Der erste Eindruck: Hier kommt ein Werk, das auf Tausenden von Seiten einen großen Umweg über Danzig und Kalkutta, Telgte und Berlin genommen hat, am Schluss wieder an seinem Anfang an – knapp über dem Boden, bei den Tieren und Früchten des Erdreichs. Beinahe ein Vermächtnis ist dieses letzte, noch kurz vor dem Tod fertiggestellte Buch, mit dem sich ein Lebenskreis schließt, der im Jahr 1956 mit dem Gedichtband Die Vorzüge der Windhühner begann. Auch damals schon war es das erdnahe, das sterbliche Leben, das den 29-jährigen Debütanten faszinierte, die Käfer, Spinnen, Kröten und Heuschrecken, die er bedichtet und gezeichnet hat. Und auch dieses letzte Buch des im vergangenen April mit 87 Jahren verstorbenen Nobelpreisträgers enthält neben Gedichten und Prosa wieder zahlreiche Zeichnungen von Mäuse- und Krötengerippen, toten Vögeln und welkenden Blättern, Pilzen und Schnecken.

Zu diesem Knapp-über-dem-Boden-Gefühl passt sehr gut, dass die Erzählungen von den Vorarbeiten zur eigenen Erdbestattung in diesem Abschiedsbuch einen breiten Raum einnehmen. In einem längeren Prosatext Worin und wo wir liegen werden werden die Begräbnisvorbereitungen auf dem Lande ausführlich beschrieben, beginnend mit dem Einbestellen des Sargtischlers, dem Maßnehmen für das Erdmöbel, dem Sarg-Entwurf ("bitte keine Verjüngung zum Fußende hin"), bis zur Diskussion über Holzart ("Birke für mich"), Machart und Zahl der Tragegriffe ("vier an jeder Seite entsprechend der Zahl unserer Kinder") und der Verschlussdübel ("Holz"). Es wird erwogen, dass der Autor nach seinem Ableben nackt in den Birkensarg gelegt und je nach Jahreszeit mit welkem oder frisch sprießendem Laub bedeckt werde: Eine Zeichnung zeigt den offenen Sarg samt geplantem Inhalt.

Die Wartezeit auf das maßgeschneiderte Erdmöbel vergeht über der sorglichen Wahl des Begräbnisortes (unter einem "abseits freistehenden hochstämmigen Baum") auf dem Behlendorfer Dorffriedhof, der Bestellung der Grabbepflanzung ("Majoran, Salbei, Thymian, Petersilie, alles was der Küche frommt") und des Grabsteines ("ein Findling aus hiesiger Endmoränenlandschaft").

Nach pünktlicher Lieferung des Sarges durch den Sargtischler, die mit einem Schnaps begossen wird, erfolgt das Probeliegen ("passt der Länge und Schulterbreite nach"). Danach wartet das "letzte Zuhause" im Keller auf seinen Einsatz und bietet Dahlienknollen und anderen Blumenzwiebeln vorübergehende Unterkunft. Ein späterer Eintrag meldet einen Einbruch im Keller an einem Abend, an dem der zukünftige Sargbewohner sich vor dem Fernseher bei einem Krimi vergnügte und den Diebstahl seiner letzten Bleibe nicht bemerkte. Wundersamerweise kehrte das Erdmöbel jedoch nach einigen Wochen genauso unbemerkt, wie es verschwunden war, in das Zwischenlager im Keller zurück. Im Inneren fanden sich lediglich als vorzeitige Untermieter zwei Mäusegerippe, die dort zuvor nicht gesichtet wurden. Auch das wird in einem der letzten Gedichte noch gemeldet und durch die Zeichnung von den toten Sargmäusen dokumentiert. Wie es mit dem maßgeschneiderten Sarg von Günter Grass danach weiterging, ist inzwischen bekannt: Am 29. April 2015 wurde er in Behlendorf seiner endgültigen Bestimmung zugeführt.

Die Birkensarg-Saga, die das gesamte Buch durchzieht, ist ein Meisterstück aus der Werkstatt des alten Grass, heiter angesichts des nahenden Todes, den Naturmächten ergeben, unaufdringlich tragikomisch, bildmächtig und expressiv. In diesen Passagen lässt sich noch einmal erkennen, wie prägend der bildende Künstler Grass für den Schriftsteller Grass stets gewesen ist und wie der körperliche und materialverliebte Umgang mit den Dingen des Lebens seinen literarischen Zugriff bestimmte. Noch immer vertraut er der Erde mehr als dem Himmel, dem Körper mehr als dem Geist, den Sinnen mehr als dem Verstand. Das allerletzte Bild, das Grass von sich selbst entwirft, ist das eines gelösten und unerschrockenen Handwerkers des Lebens.

