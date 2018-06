Volkszorn trifft Volkswagen. Gut so, denn der Autokonzern hat seinen Kunden, der Umwelt und dem Ansehen Deutschlands geschadet. Natürlich muss die Diesel-Affäre aufgeklärt, müssen die Verantwortlichen zur Rechenschaft gezogen werden. Ein kurzer Prozess muss allerdings nicht zwingend ein guter Prozess sein. Weder Selbstherrlichkeit noch kriminelle Energie von Automanagern rechtfertigen es, rechtsstaatliche Grundsätze zu riskieren. Genau das passiert aber bei Volkswagen. Inzwischen ist es bei Fällen von internationaler Wirtschaftskriminalität längst üblich, die Ermittlungsarbeit weitgehend an Anwaltskanzleien auszulagern. Die US-Justiz verspricht Unternehmen Strafmilderung, wenn sie auf diese Art kooperieren. Das bedeutet eine schleichende Privatisierung der Strafverfolgung.

Mit Kirkland & Ellis und Jones Day hat VW gleich zwei US-Kanzleien mit der Jagd auf die Schuldigen beauftragt. Auf beiden Seiten des Atlantiks durchleuchten Juristenteams den Konzern. Sie sichten Akten, analysieren Festplatten und E-Mails, befragen Zeugen und Verdächtige. Wem das bekannt vorkommt: Ja, das machen normalerweise Polizisten und Staatsanwälte. Deren Jobs übernehmen nun von Volkswagen bezahlte Anwälte.

Topmanager genießen dieselben Rechte wie Taschendiebe

Effizient ist das. Eine Kompanie von Wirtschaftsjuristen durchforstet den Konzern mit weltweit 600.000 Angestellten, 119 Produktionsstätten und einem Dutzend Automarken sicherlich schneller als die Staatsanwaltschaft Braunschweig. Die wusste in der vergangenen Woche ja nicht einmal selbst, ob sie überhaupt gegen den Ex-Vorstandschef Martin Winterkorn ermittelt.

Den Preis für die Turboaufklärung zahlen alle, die in Verdacht geraten. Gegenüber staatlichen Fahndern dürften sie die Aussage verweigern, um sich nicht selbst belasten zu müssen. Dieses Recht geht verloren, wenn Unternehmen auf eigene Faust nach Schuldigen suchen. Denn auch Topmanager sind Angestellte und müssen den Weisungen ihres Arbeitgebers folgen. Wer nicht kooperiert, riskiert Abmahnungen, die Kündigung, den Verlust von Bonuszahlungen und vieles mehr. Selbst schuld!, möchte man einwenden, aber Volkszorn ist kein Strafgericht. Vor dem Gesetz sind alle gleich. Warum sollte man Topmanagern Rechte verwehren, die mutmaßlichen Taschendieben oder Totschlägern zugestanden werden? Der ehemalige Siemens-Chef Heinrich von Pierer hat die Zwangslage schon zu spüren bekommen. Bei der Aufklärung der Korruptionsaffäre 2008 wurde er von der US-Kanzlei Debevoise & Plimpton zu "Interviews" geladen. "Eigentlich hätte man sie Verhöre nennen sollen", schrieb von Pierer in seiner Autobiografie. Jetzt steht Volkswagen unter massivem Druck, schnell Schuldige zu präsentieren. Je länger das dauert, desto höher werden die Anwaltsrechnungen. Siemens zahlte damals 204 Millionen Euro.

Die USA haben klargemacht, was sie erwarten. Erst vor einem Monat sprach sich das US-Justizministerium dafür aus, dass kriminelle Manager künftig häufiger zu einer Gefängnisstrafe verurteilt werden sollten. Die Unternehmen sollten die Täter gefälligst selbst überführen, wenn sie existenzbedrohende Geldstrafen verringern wollten. Volkswagen wird nun zum Testfall dieser neuen Doktrin.

Wer immer schon amerikanischen Rechtsimperialismus fürchtete, hat nun ein Argument mehr. Allerdings muss man anerkennen, dass die Vereinigten Staaten internationale Wirtschaftskriminalität überhaupt so hart bekämpfen. Sie erklären sich für zuständig, sobald ein Unternehmen in den USA auch nur Geschäfte macht. Nur deswegen weiß die Welt von der Abgas-Affäre bei Volkswagen, die sich ja auch auf Europa erstreckt. Deswegen wurden in der Schweiz Funktionäre der Fifa wegen Korruptionsverdacht verhaftet, und deswegen zahlte die französische Großbank BNP Paribas eine Milliardenbuße wegen illegaler Geschäfte. Ohne die USA wäre das alles kaum passiert. Globale Verbrechensbekämpfung erfordert eben eine globale Strategie.

Das bedeutet aber nicht, dass ein Land die Regeln allein festlegen darf oder dass der Zweck die Mittel heiligt. Sonst stehen am Ende dieser Entwicklung ausgehöhlte Rechtsstaaten, deren Strafrichter nur noch auf Grundlage der Akten urteilen können, die ihnen private Fahnder vorlegen. Unter welchen Bedingungen die Ergebnisse zustande gekommen sind, wäre dann zweitrangig. Wer das vermeiden will, muss investieren: Geld in den Ausbau von Schwerpunktstaatsanwaltschaften, Zeit und Mühe in die Aushandlung von internationalen Abkommen zur Verfolgung von Wirtschaftskriminalität. Andernfalls drohen effiziente, aber nicht unbedingt faire Verfahren. Und so etwas haben nicht einmal deutsche Automanager verdient.

