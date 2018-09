Er weiß schon früh, was man von ihm hören will. "Ich bin in der Schweiz aufgewachsen und habe diesem Land viel zu verdanken", sagt Valon Behrami, als ihn die Fußballjournalisten fragen, warum er sich für die Schweiz und gegen Albanien entschieden habe. Albaner würden ja gemeinhin als Gauner gelten. Die Fußballer müssten da ein gutes Vorbild sein, das sei ihre Pflicht.

Valon Behrami Fußballspieler

Als Kind flüchtet Behrami mit seinen Eltern aus dem Kosovo ins Tessin. Die Familie möchte bleiben, doch die Behörden sagen: "No." Die Behramis sollen abgeschoben werden. Es beginnt ein juristischer Hickhack. Dann kommt der Kosovo-Krieg, in eineinhalb Jahren flüchten 90.000 Kosovaren hierher. Und wer schon hier ist, darf bleiben.

Als Teenager wird Valon in der Schweiz eingebürgert. Köbi Kuhn, die helvetische Tschütteler-Legende, holt den damals 20-Jährigen in die Nationalmannschaft. In seinem zweiten Einsatz für die Schweiz, im November 2005, im Barrage-Spiel gegen die Türkei, schießt der Mittelfeldspieler kurz nach seiner Einwechslung das 2 : 0. Nur vier Minuten vor dem Abpfiff. Tags darauf jubelt die Sonntagszeitung: "Das Tor, das von unschätzbarem Wert sein kann, das Tor, das die WM 2006 so nahe bringt." Behrami hat es geschafft.

Nun entdeckt die Politik den Jungstar. Die Sozialdemokraten kämpfen damals gegen die Verschärfung des Asylrechts – und weibeln mit einem Bild von Behrami im Trikot der Schweizer Nati. Die Message war klar: Es gibt nicht nur humanitäre Gründe, Menschen Asyl zu gewähren. Sportlich kann sich die Aufnahme von Flüchtlingen sogar lohnen. Die große Öffnung bringt den Erfolg auf dem Fußballplatz.

Dieser Artikel stammt aus der Schweiz-Ausgabe der ZEIT Nr. 42 vom 15.10.2015. Sie finden diese Seiten jede Woche auch in der digitalen ZEIT. Die aktuelle ZEIT können Sie am Kiosk oder hier erwerben.

Auch zehn Jahre später wird Behrami immer wieder in Diskussionen über Herkunft und Vaterlandsliebe verwickelt. Heute ist er der Doyen einer ganzen Albaner-Fraktion im Nationalteam, der große Bruder der Xhakas und Shaqiris. Aber langsam nervt ihn das Thema. Anfang des Jahres, als wieder mal über richtige und falsche Rasen-Eidgenossen gestritten wird, sagt Behrami gegenüber 20 Minuten : "Schweiz-Schweizer oder Kosovo-Schweizer – wir sollten diesen Weg nicht beschreiten, denn das ist eine Straße ohne Ende."

Und seit dem vergangenen Sonntag sind solche Identitätsdebatten vollends absurd. Erstmals hat sich nämlich Albanien für eine Fußball-Europameisterschaft qualifiziert. Im Kader der Doppeladler: Elf Spieler, die in der Schweiz ausgebildet wurden. Albanische Eidgenossen.