Es wäre dringend an der Zeit, dass die Kunstwelt ein entspannteres Verhältnis zum Thema Kunstfälschung entwickelte – schließlich hat sie selbst das Delikt, das im BGB nicht einmal vorkommt, gefördert. Jahrelang haben Künstler, Galeristen und Kritiker auf den Moment hingearbeitet, in dem dreistellige Millionenpreise für Kunstwerke nicht mehr die Ausnahme, sondern die Regel sind. Nun, da dieses Ziel mit tatkräftiger Hilfe aus China, Südamerika, Singapur, Hongkong und Russland erreicht ist, wundert man sich über die Gauner, die am Boom mitverdienen wollen. Genau so aber funktioniert der Kapitalismus: Die Kunst ist nach dem Fall des Schweizer Bankgeheimnisses zur globalen Währung des 21. Jahrhunderts geworden. Davon profitieren die seriösen Händler und Sammler. Internationale Strafverfolgungsbehörden gehen davon aus, dass jährlich mehrere Milliarden Dollar an Schwarzgeld in Kunst angelegt werden, die so in den großen Zollfreilagern in Luxemburg, der Schweiz und Fernost verschwindet. Und natürlich ruft der Boom, der keine Blase ist, zunehmend auch die Fälscher auf den Plan: Beltracchis falsche "Originale" in Köln, Giacomettis in Stuttgart, russische Avantgarde aus Wiesbaden – die spektakulären Prozesse der vergangenen Jahre legen Zeugnis davon ab.

Zwei Bücher zeigen, dass diese Entwicklung keinesfalls neu ist. Und sie belegen, dass die Frage nach dem Verhältnis der bürgerlichen Gesellschaft zu ihren Kunstfälschern – klammheimliche Freude oder öffentliche Verurteilung – keineswegs geklärt ist. Der US-Kunsthistoriker und Journalist Noah Charney spannt in seinem Band Original Meisterfälscher den Bogen von der Antike über Albrecht Dürer, der mit seinem Monogramm AD sein eigenes Markenzeichen entwickelte, bis in die Gegenwart des chinesischen Dorfes Dafen, wo ein Großteil der Bevölkerung vom Kopieren moderner Meister lebt. Er erzählt vom Vermeer-Fälscher Han van Meegeren, auf dessen Bilder sogar Hermann Göring reinfiel. Vom amerikanischen Galeristen Ely Sakhay, der sein echtes Gauguin-Blumenstillleben in derselben Woche versteigern lassen wollte wie der Japaner, dem er eine Kopie angedreht hatte. Oder von John Myatt und John Drewe, die neben den Werken gleich die Archive Londoner Museen manipulierten.

Die Motive der Täter nutzt Charney für die Überschriften seiner Kapitel: Genie, Stolz, Rache, Ruhm, Kriminalität, Opportunismus, Geld und Macht. Beim Lesen ist zu spüren, für wen der Autor Sympathien hat, weil er doch wenigstens Talent hatte und klug und gewitzt vorging, und bei wem er nur finanzielle Motive erkennt. Ganz neu sind diese Geschichten nicht, nur die wenigsten hat der Autor selbst recherchiert, manche enthalten Fehler. Aber Charney ist ein guter Erzähler, er legt seine Quellen offen – und die Lektüre macht Spaß, weil er nicht moralisiert.

Dieser Versuchung widersteht auch Peter Köhler in seinem Band Fake. Der Göttinger Journalist begreift Fälschungen aus Geschichte, Wissenschaft und Literatur als gleichberechtigte Versuche neidischer, krimineller, frömmelnder oder einfach nur bewundernder Nachahmer, sich eines Originals zu bemächtigen. Entstanden ist so eine aktuelle Kulturgeschichte des gewollten oder ungewollten Kulturbetrugs. Das entspannte Verhältnis zum Thema, das dem Kunstmarkt noch fehlt, formuliert der Autor schon mal im Vorwort: "Jede Zeit hat die Fälscher und die Fälschungen, die sie verdient."