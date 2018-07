"Es gibt Bücher, die man nicht ohne Herzklopfen lesen kann, dankbar dem, der dieses Herzklopfen verursacht": So feierte Marcel Reich-Ranicki 1958 den Roman Wir des russischen Autors und Essayisten Jewgenij Samjatin. Damals erstmals auf Deutsch erschienen, ist er heute längst ein dystopischer Klassiker – doch anders als George Orwells 1984 oder Aldous Huxleys Brave New World kennt kaum jemand diese geniale Schreckensvision. Dabei war Samjatin der Erste, der einen technoiden Zwangsstaat der Zukunft entwarf: Der 1884 geborene Autor, ursprünglich Schiffbauingenieur, schrieb Wir bereits 1920 in Petrograd. Da waren Revolution und Bürgerkrieg in Russland zwar schon passiert, doch noch konnte niemand ahnen, wie stark Diktaturen alsbald die Welt verheeren würden. Oder doch? Samjatin diagnostizierte schon 1919: "Wir erleben heute die Unterdrückung des Einzelnen im Namen der Masse. Der Bürgerkrieg hat den Menschen zu einer Nummer, zu einer Ziffer gemacht." Prompt sind in seinem Zukunftsroman aus Individuen Nummern geworden: sein Held D-503 ist Mathematiker und hat 1.000 Jahre nach dem letzten, 200-jährigen Krieg das Raumschiff Integral konstruiert, mit dem der allumfassende, sogenannte "Einzige Staat" unter der Herrschaft des "Wohltäters" dessen Ideen ins All tragen will.

Die Welt von D-503 können wir jetzt erstmals hören, und das gleich zweimal, je nach Geschmack: als Hörbuch in der präzisen, umdüsterten Lesung von Heikko Deutschmann und als Hörspiel in der Regie von Christoph Kalkowski. Es ist eine finstere Welt, die D-503 in seinem Tagebuch beschreibt: Alle Nummern leben in durchsichtigen Häusern, damit die allgegenwärtigen "Beschützer" sie besser überwachen können; in den Straßen hängen "Membrane" und "registrieren die Gespräche der Passanten für das Beschützeramt". Eine Viertelstunde lang dürfen die Vorhänge zugezogen werden, wenn zwei einander zugewiesene Nummern einen rosa Bon für "sexuelle Stunden" zugeteilt bekommen haben. Über allem herrscht jene Ideologie des "Wohltäters", den Hanns Zischler im Hörspiel in kühler Macht verkörpert: "Das einzige Mittel, den Menschen vor dem Verbrechen zu bewahren, ist, ihn vor der Freiheit zu bewahren."

Das Ende der Freiheit: Samjatins düstere Vision erleben wir heute anders als im Zeitalter des Totalitarismus. Denn damals utopische, heute bereits reale technische Möglichkeiten der Überwachung sind uns im demokratischen Alltag bedrohlich nahe gerückt, ebenso der Transparenzzwang und die in Passivität erstarrte Furcht vor der Freiheit. In Wir tauchen als freiheitlicher Virus plötzlich ungeplante Gefühle auf: D-503 verliebt sich in I-330, in deren Augen ein "merkwürdiges, aufreizendes X" glimmt und die jene gefährliche, weil natürliche Welt jenseits der grünen Mauer kennt. Alsbald leidet D-503 unter einer unheilbaren Krankheit: Es hat sich bei ihm eine Seele herausgebildet. Da hilft nur deren Herausoperieren, denn: "Die Fantasie ist das letzte Hindernis auf dem Weg zum Glück." Derart wieder in Ordnung gebracht, verrät er I-330, die eine Verschwörung rebellischer Nummern geplant hatte.

Jewgenij Samjatins Roman erschien 1924 im Ausland, in der Sowjetunion war er bis 1988 verboten. In einem wahnwitzig mutigen Brief an Stalin bat der Autor 1931 erfolgreich um seine Ausreise: Die "ausweglose Lage, in der ich mich hier befinde", sei "für mich als Schriftsteller gleichbedeutend mit der Todesstrafe". 1937 starb er in Paris. Wie sein Roman beschwor auch Samjatins Ästhetik das Individuum: "Wirkliche Literatur kann es nur da geben, wo sie von Verrückten, Einsiedlern, Ketzern, Träumern, Rebellen und Skeptikern und nicht von gewissenhaften und wohlmeinenden Beamten geschaffen wird."