Natürlich ist, was einen schon immer an Grass gestört hat, auch in diesem Buch nicht einfach verschwunden. Das Merkel-Gedicht Mutti etwa ("rundum ist sie gefangen von Interessen, die eingeschworen lauern auf Profit") und das FAZ-Gedicht Licht am Ende des Tunnels ("eine Tageszeitung, die dem Kapital und kulturellen Werten gleichermaßen verpflichtet ist") bieten gewohnt stammtischhafte Unterweisung. Doch überwiegen solche Texte, die in stiller und würdevoller Haltung Abschied nehmen. Abschied von den Wolken, deren Himmelsverkehr der Jüngling "rücklings liegend im Sand" einst zu regeln versuchte. Von den Zähnen, die allesamt dahin sind, bis auf einen "Letztzahn", der noch "gülden und anschaulich einsam" im Mund des Autors prangt, bis auch dieser ein paar Seiten weiter verschwindet. Abschied von den Frauen, ihren Brüsten, ihren Mündern und Haaren. Abschied von der seit bald 20 Jahren verstorbenen Autorin Libuše Moníková, von der es überraschend heißt, Grass habe sie "allseits vergeblich geliebt". Und schließlich Abschied von den eigenen Büchern, deren Zahl nach diesem letzten Buch für immer feststeht: "Das ist die Summe. Fehlt noch was, / das unterm Schlussstrich zählen könnte?"

Als wir Günter Grass vor einigen Jahren einmal gemeinsam mit Martin Walser in Behlendorf besucht und eine Art Lebensbilanz-Gespräch geführt haben, saßen wir unter den alten Bäumen im Garten, und Günter Grass erklärte seinem alten Freund die Bedeutung des Wortes "Angstblüte" (so heißt ein Roman von Martin Walser): In der Natur spreche man von Angstblüte, wenn absterbende Bäume in ihrer Todesangst noch einmal unzählige Blüten trieben. Auch für Menschen möge das zuweilen zutreffen. In diesem letzten in Todesnähe verfassten Buch – Grass hat bis in seine allerletzten Lebenstage daran gearbeitet – ist von einer derartigen Angstblüte indes nichts zu spüren. Im Gegenteil. Der Tod, um den insbesondere die Zeichnungen der toten Tiere, der ausfallenden Zähne und abgeschnittenen Finger kreisen, erscheint hier sehr konkret, beinahe körperlich anwesend und wird ruhig und geduldig, vielleicht sogar mit interessiertem Wohlgefallen betrachtet. Seine Macht über den Sterbenden wird weder durch auftrumpfende Lebensumtriebigkeit noch durch barock-christliche Überhöhung zu mildern gesucht. In einer Hommage an Albert Camus, dem einzigen literarischen Vorbild, das im Vermächtnis-Buch noch Erwähnung findet, bekennt Grass sich zur Lehre des Absurden. Die hat mit dem landläufigen Adjektiv absurd wenig gemein, sondern befürwortet eine furchtlose Lebenshaltung, die auf jedes noch so gut gemeinte Sinnversprechen verzichtet und Tod und Vergänglichkeit ungetröstet ins Auge sieht.

So gilt das letzte Bekenntnis dem Stein des Sisyphos, der ohne Ziel und Lohn immer wieder den Berg hinaufgewälzt werden muss: "Zwar habe ich ihn nicht liebgewonnen, doch gehört er zu mir und schützt davor, auf den Vielversprecher Hoffnung zu setzen. Ihn darf ich preisen, als sei er anbetungswürdig, darf ihn verhöhnen, ihn mal Strafe, mal Geschenk nennen. Er trennt mich vom Neuadel zynischer Plauderer, denen kein Stein bewegenswert ist. Nicht übermächtig, nein rundlich gibt er sich, ist rollbar, wenn auch mit Mühe. Einladend vom menschlichen Maß spricht er, macht Mut. Ihm zu entfliehen bleibt vergeblich; sein Lockruf holt mich ein."

Das sind schon beinahe so etwas wie letzte Worte. Mit den allerletzten Worten kommt Grass dann endgültig wieder am Anfang an, in der kaschubischen Mundart seiner Kindheit: "Nu war schon jewäsen. / Nu hat sech jenuch jehabt." Es ist schwer, sich von diesem tränenlosen Abschied nicht rühren zu lassen.