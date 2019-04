Izy Lewin ist 26 Jahre alt, Tochter jüdischer Einwanderer aus Leningrad und wohnt in Berlin-Charlottenburg. Sie ist Jazzmusikerin, aber darüber erfahren wir wenig. In ihrer Freizeit – und in ihr spielt Kat Kaufmanns Buch Superposition größtenteils – geht Izy mit ihren Freunden Len, Fili und Stascha auf Partys, bei denen die Gäste Tiermasken tragen, koksen und sich betrinken. Vielleicht, weil sie so verzweifelt verliebt sind wie Izy in den Holzbildhauer Timur Hertz. Vielleicht aber auch, um Gespräche zu ertragen, die mit "›Okay, Stasch‹, sage ich, ›let your shit run wild.‹" beginnen. Der Roman begleitet Izy dabei, wie sie Brotjobs erledigt, ausgeht, eine Theaterproduktion mit Musik versorgt, Timur hinterhertrauert, darauf wartet, Sex mit ihm zu haben, und dann weitertrauert. All das ist wie ein Kammerspiel gestaltet, das allein in Izys Wahrnehmung stattfindet. Klare Konturen gewinnt die Außenwelt nur in Izys Erinnerungen an ihre Kindheit in Leningrad und bei der Schilderung eines Besuchs bei ihren Eltern und ihrer Großmutter. Izy unterhält sich mit ihrer Mutter über deren Arbeit, hört ihren Vater über andere Emigranten schimpfen, sieht ihre Großmutter alt und schwach und erinnert sich an die Zeit, in der sie noch Kraft hatte. In diesem Kapitel des Romans hat man den Eindruck, dass anderen Figuren genauso viel Raum wie der Erzählerin gegeben wird, weil sie über eine eigene Stimme verfügen.

Dass der Titel dieses Kapitels (Ari & Mira) lautet, er also in Klammern gesetzt ist und darin ein kaufmännisches Zeichen statt "und" verwendet wird, ist symptomatisch für den Roman. Es fehlt ihm der Mut, von seinen Themen schlichter zu erzählen, von dem Leben in einer zweiten Heimat, von Nächten in Berlin, davon, dass Izy von Timur ums Verrecken nicht ausreichend zurückgeliebt wird – und deshalb wird mit (Satz-)Zeichen herumgefuhrwerkt, die keine Funktion haben, außer eine Vorliebe fürs Unübliche zu markieren, deshalb wird ständig durch die Verwendung von abgerissenen Kurzsätzen der abgerissene Zustand der Erzählerin gespiegelt.

Kat Kaufmann verlässt sich zu sehr darauf, dass die Berliner Boheme ein großes Thema ist, statt die Szene durch Genauigkeit lebendig werden zu lassen. Party-Freizeitparks, Kliniken und die Nennung von U-Bahn-Stationen sind aber keine überraschende Topografie Berliner Gegenwart, sondern die Darstellung einer Stadt, für die als Recherche auch die Durchsicht einiger Instagram-Accounts (#likeinamovie, #berlin, #paahdy oder ähnliche) gereicht hätte. Lokalkolorit wird durch die Imitation von Dialekt erzeugt. Am liebsten erzählt Kat Kaufmann von dem, was irgendwie als randständig und ungehemmt durchgehen kann: Schon auf der ersten Seite teilt ein offenbar weiser Obdachloser mit, dass man sich verlieren müsse, um sich zu finden. Izy und ihre Freunde hinterlassen einen Film mit Nacktbildern in der Kamera eines Professors, der ihnen seine Wohnung während der Ferien anvertraut hat (in dieser Wohnung findet auch ein Dreier zwischen Izy, Timur und Fili statt). Theater riechen muffig, ihre Pförtner sind Alkoholiker. Der Roman landet letztlich meist bei der naheliegendsten Beobachtung, was gar nicht störend wäre, wenn er sie nicht als etwas anderes verkaufen würde. Der Roman gibt sich durch ein paar russische Vokabeln als exotisch aus, durch englische Satzfetzen als weltläufig und durch ein Deutsch, das großen Wert auf Ficken, Schwanz und Fresse legt, soll ein hartgesottener Sound entstehen. Der klingt aber nicht abgeklärt, sondern abgestanden. Die Wut und die Verzweiflung der Erzählerin sind zu sehr Pose, um in ihr eine berührende Diagnose der Gegenwart zu erkennen.

Izy Lewin folgt dem Rollenmuster einer Hysterikerin, wie es vor über hundert Jahren in der Psychoanalyse auftauchte. Izy kann nur als fragile Kranke zur Person werden: Irgendwann verletzt sie sich die Schulter und muss ins Krankenhaus, aus dem sie ausbüchst; immer wieder wird darauf hingewiesen, wie dünn sie sei, tagelang müsse sie nichts essen. Zum Schluss stellt sich heraus, dass sie schwanger ist, ein willkommener Anlass für den Roman, mit der Andeutung einer neuen Lebensphase der Erzählerin zu enden. Die fantasiert zum Schluss aber nicht nur darüber, ihr altes Leben, sondern auch ihre zweite Heimat hinter sich zu lassen und nach Amerika zu emigrieren. Ihre Attitüde kann sie schon in die Landessprache übersetzen, das Buch endet mit den Worten "Fuck off". Zu ihrem Freund Andreas sagt Izy: "Im Russischen, da überlegt man immer sehr genau und versucht, sich möglichst originell auszudrücken." In Superposition ist es bei dem Versuch geblieben, diesen Eigenschaften des Russischen treu zu bleiben.