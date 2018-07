Der besten Armee der Welt gehen die Leute aus. Sie wollten lieber den viel zu attraktiven Zivildienst leisten, klagte Armeechef André Blattmann vor ein paar Tagen. Deshalb dürfe man unter keinen Umständen weitere Aufgaben für "Zivis" suchen.

Ganz anders klang das vor ein paar Monaten bei Avenir Suisse, der bürgerlichen Denkbude, die sich einem liberalen Welt- und Gesellschaftsbild verpflichtet fühlt – und ab und zu für eine Überraschung gut ist. Etwa, als sie nüchtern feststellte: Ein lokales Stimmrecht für Ausländerinnen und Ausländer sei nicht nur gut für die Demokratie – sondern notwendig. Denn in der Gemeindepolitik herrsche akuter Personalmangel. Das lokale Stimmrecht für Nichtschweizer wäre ein Baustein, um das Milizsystem zu retten. Anfang Jahr hat Avenir Suisse sogar einen staatlichen Zwangsdienst angedacht. Auch dabei ging es um nichts weniger als die Rettung des Milizsystems.

Aber steckt das Milizsystem überhaupt in der Krise?

Ich jedenfalls habe noch nie davon gehört, dass sich zu wenige Kandidaten für freie Sitze in einem Kantonsparlament oder der Bundesversammlung gemeldet hätten.

In der Krise stecken lediglich die Gemeinden. Viele von ihnen haben ein Rekrutierungsproblem. Nur: Wenn eine Gemeinde wegen Personalmangel ihre Aufgaben nicht mehr erfüllen kann, hat sie ihre Daseinsberechtigung verloren – durch den Willen ihrer Wahlberechtigten. Das diskutiert man in der Schweiz aber nicht gern. Es käme – horribile dictu! – dem Eingeständnis gleich: Eine Gemeindedemokratie kann auch scheitern, weil sich zu wenige Bürger an ihr beteiligen. Das müsste man endlich offen diskutieren. Anstatt eine abgehobene Diskussion über Milizsystem, Amtszwang und Bürgerdienst zu führen.

In den Gemeinden zeigen sich die Kollateralschäden des freisinnigen Wahlschlagers "Mehr Freiheit, weniger Staat". (Dass in der Originalversion auch die "Selbstverantwortung" erwähnt wird, haben viele Freisinnige in der Zwischenzeit geflissentlich vergessen.) Auf lokaler Ebene sind die Bürger der Staat – also wir alle.

Umso mehr befremdet mich deshalb, wenn das Milizsystem zum unantastbaren Mythos wird, den es durch alle Böden zu verteidigen gelte. Eine rechtsnationale Partei wollte die Entschädigung für die Bundesversammlung zusammenstreichen, "um das Milizparlament zu stärken". Weniger Geld für die Laferi in Bern! Das zieht natürlich an jedem Stammtisch. Die Konsequenz wäre: In Bern säßen nur noch Leute, die sich das Parlamentarier-Sein leisten könnten. Oder Leute, die sofort hoch dotierte Lobby-Pöstli sammelten und unser System noch anfälliger für Korruption machen würden. Kurzum: Es wäre das ideale Tummelfeld für reiche Leute, die sich bereichern wollen. Unter Gemeinsinn, von dem die Bürgerlichen so gern reden, verstehe ich etwas anderes.

Anita Fetz ist Basler Unternehmerin und SP-Ständerätin

Obwohl allen klar ist, dass Einfluss nur hat, wer viel Zeit und Energie in die parlamentarische Arbeit stecken kann: Ein reines Berufsparlament will heute niemand – nicht einmal die Politikerinnen und Politiker. Trotzdem sollte sich die Schweiz endlich eingestehen, dass die Bundesversammlung gar kein reiner Milizladen mehr sein kann. Wer neben seinem Amt noch einer normalen Berufsarbeit nachgeht – wie ich –, der kann das höchstens in einem Teilzeitpensum tun. Allein die Zeit, die es braucht, um in den vorbereitenden Kommissionen und in den Räten fundiert mitzuarbeiten, lässt gar nichts anderes zu. Wer das Gegenteil behauptet, der will in Tat und Wahrheit: dass nur tumbe Kopfnicker und ferngesteuerte Durchwinkerinnen in Bern sitzen.