwuler. Weil er mit der Unterdrückung seiner Neigungen nicht zurande kam, verließ er den Schuldienst und machte sich in der Einsamkeit daran, sich durchs Abrichten eines grausamen und wilden Habichts auf seine Art mit seinen Gelüsten zu identifizieren.

Macdonald ist auch eine viel sehende, klug deutende Psychologin. Es ist eindrucksvoll, wie zart sie White versteht, es ist berührend, wie liebevoll sie von ihrem Vater Abschied nimmt. Und es ist spannend und von anschaulicher Intellektualität, wie sie, tief in der Kindheit beginnend, ihren Weg von den Menschen zu den Habichten und zurück nachzeichnet. Kapitel um Kapitel gehen sie und White, angezogen von der Gewalt der Habichte, ihren Weg in die Wildnis. Die späte Trauerfeier für ihren Vater erinnert sie daran, dass es menschliche Gemeinschaft gibt. Sie begreift, dass das zwischen ihr und Mabel "nicht menschlich ist". Am Schluss ist die Engländerin in Amerika mit Freunden auf der Habichtjagd auf einem Schulhof! Und erfährt, "dass der Einklang mit der Wildnis möglich ist, dass man sie mit nach Hause nehmen kann".

Nachzutragen bleibt, dass Mabel nach vielen Jagdsaisons an einer Infektion gestorben ist. Und dass wir, nach Lage der Dinge am liebsten in den famosen Naturkunden von Matthes & Seitz, bald eine deutsche Übersetzung von Whites The Goshawk lesen möchten.