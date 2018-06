Inhalt Seite 1 — Die Angstmacher Seite 2 Auf einer Seite lesen

Einen peinlichen Moment lang sah es so aus, als könnten zwei einzelne Kardinäle die Erneuerung der Weltkirche stoppen. "Sie hoffen vielleicht, dass es hier eine Sensation gibt", schimpfte André Armand Vingt-Trois vom Podium der Sala Stampa della Santa Sede auf die versammelten Journalisten herunter. So zornig, wie der französische Kardinal klang, war klar: Nein! Eine Sensation, eine Revolution findet nicht statt.

Es war der erste Tag der Familiensynode in Rom – der großen Versammlung der Bischöfe, Kardinäle und Ordensleute sowie einiger Theologen und Laien. Von ihr erhoffen sich Katholiken große Veränderungen, vor allem das Ende einer sündenfixierten Strafmoral. Doch Vingt-Trois tat sein Möglichstes, diese Hoffnungen zu dämpfen. Nein, die Synode werde dem Papst nicht empfehlen, den Gläubigen gewissermaßen alles zu erlauben. "Wir haben andere Probleme!" Neben ihm der ungarische Kardinal Péter Erdö nickte lebhaft. Welche anderen Probleme das seien, sagte er nicht.

Zuvor hatte Erdö bereits in alter Manier den "Individualismus" unserer Zeit gegeißelt, vor allem aber, als Generalrelator der Synode, eine entschärfte Zusammenfassung des Synodenprogramms gegeben. Darin waren die Streitthemen katholischer Ehe- und Sexualmoral nahezu ausgespart: Liebe ohne Ehe, Sex ohne Trauschein, Scheidung von "unauflöslich" katholisch verheirateten Paaren. Kurzum: die moderne Wirklichkeit, das Leben im Gegensatz zur Lehre. Seit über zwei Jahren nun ermahnt Franziskus seine Kirche, sich der Wirklichkeit zu stellen, ihr barmherzig zu begegnen, anstatt sie nur zu kritisieren.

Einen Tag vor der Synode nahm sie in Rom Gestalt an: Ein polnischer Mitarbeiter ausgerechnet der Glaubenskongregation, Krzysztof Charamsa, hatte sich als homosexuell geoutet. Das war umso brisanter, als der Präfekt der Kongregation, Gerhard Ludwig Müller, ein Wortführer der Konservativen ist. Und es gilt in Rom als offenes Geheimnis, dass im Heiligen Uffizium ebenso wie im Staatssekretariat eine sogenannte Gay-Lobby Einfluss hat. Gemeint ist ein Netzwerk homosexueller Priester, die sich nicht etwa für eine erneuerte Sexualmoral, sondern für einen reaktionären Kurs ihrer Kirche starkmachen. Bereits unter Benedikt XVI. kursierten interne Papiere, worin Vatikanmitarbeiter anonym vor der Lobby warnten. In einem Papier aus dem Jahre 2012, das der ZEIT vorliegt, heißt es: "Es geht um eine homosexuelle Seilschaft im Zentrum des Vatikans. Diese ist innerhalb der römischen Kurie hinlänglich bekannt." Und: "Es scheint dringend geboten, den Heiligen Vater zu informieren, damit der Skandal nicht an die Öffentlichkeit kommt. Sonst würde der Glaubwürdigkeit unserer Kirche ein neuer Schlag versetzt."

Um Glaubwürdigkeit geht es immer noch. Während einige Kuriale die historisch gewachsene Lehre als unveränderlich verteidigen, müht sich der Papst, unterstützt von Reformkardinälen, die Dämonisierung und Abwertung von Sexualität zu beenden – und damit eine strukturelle Heuchelei, die der Mehrheit der Katholiken längst unerträglich ist. Legendär sein Satz gegen eine dogmatisch erstarrte Glaubenslehre: "Die Ampel kann nicht immer auf Rot stehen, denn wenn sie nie auf Grün schaltet, gehen die Menschen einfach über die Straße."

Deshalb hatte Franziskus sich gleich zu Beginn seines Pontifikats öffentlich von Homophobie distanziert und über Homosexuelle gesagt: "Wer bin ich, diese Menschen zu verurteilen?" Deshalb kündigte er kürzlich an, die römischen Ehe-Annullierungsverfahren zu erleichtern, verpflichtete außerdem seine Priester, unter bestimmten Bedingungen auch bei Abtreibungen die Absolution zu erteilen. Wenige Tage vor der Synode umarmte er demonstrativ einen befreundeten Homosexuellen und dessen Lebensgefährten. Das YouTube-Video wurde sofort zum Symbol einer neuen, milden, realitätsnahen, mit dem Lieblingswort Bergoglios: barmherzigen Kirche.