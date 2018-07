Man muss in Zeiten ökonomisch zugerichteter Universitäten wieder öfter über das Glück reden, das wissenschaftliches Arbeiten bedeutet. Dass man mit bebrillter Intellektualität hierzulande eine körperliche Unterkühlung assoziiert, ist eine traurige kulturgeschichtliche Verirrung. Im Grunde ist Wissenschaft reinste Erotik, und natürlich braucht es einen glänzend erzählten amerikanischen Roman, der uns daran erinnert: Euphoria von Lily King.

Dabei spielt dieser Roman gar nicht an einer Universität, sondern in Neuguinea, Anfang der 1930er Jahre, wo die Ethnologin Nell Stone und ihr Mann Fen entlang des Sepik-Flusses von Stamm zu Stamm ziehen. Sie betreiben Feldforschung, in der ganzen kolonialistischen Bedeutung dieses Wortes. Beugen sich über die Kiona, Mumbanyo, die Tam. Lassen sich von ihnen bekochen und bedienen, beobachten, wie sie wohnen, essen, lieben und sprechen. Die schwüle Hitze klatscht ihnen die Leinenblusen an den Körper, der die Versehrungen des sogenannten unzivilisierten Lebens trägt. Schrunden, Stiche, Ringelflechte, Malaria.

Überall Papierstapel. "Fleißig wie immer, Nell Stone? Tippen, tippen, tippen, so viel zu tippen, so viel zu sagen", ätzt ihr Gatte. Doch, doch, die zwei sind ein gutes Team. Aber er ist neidisch auf die Virtuosität, mit der sie ihre präzisen Beobachtungen in jene Bücher verwandelt, für die sie weltweit hofiert wird. "Mein Hirn lodert", notiert Nell, und bestimmt ging es so auch Margaret Mead – der echten großen Ethnologin, von der sich King hat inspirieren lassen. Auch sie bereiste die Pazifikinseln; ihre Schriften waren wegweisend für ihr Fach. King löst sich souverän von der Übergröße dieser realen Person, auch wenn Mead die intellektuelle Potenz der Romanfigur beglaubigt.

Dann stößt Andrew Bankson dazu. Zur Wissenschaft genötigt durch einen Übervater, finanziell abhängig von der Mutter, krank vor Einsamkeit nach Monaten bei den schroffen Kiona. Gierig sucht er die Nähe des Paares und verformt die Ehe-Geometrie. Blicke, Berührungen, Küsse, Sex. All das natürlich nur eine Folge des gemeinsamen Denkens. Sie lesen und diskutieren, beschmieren Notizzettel, "wie fiebernde Wahnsinnige", rastlos, "wir dachten nicht ans Aufhören. Die Sonne ging auf und wieder unter. Größenwahn hatte uns gepackt."

Natürlich nix Neues, so eine Ménage-à-trois. Von der Gefährdung bürgerlicher Zweisamkeit durch Dritte las man ja schon in den Wahlverwandtschaften. Interessant ist die Amour fou, weil King sie ihrerseits ethnologisch seziert. Mit einer perfekt austarierten Mischung von Sympathie und Distanz beugt sie sich über das Konstrukt namens "Liebe", verwandelt es in eine spektakelhafte Idiosynkrasie westlicher Lebensform und legt sie "unter Glas", so wie Fen es mit der schriftverzierten Flöte macht, die er skrupellos stiehlt und "für ein Mordsgeld ans Museum" verkaufen will.

Eines Tages besucht Nell die Tam-Frauen, die sie unbedingt verstehen lernen will. Man beäugt sich. "Diese merkwürdige Verschwörung schwitzender Frauen rührte an eine wunde Stelle irgendwo tief in ihr." Wissenschaft macht verletzlich, vor allem wenn sie die Verstrickung von Erkenntnissuche und Kolonialismus betrifft. Daran könnte man sich erinnern, wenn man demnächst durchs Humboldt-Forum spaziert und Beutekunst betrachtet.