Gegenüber liegt, wie eine Drohung, ein Ableger von Vapiano. Auf den ersten Blick hat die Cucina d’Elisa auf der Westseite der Rothenbaumchaussee wenig mit ihm gemein: ein intimes Souterrainlokal mit Kerzenlicht und Gästen, die sicher fast alle so aussehen, als machten sie was mit Medien. Doch auf ihre Art erfinden beide das Erfolgsmodell des Italieners um die Ecke neu. Vor sieben Jahren übernahm Elisa Jessen-Papagna, vormals in der Werbebranche, das Ristorante ihres Vaters. Sie verbannte jede Capri-Fischer-Folklore zugunsten vieler Spiegel und weniger, schöner Gemälde. Aus den Boxen hört man eher Lou Reed als Ramazotti. Es gibt auch keinen Padrone, der mit seinem Charme und seiner Weinkenntnis auftrumpft. Männer arbeiten hier nur in der Küche.

Die junge Chefin erkennt man an ihrer gebeugten Haltung. Das kommt nicht von Gram oder Kummer – der Laden ist voll –, sondern von der Stammkundenpflege. Mal will dieser was wissen, mal jener was schnacken. Falls sie überhaupt serviert, kommt sie an diesem Tag jedenfalls nicht dazu. Das versehen zwei flinke Frauen, die selbst dann noch lässig wirken, wenn sie sich die Finger verbrannt haben.

Sehr italienisch an der Cucina ist die aufreizend langweilige Speisekarte. Hat man sie von Burrata bis Zabaglione durchgeblättert, strahlen die Tagesempfehlungen an der Wand umso heller. Das klingt doch gut: "Sepia-Linguine mit Calamaretti und Kirschtomaten in Weißweinsud". Ob die Nudeln hausgemacht sind? "Nein, aber frisch gekauft!" Da muss die Kellnerin selber lachen. Sie meinte: gekauft nicht als Trockenware, sondern als roher Teig. Sie kommen perfekt gegart, genau wie die sogar etwas weicheren Tintenfischchen. Trotzdem fehlt der Biss, geschmacklich.

So war es schon bei den Antipasti. Toll, dass die Küche neun verschiedene Kostproben knackfrisch auf den Teller gehäuft hat, von gegrillten Champignons bis zum Vitello Tonnato. Doch gerade die Gemüse wirkten arg naturbelassen. Hamburg ist nun mal nicht Italien, wo eine reife Tomate alleine den Tag retten kann. Das Gleiche beim Tiramisu: Es ist fein, fast elegant. Aber will man Eleganz, wenn man so etwas bestellt? Will man nicht den fetten Likör-Kaffee-Käse-Wahnsinn?

Mehr Mut am Herd wäre schön, gerade mit Blick auf das Kettenrestaurant auf der anderen Straßenseite. Trotzdem ist man heilfroh, dass man gerade nicht dort sitzt, sondern hier im Souterrain. Rechts guckt ein Hund unter dem Tisch hervor. Links lächelt ein Paar sich an im Flackerlicht brennender Sambucas. Dazu schmachtet auch noch Sinatra "somethin’ stupid like I love you". Zur großen Liebe fehlt etwas bei diesem Italiener. Aber man kann doch auch Freunde bleiben.

Cucina d’Elisa, Rothenbaumchaussee 101, Rotherbaum. Tel. 45 10 72, www.cucinadelisa.de. Geöffnet montags bis freitags von 12 bis 15 und von 18 bis 24 Uhr, samstags von 18 bis 24 Uhr und sonntags von 17 bis 23 Uhr. Hauptgerichte um 18 €.