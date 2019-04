Ein Konzeptkünstler hat es leichter als ein Romanautor. Will der Konzeptkünstler das Wohnzimmer seines Vaters ästhetisch verwerten, dann braucht er bloß die Einrichtungsgegenstände des Vaters in ein Museum zu stellen. Der Schriftsteller hingegen muss die Möbel alle beschreiben, es reicht nicht, wenn er sie einfach nur nennt und in sein Buch stellt. Unfair ist deswegen der Gedanke, der einen bei der Lektüre von Rolf Lapperts Roman Über den Winter irgendwann überkommt: dass man sich doch lieber eine Ausstellung der Hauptfigur, des Künstlers Lennard Salm, anschauen würde, als jetzt noch eine weitere Aufzählung vom Inhalt eines Zimmers oder einer Schublade zu lesen. Lapperts ewige mittlere Beschreibungsebene ermüdet, weil ihr oft sowohl der Sinn für Genauigkeit als auch der für das große Ganze fehlt. Was zu dem Paradox führt, dass selbst die leeren Räume in Über den Winter vollgestopft erscheinen: "Die Diele war bis auf eine mit Mänteln, Schals und Einkaufstaschen behängte Garderobe, einen Schirmständer und einen Schuhschrank, dem eine Tür fehlte, leer." Auch die vom Meer angeschwemmten Habseligkeiten von gekenterten Bootsflüchtlingen, die Salm zu Beginn des Romans für eine Ausstellung einsammelt, hätte man lieber gesehen als von Lappert beschrieben gelesen.

Fast bedauert man also, dass es die geplante Ausstellung nie geben wird. Der 50-jährige Salm, dessen Karriere in letzter Zeit eher schleppend verlief, beschließt nämlich, kein Künstler mehr zu sein. Weil seine Schwester stirbt, muss er aus der weiten Welt zurück in seine Heimat, einen schlechten Stadtteil am Rande Hamburgs, wo sein pflegebedürftiger Vater noch immer in der alten Wohnung lebt. Salm entschließt sich zu bleiben. Im Mietshaus lernt er eine Reihe Nachbarn aus dem Sozialromantik-Figurenensemble kennen, in eine alleinerziehende Mutter verliebt er sich sogar. Zusammen mit ihrem störrischen Teenager-Sohn pflegt er ein herrenloses Pferd, das plötzlich auf der Wiese vor dem Haus auftaucht. Erst das vermag Salms Melancholie ein wenig zu heilen.

Klar, worauf Durch den Winter, das auf der Shortlist für den Buchpreis gelandet ist, hinauswill: Selbstverwirklichung war eine Sackgasse, jetzt lieber schnell zurück nach Hause und den Vater pflegen oder wenigstens ein Tier. Eine Botschaft, deren moralische Kraft sich nur schwer leugnen lässt. Bloß dass Lappert richtigerweise selbst schon die Kehrseite beschreibt: Im schönsten Kapitel des Romans erzählt er, kunstvoll eingebunden in die Erinnerung an einen Tag aus Salms Kindheit, wie seine Eltern einst alle Berufsträume aufgaben, um der Familie beizustehen. Und wie unglücklich sie wurden. Diese Passage ist gerade in ihrer soziohistorischen Vogelperspektive, die zwei ganze Leben auf 30 Seiten zusammenfasst, so überzeugend, dass man den Eltern ihren inzwischen fast unzeitgemäßen Selbstverwirklichungswunsch viel eher abnimmt als Salm die Leere, die er beim Pferdestreicheln mit Problemjugendlichem wieder füllt. Was also ist die Lösung? Salms neues Leben jedenfalls erscheint nie als überzeugendes Gegenmodell zum Ausbruch aus der Familien-Enge. Vielleicht war zwischen den vielen Möbeln dafür kein Platz mehr.