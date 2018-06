DIE ZEIT: Frau Rahner, wieso findet im Vatikan jetzt schon wieder eine Familiensynode statt?

Johanna Rahner: Familie ist uns eben besonders wichtig. Das Wort steht hier aber auch für das Leben in all seiner Vielfalt. Die Lebenswirklichkeit ändert sich. Darauf muss Theologie reagieren.

ZEIT: Einige Synodenväter klagen, der Papst wolle die Lehre dem Leben anpassen. Unmöglich!

Rahner: Wer wahre Lehre daran misst, dass sie immer und ewig das Gleiche sagt, muss die Synode tatsächlich als Gefahr sehen. Das ist aber ein unzureichender Lehrbegriff. Es geht darum, die konkrete Welt im Licht des Evangeliums zu deuten. Unveränderlich ist nur die Botschaft einer liebevollen, barmherzigen Zuwendung Gottes zum Menschen. Alles andere ist veränderlich, auch das Kirchenrecht.

ZEIT: Und das heißt?

Rahner: Franziskus sagt in seiner Schrift Evangelii Gaudium: "Die Ausdrucksformen der Wahrheit können vielgestaltig sein. Eine Erneuerung dieser Ausdrucksformen ist notwendig, um das Evangelium weiterzutragen." Das Kirchenrecht als bloße Ausdrucksform hat sich also am Evangelium zu messen, nicht umgekehrt.

ZEIT: Ist es demnach möglich, dass die katholische Kirche Homosexualität voll akzeptiert? Und dass sie künstliche Empfängnisverhütung zulässt?

Rahner: Ja. Erstens: Was die Kirche vom Miteinander zweier Menschen fordert, kann auch homosexuell gelebt werden: nämlich Liebe und Treue. Ob man das dann Ehe nennt, bleibt dahingestellt. Zweitens: Wenn man zur Natur des Menschen nicht nur die Physiologie seines Körpers zählt, sondern auch seine Beziehungsfähigkeit, seinen Intellekt, sein Gewissen, dann gehört zu seiner Natur die bewusste Entscheidung für eine verantwortete Elternschaft. Sie ist also für Katholiken völlig akzeptabel.

ZEIT: Wieso wird dann noch gestritten?

Rahner: Weil manche Synodenväter ein sehr enges Naturverständnis haben. Und weil einige sich davor fürchten, dass das, was katholisch ist, künftig nicht mehr von oben nach unten dekretiert, sondern gemeinsam gesucht wird. Am meisten stört mich die Weltlosigkeit mancher Kirchenoberen, der fehlende Lebensbezug und ihre mangelnde Wertschätzung der Menschen. Das Denken der Welt immer nur abzuwerten als Individualismus, Relativismus, Werteverfall – das ist nicht nur arrogant, es verfehlt den Sinn von Kirche. Es ist zutiefst unchristlich. Wer nicht mehr damit rechnet, dass Gottes Geist in allen Lebenswelten wirkt, der hat wenig verstanden von der Denkart Gottes.

Johanna Rahner lehrt katholische Theologie in Tübingen