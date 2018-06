Fieber am Morgen von Péter Gárdos ist ein Debüt, das ein Welterfolg werden soll; gut möglich, dass die Rechnung aufgeht. Es ist ein kurzes, einfaches Buch, das in den nächsten Monaten in 29 Ländern erscheinen wird; man liest es leicht, mit Anteilnahme an den so sympathischen Figuren und einer Art moralischen Freude. Aber es ist auch ein merkwürdiger Fall: ein Holocaust-Buch mit, man kann es kaum anders sagen, Happy End. Der Autor, ungarischer Theater- und Filmregisseur, arbeitet bereits an der Verfilmung.

Im Sommer 1945 kommt ein junger Ungar, Miklós, nach Schweden. Mit knapper Not hat er das KZ Bergen-Belsen überlebt, nun warten ein gutes Krankenhaus und reichliche Verpflegung auf ihn. Doch er hat Tuberkulose, die Ärzte geben ihm noch ein halbes Jahr. Aber Miklós hat etwas vor. Alle 117 jungen Ungarinnen schreibt er an, die wie er vom Roten Kreuz nach Schweden gebracht wurden. Achtzehn von ihnen antworten, und eine von ihnen, das weiß er sofort, ist es, Lili. Auch sie hat Bergen-Belsen überlebt, auch sie liegt im Krankenhaus. Die beiden sind Künstlerseelen, sie Musikerin, er Schriftsteller, sie haben sich etwas zu sagen. Aber wenn sie zuletzt heiraten, in Stockholm vor dem Rabbiner, dann haben der Zufall und ein Wunder, die ganz unerklärliche Heilung Miklós’, mithelfen müssen.

Es liegt etwas rührend Unbeholfenes in der Liebesgeschichte. Er ist leidenschaftlicher Sozialist und empfiehlt ihr Bebels Die Frau und der Sozialismus, sie bricht in Tränen aus; "eine harte, kampfbereite Sozialistin" zu werden, das ist nicht ihr Ziel. Sie empfindet zarter: "... gebügelte Hosen oder eine adrette Frisur imponieren mir nicht; mich ziehen nur innere Werte an." Als sich die beiden zum ersten Mal treffen und die Eindrücke aus den Briefen sich einer neuen Wirklichkeit stellen müssen, da schreckt sie im ersten Moment vor seiner Hässlichkeit zurück und wohl auch vor dem Edelstahlgebiss, das er bekam, nachdem ihm im Gefängnis alle Zähne ausgeschlagen wurden. Die Freundin muss sich als Lili ausgeben, aber nach Minuten findet sich das Paar doch, als sei es einander vorbestimmt. Offenbar zählen tatsächlich die inneren Werte.

Der Roman arbeitet mit einfachen, klaren Mitteln, er überzieht nicht seine sprachliche Form. Dennoch wird dem Leser manches honigsüß vorkommen: der segenvoll wirkende schwedische Rabbiner mit seiner unstillbaren Begierde nach Bismarckheringen und der großen Klugheit und Güte, die Geschlechterklischees, die Bedeutung von Zufall und Wunder. Zuletzt und vor allem aber die Überwindung der KZ-Erfahrung durch eine Liebesgeschichte. Als Miklós und Lili sich zum ersten Mal treffen, reden sie bald ungeduldig aufeinander ein, sie waren "wie ein explodierendes Wasserwerk". Aber "über das Wichtigste sprachen sie nicht. Damals nicht und auch später nicht." Hier schaltet der Erzähler, der Sohn der beiden, sich ein. Von ihm erfahren wir, dass sein Vater in Bergen-Belsen drei Monate lang in den Krematorien arbeitete, dass seine Mutter bei der Befreiung des Lagers ihren eigenen Namen nicht mehr kannte.

Aber Miklós und Lili wollen leben. Der Rabbiner, der sie davon abhält, zum Katholizismus zu konvertieren, weiß, was geschehen ist, es greift ihn im Innersten an, aber er will den Zusammenhang des Lebens nicht aufgeben: "Du sollst Gott gegenüber nicht gerecht sein, er hat es nicht verdient! Aber sei gegenüber den vielen Millionen gerecht!" Gárdos spielt in seinem Roman auf Thomas Manns Zauberberg an, hier wie dort geht es um Befreiung aus der Krankheit hin zum Leben. Aber Fieber am Morgen hat einen festen autobiografischen Grund: Der Autor ist das Kind des Paares, von dem er schreibt. Nach dem Tode des Vaters gab ihm die Mutter die rund 200 Briefe, die die beiden sich in Schweden geschrieben hatten. In den mehr als fünfzig Jahren ihrer Ehe hatten sie die Briefe nicht mehr hervorgezogen, wohl aber sorgfältig aufbewahrt. 1946 kehrten die beiden nach Ungarn heim. Die Entwicklung des Sozialismus enttäuschte den Vater, sie "zermalmte" den Schriftsteller in ihm. Ihr Sohn aber schreibt über die ersten Ehejahre der Eltern, er habe in dieser Zeit "still und sehnsüchtig" darauf gewartet, auf die Welt zu kommen.